Các sàn thương mại điện tử Việt “nuông chiều” khách bằng freeship

Miễn phí vận chuyển – một chiến lược tưởng chừng phụ trợ – đang trở thành yếu tố sống còn trong cuộc cạnh tranh giữa các nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam. Từ một tiện ích nhỏ, freeship đã biến thành “mồi câu” hiệu quả, định hình thói quen mua sắm của người tiêu dùng Việt và là “vũ khí” không thể thiếu trong cuộc đua giữ chân khách hàng.

“Không freeship thì không mua”, freeship quan trọng hơn cả giảm giá

Theo chia sẻ từ nhiều nhà bán hàng, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên yếu tố “miễn phí vận chuyển” hơn cả các chương trình giảm giá.

“Khách bây giờ không cần biết món hàng giá bao nhiêu, nhưng nếu không có mã freeship thì sẽ không mua,” một chủ shop online cho biết.

Thói quen chờ mã miễn phí vận chuyển trước khi thanh toán đã trở thành phổ biến, từ đơn hàng giá trị nhỏ vài chục nghìn cho đến các sản phẩm cồng kềnh như cũi cho em bé. Không chỉ vậy, dù cùng một sản phẩm, cùng ưu đãi giá, khách hàng vẫn có xu hướng chọn mua qua sàn TMĐT thay vì mua trực tiếp hoặc qua mạng xã hội – bởi sàn có mã freeship, thậm chí nhiều mã giảm giá đi kèm. Một số khách còn yêu cầu chủ shop hủy đơn và tạo lại đơn hàng trên sàn thương mại điện tử để được hưởng ưu đãi vận chuyển.

“Dù cùng một sản phẩm nhưng mình sẽ chọn nhà bán hàng nào có mã freeship để ‘chốt đơn’. Ngoài việc so sánh giá cả sản phẩm thì việc có mã freeship hoặc mã giảm giá sản phẩm để sẽ giúp tối ưu chi phí khi mua sắm” chị Thu Hà, một nhân viên văn phòng, tiết lộ.

Theo báo cáo Vietnam Digital 2024 của We Are Social, 44,7% người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên freeship, cao hơn đáng kể so với 33,4% chọn voucher giảm giá. Một chuyên gia thị trường từ Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) cũng đã từng nhận định tại một buổi hội thảo rằng từ năm 2025, cuộc chiến freeship sẽ trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết, thậm chí còn hấp dẫn hơn cả những cạnh tranh về mặt khuyến mãi sản phẩm.

Vị này cho biết, trong bối cảnh các hình thức giảm giá vẫn có sức hút nhất định, thì “khách hàng sẽ hủy đơn nếu không có các mã miễn phí hay giảm phí vận chuyển khi mua hàng”. Điều đó cho thấy tâm lý “trọng freeship” đang dần thay thế “săn sale” trong thói quen tiêu dùng.

“Đối với người Việt, họ quan tâm nhiều hơn đến việc món hàng có được freeship hay không, hơn là việc sản phẩm được giảm giá bao nhiêu,” vị chuyên gia này nói thêm.

Freeship yếu tố “đỉnh” giúp tăng doanh thu

Shopee – một trong những sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam – xác định miễn phí vận chuyển là chiến lược cốt lõi ngay từ khi mới thành lập. Theo đại diện nền tảng này, miễn phí vận chuyển được xem là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút người tiêu dùng.

“Chương trình freeship có thể giúp doanh thu nhà bán tăng từ 2 đến 5 lần”, ông Phạm Đức Sơn, Trưởng Bộ phận Quản lý nhà bán hàng và phát triển kinh doanh Shopee Việt Nam, tiết lộ.

Ngoài ra, từ quý II/2025, Shopee công bố sẽ triển khai ưu đãi vận chuyển toàn sàn, với hàng loạt mã freeship giá trị cao và chương trình “Phí ship 0 đồng” nhằm tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Không riêng Shopee, Lazada cũng áp dụng chính sách miễn phí vận chuyển toàn sàn. Chương trình này sẽ được áp dụng từ giữa tháng 4, sàn TMĐT này tin rằng chiến lược freeship sẽ thu hút người mua, tăng khả năng chốt đơn nhờ đó thúc đẩy hiệu suất mua sắm toàn sàn.

Cùng với đó, TikTok Shop – tân binh trong ngành – cũng nhập cuộc mạnh mẽ với chính sách miễn phí vận chuyển. Từ tháng 1/2023, TikTok Shop triển khai chương trình Free Shipping Program, trong đó sàn và nhà bán cùng chia sẻ phí vận chuyển. Hiện tại, người bán có điểm hiệu suất cửa hàng từ 3.0 trở lên và điểm vi phạm dưới 36 sẽ được tự động tham gia chương trình, nhằm khuyến khích người dùng hoàn tất đơn hàng. Ngoài ra, các chiến dịch livestream bán hàng thường đi kèm với ưu đãi “0 đồng phí ship” cho người mua.

Dù miễn phí vận chuyển tạo ra áp lực tài chính đáng kể, các sàn thương mại điện tử vẫn tiếp tục duy trì chiến lược này. Hiện dịch vụ freeship được xem như một phần trong trải nghiệm mua sắm trực tuyến, góp phần cải thiện tỷ lệ hoàn tất đơn hàng và nâng cao mức độ gắn bó của người tiêu dùng với nền tảng.

Theo We Are Social, freeship không chỉ giúp người tiêu dùng cảm thấy “lời hơn”, mà còn tạo cảm giác sản phẩm có giá trị cao hơn – ngay cả khi không có khuyến mãi trực tiếp.