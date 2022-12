Đón năm mới, Bamboo Airways "lì xì" hàng chục nghìn vé bay giá chỉ từ 19.000 đồng

Nhằm tạo điều kiện cho hàng triệu hành khách có nhu cầu đi lại trong dịp cuối năm, Bamboo Airways mở bán vé máy bay dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán Quý Mão 2023 trên tất cả các đường bay từ rất sớm với chính sách giá vé linh hoạt. Bên cạnh đó, từ 06/01/2023 đến 10/02/2023 (tức 15 tháng Chạp đến 20 tháng Giêng năm Quý Mão), hãng triển khai kế hoạch tăng 15% tải cung ứng và tiếp tục tăng theo điều kiện cho phép.



Với mục tiêu tối ưu hóa quyền lợi của khách hàng, Bamboo Airways đồng thời triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho du khách trong nước có nhu cầu di chuyển mùa cao điểm. Mới đây nhất, hãng tung chương trình đặc biệt "Vi vu năm mới giá hời" với nhiều ưu đãi vô cùng hấp dẫn.

Bamboo Airways tung chương trình Vi vu năm mới giá hời nhằm tạo điều kiện cho hành khách có nhu cầu đi lại trong dịp cao điểm

Đối với hành khách có nhu cầu di chuyển trong giai đoạn Tết Âm lịch, Bamboo Airways dành tặng ưu đãi mua vé với giá chỉ từ 19.000 đồng với các chặng bay Nha Trang/Đà Lạt/Phú Quốc/Quy Nhơn/Đà Nẵng/Hải Phòng/Thanh Hóa/Vinh/Buôn Mê Thuột/Điện Biên/Huế/Pleiku/Chu Lai/Đồng Hới/Vân Đồn– TP HCM, khởi hành từ 28/12/2022 đến 22/01/2023. Trong khi đó, chỉ từ 49.000 đồng hành khách cũng có thể mua vé các chặng bay TP HCM – Quy Nhơn/Đà Nẵng/Buôn Mê Thuột/Huế/Pleiku/Chu Lai/Đồng Hới/Vân Đồn, và thực hiện hành trình bay từ 30/01/2023 đến 08/02/2023. Vé được bán từ nay đến hết 10/01/2023.



Cùng đó, từ nay đến hết 04/01/2023, hãng triển khai chương trình giảm 20% cho nhóm từ 2 khách trở lên, áp dụng cho các chặng bay Hà Nội – Phú Quốc/Đà Lạt/Nha Trang/Quy Nhơn/Đà Nẵng/Tuy Hòa và Tuy Hòa/Huế - Hà Nội, với thời gian bay từ 05/01 – 21/01/2023; và các đường bay Hà Nội – Buôn Mê Thuột/Pleiku/Cần Thơ, trong giai đoạn bay từ 04/01 – 10/01/2023.

Đối với các đường bay quốc tế, hãng giảm 25% cho nhóm từ 2 khách trở lên khi bay tới các điểm đến thuộc khu vực Đông Nam Á. Chương trình kéo dài từ nay đến 04/01/2023, áp dụng cho các đường bay Hà Nội/TP HCM – Singapore và TP HCM – Bangkok (Thái Lan) với thời gian bay đến hết 26/03/2023 (*).

Đáp ứng nhu cầu vận chuyển mai, đào trong dịp Tết, Bamboo Airways triển khai dịch vụ vận chuyển mai, đào dưới dạng hành lý ký gửi trên các chuyến bay nội địa của hãng từ ngày 26/12/2022 đến hết 05/02/2023 (**).

"Các chương trình ưu đãi của Bamboo Airways thay cho cho lời chào xuân, lời chúc may mắn hãng muốn gửi tới khách hàng nhân dịp đầu năm mới Quý Mão 2023. Đây cũng là sự tri ân khách hàng vì đã luôn tin tưởng lựa chọn và đồng hành trên những chuyến bay an toàn và hạnh phúc của Bamboo Airways. Thay mặt hãng, xin kính chúc Quý khách có những chuyến đi thượng lộ bình an, và một năm mới vạn sự như ý", đại diện Bamboo Airways cho biết.



Đồng hành với Bamboo Airways, hành khách sẽ có cơ hội trải nghiệm dịch vụ định hướng quốc tế trên từng dặm bay, đội ngũ tiếp viên không chỉ ghi điểm về ngoại hình mà còn chu đáo, tận tâm và chuyên nghiệp trong phục vụ.

Bên cạnh việc tăng tần suất khai thác đáp ứng nhu cầu của hành khách vào dịp cao điểm, Bamboo Airways liên tục duy trì vị trí dẫn đầu toàn ngành về khai thác chuyến bay đúng giờ, với tỷ lệ đạt 95,2% giai đoạn 11 tháng năm 2022; chất lượng dịch vụ được đánh giá tích cực với tỷ lệ khách hàng hài lòng luôn duy trì ở mức 4.5/5. Gần đây nhất, Bamboo Airways được Skytrax vinh danh trong top hãng bay khu vực tốt nhất thế giới và châu Á.

Trong năm 2023, Bamboo Airways xác định tiếp tục củng cố vị thế bằng ba thế mạnh nội tại nổi bật: Dịch vụ hàng không chất lượng, hiếu khách; mạng bay liên vùng rộng khắp; tỷ lệ bay đúng giờ cao nhất toàn ngành. Hãng đặt nhiệm vụ trọng tâm trong việc không ngừng duy trì và nâng tầm dịch vụ theo mô hình hàng không truyền thống (full service), qua đó quảng bá sâu rộng và hiệu quả giá trị tốt đẹp của văn hoá và con người Việt Nam tới bạn bè thế giới.

(*) Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình Tết của Bamboo Airways, độc giả vui lòng truy cập: https://www.bambooairways.com/vn-vi/uu-dai/tet-duong-lich-bay-thoa-thich/?itm_source=homepage&itm_medium=slider&itm_campaign=tetduong23

(**) Để biết thêm thông tin chi tiết về chính sách vận chuyển mai, đào ngày Tết của Bamboo Airways, độc giả vui lòng truy cập:

https://www.bambooairways.com/vn-vi/ve-chung-toi/tin-tuc-va-bao-chi/tin-tuc-moi-nhat/chinh-sach-van-chuyen-canh-mai-dao-dip-tet-nguyen-dan-2023/

Facebook: http://www.facebook.com/BambooAirwaysFanpage/

Hotline: 1900 1166 và 19001133 (dành cho khách hàng doanh nghiệp và hội viên Bamboo Club)

Email: 19001166@bambooairways.com

Hoặc liên hệ các phòng vé và đại lý chính thức của Bamboo Airways trên toàn quốc