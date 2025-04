Trồng 5 cây "ngũ lộc" trước nhà, Thần Tài trông thấy muốn ghé vào thăm!

Người xưa tin rằng: "Trước nhà có cây tốt, phúc lộc tự ghé thăm". Cây cối không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn mang theo khí lành, tài vận nếu bạn biết cách chọn đúng loại. Đặc biệt là khu vực trước cửa nhà – nơi được coi là bộ mặt của gia chủ và là nơi đón sinh khí đầu tiên từ trời đất.

Thế nên nếu bạn đang muốn hút tài lộc, mang may mắn về cho gia đình thì đừng bỏ qua 5 loại cây sau vì trồng trước nhà vừa hợp phong thủy, vừa như rước thần tài vào cửa.

1. Cây lựu

Cây lựu từ lâu đã được người Á Đông xem là loài cây mang ý nghĩa tốt lành, gắn liền với hình ảnh gia đình ấm êm, con cháu đông vui và vận khí hanh thông. Quả lựu tròn đầy, khi chín có màu đỏ hồng bắt mắt – màu sắc được xem là đại diện cho hỷ sự, may mắn. Đặc biệt, bên trong mỗi quả lựu là hàng trăm hạt lấp lánh như ngọc tượng trưng cho con đàn cháu đống, sinh sôi nảy nở, phúc lộc dồi dào.

Không chỉ mang hình ảnh sum vầy, cây lựu còn có dáng thế đẹp, thân cây vững chãi, tán lá xanh mướt quanh năm và hoa đỏ rực nở vào mùa hè. Khi cây ra hoa kết trái, người xưa thường cho rằng đó là điềm báo tốt lành, báo hiệu một năm gia đạo bình an, công việc suôn sẻ, tài vận hanh thông. Mặt khác, loại cây này cũng có khả năng xua đuổi tà khí, hóa giải những luồng khí xấu, giúp giữ gìn sự bình an cho cả ngôi nhà trong phong thuỷ. Nên nhiều người trồng cây lựu trước nhà hoặc gần cổng – nơi đón khí – với mong muốn đón tài, trừ họa, tạo nên thế phong thủy vững chắc và thịnh vượng.

2. Cây mộc hương

Cây mộc hương không chỉ nổi bật nhờ mùi thơm dịu dàng, dễ chịu mà còn được xem là loài cây quý mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Hoa mộc hương tuy nhỏ bé nhưng lại tỏa ra mùi thơm nồng nàn, tượng trưng cho sự kín đáo, thanh cao và tinh túy. Đó là lý do vì sao cây này thường được trồng trước nhà, gần cửa ra vào hoặc trong sân vườn vừa để thanh lọc không khí, vừa chiêu mời tài lộc và vượng khí vào nhà.

Trong phong thủy, mộc hương được xếp vào nhóm cây may mắn, có khả năng “hút cát đẩy hung”. Tán lá xanh mướt quanh năm đại diện cho sự sinh sôi nảy nở và thịnh vượng lâu dài. Mùi thơm của cây cũng giúp tinh thần thư thái, điều hòa khí vận trong nhà, đặc biệt thích hợp với những gia đình mong cầu sự yên ấm, hạnh phúc và thăng tiến trong công danh.

Không những vậy, theo quan niệm dân gian, mùi thơm của hoa mộc còn có tác dụng xua đuổi tà khí, tạo nên một vùng năng lượng tích cực quanh nhà. Trồng cây mộc hương trước cửa nhà giống như một lời chào đón thân thiện với những điều tốt đẹp, đồng thời là một lớp “lá chắn” tinh tế trước những xui rủi không mong muốn.

3. Cây táo

Không chỉ là một loại cây ăn quả quen thuộc, cây táo còn mang trong mình nhiều ý nghĩa phong thủy sâu sắc mà không phải ai cũng biết. Trong tiếng Hán, “táo” (苹果 - píng guǒ) có âm gần giống với “bình” (bình an – 平安), nên cây táo được xem là biểu tượng của sự an yên, may mắn và hạnh phúc. Chính vì vậy, trồng một cây táo trước nhà hay trong sân vườn như một cách “gieo trồng” sự bình an, cầu mong cho gia đạo luôn thuận hòa, vững bền.

