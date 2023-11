Hội thảo Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Truyền thông số

Công nghệ tiếp thị, hay MarTech, đang cách mạng hóa tiếp thị và quảng cáo tại Việt Nam, mở ra cơ hội cho doanh nghiệp tận dụng công nghệ tiếp thị thông qua phân tích dữ liệu và cải thiện hiệu suất quảng cáo. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt và những thách thức về việc tuân thủ các quy định bảo mật trên không gian số. Do đó, việc định hình hệ sinh thái MarTech ổn định tại Việt Nam là vấn đề tiên quyết. Đón đầu xu thế công nghệ Marketing hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á VIETNAM MARTECH INNOVATION EXPO 2023, sự kiện triển lãm Công nghệ Marketing hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á, diễn ra từ ngày 28/10 đến 1/11/2023 tại Innovation Hall, Tầng 13, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Cơ sở Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội. Đây là hoạt động nằm trong Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 (VIIE - Vietnam International Innovation Expo 2023) kết hợp Lễ khánh thành cơ sở mới của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) . Sự kiện do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, NIC và các đối tác uy tín phối hợp tổ chức, mang đến những nội dung giá trị từ nhiều lĩnh vực khác nhau, đánh dấu sự phát triển và tiến bộ của ngành trong thời đại số.

Hội thảo chính VIETNAM MARTECH INNOVATION 2023, mang chủ đề “From Mindset To Mastery - The Rise & Shine Of Martech In Vietnam” (Từ Tư Duy đến Thành Công - Sự Trỗi Dậy và Tỏa Sáng của MarTech Việt Nam), diễn ra vào ngày 1/11/2023, nhằm giúp doanh nghiệp và công chúng nắm bắt được những bài học thực tiễn để thúc đẩy quá trình sáng tạo và số hóa.

Hình ảnh tại sự kiện năm trước, Vietnam MarTech Expo Open 2022.

Bức tranh toàn cảnh về làn sóng công nghệ trong lĩnh vực truyền thông

Với góc nhìn đa chiều, toàn diện và chân thực, hội thảo sẽ khám phá bức tranh toàn cảnh về làn sóng công nghệ trong lĩnh vực truyền thông, từ xu hướng thế giới đến sự trưởng thành của thị trường Việt Nam, Đây không chỉ là nơi để trao đổi kiến thức và kinh nghiệm, mà còn là cơ hội để xây dựng mối quan hệ, tạo ra cơ sở hạ tầng kỹ thuật và kết nối giữa các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà lãnh đạo.

Hội thảo quy tụ hơn 30 diễn giả và những chuyên gia, nhà lãnh đạo, các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo từ các quốc gia, các doanh nghiệp SME trong nước, ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty tư vấn. Tất cả cùng nhau thảo luận, chia sẻ tầm nhìn và ý tưởng về truyền thông và tiếp thị trong thời đại số.

Hội thảo tập trung vào việc thảo luận và chia sẻ về các chủ đề "nóng" như: Sự phát triển của AI, bức tranh toàn cảnh thị trường MarTech trên toàn cầu, những xu hướng đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực MarTech, ứng dụng MarTech trong dịch vụ công, cá nhân hóa sản phẩm và trải nghiệm, các chiến lược Marketing dựa trên dữ liệu, cải thiện hiệu suất kinh doanh và tối đa hóa sự hài lòng của khách hàng.

Hội thảo là một cơ hội giúp các doanh nghiệp và công chúng nắm bắt được những bài học thực tiễn, từ đó, thúc đẩy quá trình sáng tạo, tăng cường số hóa để nâng cao trải nghiệm khách hàng, tối đa hóa giá trị vòng đời của khách hàng và xây dựng sự bền vững cho thương hiệu.

Ngoài ra, sự kiện còn bao gồm các hoạt động xoay quanh Chiến lược phát triển Hệ sinh thái và mạng lưới Vietnam MarTech đến năm 2025, Mạng lưới MarTech Việt Nam, và lễ trao giải thưởng Women In Tech & Innovation Excellence.

Ông Rafael Frankel, Giám đốc Meta, Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, một trong những diễn giả tại sự kiện lần này (Ảnh: LinkedIn Rafael Frankel).

“Điểm hẹn” hội tụ các hoạt động hội thảo, kết nối, trải nghiệm và triển lãm

Ngoài hội thảo VIETNAM MARTECH INNOVATION 2023, trong khuôn khổ sự kiện VIETNAM MARTECH INNOVATION EXPO 2023 còn bao gồm các hoạt động kết nối, trải nghiệm và triển lãm.

Thứ nhất, hoạt động kết nối doanh nghiệp. Các hoạt động kết nối, gặp gỡ, tư vấn và xúc tiến giao thương trực tiếp giữa các nhà cung cấp giải pháp MarTech và các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Các hoạt động tuyển dụng ứng viên tiềm năng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thứ hai, những hoạt động tham quan trải nghiệm công nghệ, MarTech mới nhất.

Thứ ba, triển lãm MarTech, quy tụ các tập đoàn công nghệ hàng đầu, các công ty MarTech tiên phong và các giải pháp công nghệ sáng tạo từ khắp nơi trên thế giới.

Khu triển lãm MarTech sẽ có hơn 20 gian hàng, hơn 80 công nghệ nổi bật và nhiều thương hiệu uy tín, quy tụ của các tập đoàn công nghệ hàng đầu như META, MartechTribe, KPMG, KYANON, Goldsun Media….

Khu triển lãm chia làm 3 khu vực: Data & Revenue Generation (nền tảng dữ liệu và công cụ hỗ trợ tăng doanh thu), Real-time Engagement & Personalization (sản phẩm tương tác và cá nhân hóa theo thời gian thực), Emerging Technologies & Trends (công nghệ và xu hướng mới nổi).

Những hoạt động trải nghiệm hứa hẹn sẽ nâng cấp trải nghiệm khách hàng, bắt kịp những xu hướng mới nhất trong và ngoài nước (Ảnh: Vietnam MarTech Expo Open 2022).

Đây không chỉ là nơi để trao đổi kiến thức và kinh nghiệm, mà còn là cơ hội để xây dựng mối quan hệ, tạo ra cơ sở hạ tầng kỹ thuật và kết nối giữa các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà lãnh đạo. Đồng thời, sự kiện lần này cũng đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực truyền thông số tại Việt Nam, đánh dấu sự phát triển và tiến bộ của ngành trong thời đại số.



