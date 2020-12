Đón đầu xu hướng kinh doanh nhà phố thương mại ở miền Tây

Nhà phố thương mại – "Mảnh đất cắm dùi" kiểu mới của nhiều thế hệ



Nếu như ưu thế về quỹ đất, sự tăng trưởng về kinh tế và sự đầu tư hạ tầng kết nối của chính phủ là tiền đề để khu vực này đón sóng đầu tư,… thì sự dịch chuyển trong suy nghĩ của người dân bản địa về shophouse chính là yếu tố then chốt khiến xu hướng kinh doanh nhà phố thương mại đang được quan tâm giao dịch mạnh.

Theo chia sẻ của chị L. Tư (24 tuổi, nhân viên văn phòng của một chi nhánh ngân hàng đặt tại Hậu Giang): "Những người trẻ miền Tây giờ đây quan tâm rất nhiều về không gian sinh hoạt hiện đại với nhiều tiện ích. Các bạn sinh viên, hay giới văn phòng như tôi rất thích mua sắm, ăn uống, giải trí tại các khu đô thị phức hợp – nơi có các shophouse đa dạng nhiều dịch vụ, có thể đáp ứng nhu cầu "n trong 1" bất cứ lúc nào."

Ở một góc nhìn khác, anh M. Trung (40 tuổi, Trưởng phòng của một công ty Thương mại ở Hậu Giang) cho biết: "Các mô hình kinh doanh theo chuỗi như nhà hàng, mỹ phẩm, quần áo thời trang… sẽ là tương lai mà khu đô thị tại các thành phố vệ tinh như Vị Thanh tại Hậu Giang hướng tới. Theo đó, shophouse sẽ là điểm khởi đầu tiềm năng cho những người kinh doanh hoặc khởi nghiệp đang săn đón các cơ hội kinh doanh này."

Đồng quan điểm, bác T.Hùng (62 tuổi, cán bộ hưu trí đang sinh sống tại Vị Thanh, Hậu Giang) khẳng định: "Ở khu vực này, nhu cầu về nhà phố thương mại đã bắt đầu gia tăng đáng kể, vì giới trẻ có xu hướng thích cuộc sống tích hợp, sinh hoạt trong các khu đô thị lớn. Tôi quan tâm rất nhiều vì đây là cơ hội tốt để đầu tư, tạo tài sản cho con cháu, cũng có thể an cư về lâu dài. Giá đất ở đây còn đang mềm nên khả năng sinh lời tốt."

Vô hình chung, nhà phố thương mại trở thành sản phẩm hợp thời, hợp xu hướng, mang lại giá trị kiến tạo chuẩn sống mới cho người dân miền Tây và cơ hội đầu tư hấp dẫn cho nhiều người.

Dự án Cát Tường Western Pearl 2 – "Cú hích" tiếp theo cho thị trường nhà phố thương mại miền Tây

Những thành phố vệ tinh như Vị Thanh tại Hậu Giang – nơi được định hướng trở thành đô thị hạt nhân vùng tứ giác tăng trưởng ĐBSCL là một trong những khu vực lý tưởng để phát triển sản phẩm nhà phố thương mại do có vai trò là trung tâm giao thương, dịch vụ, du lịch của tỉnh và tại ĐBSCL.

Nổi bật trong tổng thể Khu đô thị hành chính phức hợp thành phố Vị Thanh là dự án Cát Tường Western Pearl do Cát Tường Group làm chủ đầu tư. Dự án gây ấn tượng bởi vị trí ngay trung tâm hành chính, mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, kết nối dễ dàng với các tiện ích hiện hữu trong thành phố cũng như di chuyển thuận tiện đến các tỉnh, thành lân cận (chỉ mất 60 phút để di chuyển tới sân bay quốc tế Cần Thơ).

Tổng quan dự án Cát Tường Western Pearl 2 thuộc Cát Tường Group

Bên cạnh đó, ngay từ khi lên kế hoạch phát triển dự án, Cát Tường Western Pearl 2 đã được Cát Tường Group xác định tập trung "bất động sản thương mại", được quy hoạch bài bản, có kết hợp giữa thương mại và giải trí. Khi đến mua sắm tại đây, khách hàng sẽ được tận hưởng nhiều tiện ích thú vị như: công viên kỳ quan cổ đại The Miracle, công viên giải trí The Wonderful, khu kinh tế đêm The Regina Khánh Ngọc… Hướng phát triển đồng bộ này tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho người sở hữu các shophouse: dễ dàng mua đi bán lại, hoặc tự xây dựng để kinh doanh.

Toạ lạc trong khu đô thị phức hợp với nhiều tiện ích khác nhau, khu thương phố Bến Thành Pearl mang đến tiềm năng sinh lời cao cho chủ sở hữu

Việc Cát Tường Group phát triển mô hình shophouse là đón đầu mô hình thịnh hành trên thế giới và tại Việt Nam. Đồng thời, xét trong giá trị cốt lõi của dự án, Cát Tường Western Pearl 2 là dự án đáng đầu tư bởi chính sách bán hàng được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất với thời gian thanh toán linh hoạt, chiết khấu hấp dẫn lên đến 11% cùng cơ hội tham gia nhiều chương trình hấp dẫn như: "Mua đất vàng - Lướt xế sang" với quà tặng là xe ô tô Toyota Vios 2020 hay Iphone 12 Pro, Smart Watch Apple series 6, 1 chỉ vàng 9999,… Đặc biệt, khách hàng mua dự án Cát Tường Western Pearl còn có cơ hội trúng ngay nhà phố thương mại giá trị lên đến 1,5 tỷ đồng.