Cây táo có dáng thế khỏe khoắn, cành lá sum suê và dễ chăm sóc, tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ, sự kiên trì vượt khó. Khi cây kết trái, từng quả tròn trịa, mọng nước lại mang theo hàm ý về sự sung túc, đủ đầy và viên mãn trong cuộc sống. Cũng nhờ những đặc điểm này mà trong phong thủy, cây táo được tin là có khả năng thu hút vượng khí, hỗ trợ gia chủ trong việc chiêu tài, giữ của.

Một điểm đặc biệt nữa là cây táo thường ra hoa vào mùa xuân – thời điểm khởi đầu của năm mới. Việc thấy hoa táo nở rộ ngay những ngày đầu năm không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn được xem là dấu hiệu tốt lành, dự báo một năm hanh thông, tài lộc dồi dào và công danh rộng mở.

4. Cây lộc vừng

Ngay từ tên gọi, cây lộc vừng đã mang tầng ý nghĩa đặc biệt trong phong thủy. “Lộc” tượng trưng cho tài lộc, của cải; còn “vừng” gợi lên hình ảnh những điều nhỏ bé nhưng dồi dào. Chính vì vậy, lộc vừng được xem là loại cây mang đến vận may, tiền tài và sự hưng thịnh lâu dài cho gia chủ.

Một trong những điểm khiến lộc vừng trở nên được yêu thích chính là chùm hoa đỏ hồng rủ dài mềm mại. Khi hoa nở rộ, từng chuỗi lộc buông nhẹ, người ta ví như tài lộc đang “đổ” về trước cửa, tràn đầy vượng khí. Trong văn hóa phương Đông, màu đỏ cũng tượng trưng cho hỷ sự và may mắn nên việc cây lộc vừng nở hoa như là điềm lành báo hiệu tin vui. Thế nên việc trồng lộc vừng trước nhà được coi là giúp thu hút tài lộc, tăng vượng khí và giữ cho không gian sống luôn tươi mới, hanh thông.

Theo phong thủy, vị trí đẹp nhất để trồng lộc vừng là bên trái cửa chính (tính từ trong nhà nhìn ra), tức là hướng Thanh Long – đại diện cho quý nhân phù trợ và vận khí tốt. Tuy nhiên, cần tránh trồng cây chắn ngay giữa cửa ra vào vì điều này có thể làm cản trở luồng khí tốt đi vào nhà, khiến tài lộc bị “tắc” ngay từ cửa.

5. Cây họ cam/quất

Không phải ngẫu nhiên mà mỗi dịp Tết đến, nhiều gia đình lại tranh thủ chọn một chậu quất sum suê hay cam trĩu quả đặt trước cửa nhà. Trong phong thủy, cây thuộc họ cam, quất, chanh không chỉ tượng trưng cho sự viên mãn mà còn mang theo ý nghĩa chiêu tài, chiêu lộc rất mạnh mẽ.

Điểm nổi bật nhất của cây họ cam/quất chính là hình dáng tròn trịa, quả mọng vàng cam tượng trưng cho sự sung túc, no đủ. Màu sắc tươi tắn của quả mang hành Hỏa đại diện cho tài lộc, năng lượng tích cực và sự thịnh vượng. Cây càng sai quả, lá càng xanh tốt thì càng được tin là sẽ “hút” may mắn về cho gia chủ, giúp công việc làm ăn thuận lợi, tiền vào như nước.

Đặt cây quất hay cam cảnh ở trước nhà, đặc biệt là ở hướng Đông hoặc Đông Nam (thuộc hành Mộc – hợp với hành Hỏa của quả) sẽ giúp kích hoạt cung Tài Lộc, mang lại vận khí hanh thông cho cả gia đình. Ngoài ra, mùi hương nhẹ nhàng từ lá và hoa cam cũng được cho là có khả năng làm dịu tâm trí, giải tỏa năng lượng xấu trong nhà.

Nguồn: Tổng hợp