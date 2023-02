Dồn dập mở nhiều đường bay quốc tế

Nhân dịp này, Vietnam Airlines triển khai giá vé ưu đãi trên đường bay này chỉ từ 4.644.000 VNĐ cho hành trình khứ hồi (đã bao gồm thuế, lệ phí). Thời gian mở bán và khởi hành đối với vé ưu đãi áp dụng từ nay đến ngày 26-3-2023.

Khách quốc tế làm thủ tục kiểm tra an ninh giấy tờ tùy thân tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Vietnam Airlines hiện đang khai thác đường bay TP HCM - Kuala Lumpur với tần suất 11 chuyến bay/tuần. Đối với thủ tục nhập cảnh, hành khách đến Malaysia không cần xuất trình giấy tờ xác nhận tình trạng tiêm chủng hay giấy chứng nhận xét nghiệm COVID-19.



Năm 2019, lượng khách do Vietnam Airlines vận chuyển giữa Việt Nam và Malaysia đạt hơn 220 ngàn người. Đến nay, Vietnam Airlines đã khôi phục hầu hết điểm đến quốc tế, nâng tổng số chuyến khai thác trên toàn mạng quốc tế của hãng lên hơn 600 chuyến/tuần, tương đương 70% tần suất khai thác trước dịch.

Trước đó 1 ngày, VietJet thông báo các chuyến bay kết nối TP HCM - Sydney (Úc) sẽ cất cánh từ 12-4-2023 với tần suất 6 chuyến một tuần. Từ TP HCM đi Sydney vào Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần. Các chuyến ngược lại từ Sydney về TP HCM vào Thứ Hai, Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần.

Các chuyến bay thẳng đầu tiên của hãng này kết nối TP HCM và TP Melbourne (Úc), sân bay Tullamarine cũng sẽ khai thác từ ngày 8-4-2023 với tần suất 6 chuyến/tuần: Từ TP HCM đến Melbourne vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy. Các chuyến ngược lại từ Melbourne về TP HCM các ngày Chủ nhật, thứ Tư, thứ Sáu.

Từ 10-2, Vietjet chính thức mở lại đường bay thẳng kết nối TP HCM với Hồng Kông (Trung Quốc) sau thời gian gián đoạn với 2 chuyến bay khứ hồi vào các ngày thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần

Theo thông tin từ sân bay Nội Bài (Hà Nội), thời gian Tết nguyên đán Quý mão vừa qua đặc biệt đánh dấu sự tăng trưởng trở lại của các chuyến bay quốc tế . Theo thống kê, ngày cao nhất đã có 186 lượt chuyến bay quốc tế, hơn 27 ngàn lượt khách đi và đến trên các chuyến bay quốc tế qua sân bay Nội Bài, đạt khoảng 75% so với cao điểm Tết 2020 (trước dịch COVID-19). Với việc dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt trên nhiều nước, xu hướng nới lỏng dần và đi đến gỡ bỏ các biện pháp phòng dịch khắt khe là tất yếu, tạo đà cho sự phục hồi của các chặng bay quốc tế.

Tại sân bay Nội Bài, hiện các đường bay kết nối khu vực châu Á được ghi nhận đông đúc như Hàn Quốc khoảng 3,5 ngàn lượt khách đi và đến mỗi ngày; Đài Loan (Trung Quốc) 3,3 ngàn lượt khách đi và đến mỗi ngày; Thái Lan 3,1 ngàn lượt khách đi và đến mỗi ngày và Nhật Bản khoảng 2,7 ngàn lượt khách đi và đến mỗi ngày.

Trong thời gian tới, khi Trung Quốc tiếp tục nới lỏng các biện pháp phòng dịch, tạo điều kiện nối lại hoạt động du lịch nước ngoài cho công dân Trung Quốc, lượng khách đi đến từ Trung Quốc và các vùng lãnh thổ chắc chắn sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết hết năm 2022 thị trường hàng không nội địa đã phục hồi hoàn toàn, có sự tăng trưởng cao so với giai đoạn năm 2019. Thị trường quốc tế đang dần dần hồi phục và dự báo sẽ đạt được mức như trước dịch COVID-19 (năm 2019) vào cuối năm 2023.

Dự báo, tổng thị trường vận tải hàng không Việt Nam năm 2023 đạt xấp xỉ 80 triệu khách và 1,44 triệu tấn hàng hóa, tăng tương ứng 45,4% về hành khách và 15% về hàng hóa so với năm 2022.

So với cùng thời điểm trước dịch COVID-19 (năm 2019) tăng xấp xỉ 1% về hành khách và 14,8% về hàng hóa.

Trong đó, vận chuyển nội địa đạt 45,5 triệu khách tăng 5% so với năm 2022 và tăng 22% so với năm 2019; vận chuyển 230 ngàn tấn hàng hóa tăng 55% so với năm 2022 và bằng 85% so với năm 2019.

Vận chuyển quốc tế đạt 34 triệu khách, bằng 3 lần so năm 2022 và 83,5% so với năm 2019; vận chuyển 1,23 triệu tấn hàng hóa tăng 10% so với năm 2022 và 22,4% so với năm 2019.

Cục Hàng không nhận định việc phục hồi thị trường hành khách trọng điểm khác của Việt Nam như Hàn Quốc, Nhật Bản chỉ diễn ra từ từ do các khó khăn nội tại (tâm lý e ngại dịch bệnh quay lại, kinh tế khó khăn, nên nhu cầu đi lại chủ yếu trong giai đoạn tới vẫn sẽ là khách công vụ, thương nhân, thăm thân và du học sinh. Trong giai đoạn ngắn hạn, thị trường hàng không Việt Nam-Trung Quốc chưa thể phục hồi như thời điểm trước dịch…