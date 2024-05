“Đón sóng” BĐS với phân khúc nhà phố cao cấp nội đô

Nhận diện đúng giai đoạn đầu tư

Thực tế cho thấy, mua nhà luôn là mục tiêu và là một trong những khoản đầu tư quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Với người dân phương Đông nói chung, Việt Nam nói riêng thì việc đầu tư bất động sản không phải chỉ mua để ở, để kinh doanh mà còn trở thành tài sản tích lũy cho đời sau. Đặc biệt, với những nhà đầu tư BĐS chuyên nghiệp và giới siêu giàu thì bất động sản số lượng giới hạn ở những khu vực trung tâm các tỉnh thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội có giá trị khác biệt luôn được săn tìm và đầu tư khoản tiền lớn để có bằng được.

Tốc độ tăng giá mạnh của bất động sản xuất phát từ tâm lý của người Việt cho rằng, mua bất động sản là kênh tích trữ an toàn, là khoản dự phòng tốt cho tương lai. Bởi ngay cả khi thị trường lên xuống biến động, việc mua và để trong khoảng thời gian dài cũng đủ để người mua hưởng chênh lệch lớn từ tốc độ tăng giá của bất động sản.

Trong nhiều hội nghị, tọa đàm về bất động sản gần đây, các chuyên gia đều có chung nhận định, thị trường bất động sản đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và đang có nhiều tiền đề thuận lợi để bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, khi hàng loạt bộ luật quan trọng sắp có hiệu lực thực thi.

"Đón sóng" đúng phân khúc

Bên cạnh sức cầu tăng, thị trường cũng ghi nhận sự thay đổi trong hành vi mua sắm. Người mua trở nên thông thái, thận trọng và khó tính trong lựa chọn bất động sản hơn so với giai đoạn trước. Trải qua suốt thời gian biến động, họ chỉ yên tâm khi tìm đến các doanh nghiệp có năng lực về tài chính, pháp lý, chất lượng, tiến độ và chính sách bán hàng hấp dẫn. Các nhà đầu tư thông thái cũng ưu tiên lựa chọn các sản phẩm đã hoàn thiện với mục đích vừa để tích sản, vừa có thể cho thuê ngay để tạo ra dòng tiền.

Trong các phân khúc, các chuyên gia đánh giá nhà phố nội đô luôn giữ giá tốt nhất và luôn có thanh khoản, cũng là phân khúc "chạy" nhanh nhất khi thị trường phục hồi. Một trong những lý do khiến nhà phố luôn có sức hút lớn với giới đầu tư một phần do quy luật cung - cầu và "khẩu vị" tích lũy tài sản, nhất là khi tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM thì nhu cầu nhà ở, kinh doanh thương mại ngày càng gia tăng, trong khi quỹ đất trung tâm lại luôn có giới hạn.

Lúc này, điểm sáng thị trường đang tập trung ở các khu vực giáp ranh, chuẩn bị lên quận. Trong đó, trục Tây Nam đang chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của huyện Thanh Trì khi đã đạt 30/34 tiêu chuẩn thành lập quận.

Bên cạnh đó, theo quy hoạch đến 2030, tầm nhìn 2050, UBND thành phố Hà Nội chính thức phê duyệt Tây Nam Thủ đô thành trung tâm hành chính - kinh tế trọng điểm của thành phố và nhận được sự đầu tư mạnh mẽ trong cơ sở hạ tầng với nhiều dự án trọng điểm- trong đó phải kể đến đại lộ Chu Văn An tăng khả năng kết nối liên vùng, giúp hạ tầng giao thông của khu vực này trở nên thông thoáng.

Không chỉ hạ tầng giao thông được đầu tư phát triển, hạ tầng xã hội khu vực Tây Nam thủ đô cũng trở thành điểm nhấn ấn tượng. Đây là khu vực tập trung nhiều cơ quan hành chính, các doanh nghiệp, văn phòng, bệnh viện, trường đại học, cao đẳng… cùng hàng loạt dịch vụ tiện ích khác, dẫn tới việc tăng trưởng đáng kể nhu cầu nhà ở của dân cư quanh khu vực.

Ngoài hạ tầng và giao thông, khu vực này còn sở hữu hành lang xanh hiếm có như hệ thống cây xanh - mặt nước ở khu vực Công viên Chu Văn An - nơi được quy hoạch là "lá phổi xanh" phía Tây Nam Hà Nội.

Nhà phố nội đô vẫn là phân khúc giữ nhiệt tốt nhất thị trường (Ảnh minh họa: phối cảnh Phân khu The Helia)

Trong dự báo "đón sóng" BĐS nội đô Quý 2/2024, giới đầu tư đặc biệt dành sự chú ý đến các sản phẩm thấp tầng của Khu đô thị The Manor Central Park liền kề công viên Chu Văn An, được phát triển bởi Tập đoàn Bitexco. Sở hữu mật độ xây dựng cực thấp chỉ với 20,8% trên tổng diện tích quy hoạch 89,7ha cùng hệ thống công viên xanh mát bao gồm công viên trung tâm 6,6ha cùng 5 "công viên ngón tay" và nhiều công viên nội khu đan xen, The Manor Central Park tiếp tục trở thành tâm điểm thị trường bất động sản khi gần đây cho ra mắt quỹ căn có giới hạn loại hình nhà phố "ProMax house" của phân khu The Helia.

Hoàn toàn hiện hữu với hệ thống tiện ích vượt trội của khu đô thị, các căn nhà phố cao cấp tại phân khu The Helia sở hữu thiết kế tối ưu và khác biệt để sẵn sàng đáp ứng cho nhu cầu đầu tư kinh doanh bền vững và cũng là chốn lý tưởng để an cư.

Trong dài hạn, giá trị của nhà phố nội đô cao cấp The Helia được giới đầu tư đánh giá sẽ không ngừng gia tăng nhờ vị trí trung tâm Khu đô thị, được giới đầu tư đánh giá là "đắt xắt ra miếng". Dòng tiền đầu tư được khẳng định sẽ tạo ra lợi nhuận kép bởi sản phẩm hiện hữu, pháp lý hoàn thiện, phiên bản giới hạn thiết kế hiện đại, tinh tế, và hoàn toàn khác biệt với các sản phẩm trên thị trường.

Tận dụng trợ lực từ đòn bẩy tài chính

Trước đây, để có nguồn vốn, nhà đầu tư nhỏ thường phải chọn giữa việc thế chấp tài sản hoặc mượn tiền từ người thân. Nhưng hiện nay, việc vay vốn để mua nhà hoặc đầu tư đã trở nên phổ biến và thuận tiện hơn rất nhiều, đặc biệt là thông qua dòng tiền tín dụng. Ngay cả khi bạn có đủ nguồn tiền, các chuyên gia cũng thường đưa ra lời khuyên nhà đầu tư nên tận dụng đòn bẩy tài chính.

Những giỏ hàng có chính sách ưu đãi vốn vay tốt giúp nhà đầu tư quản lý dòng tiền góp phần gia tăng cơ hội đầu tư (Ảnh minh họa: phối cảnh Phân khu The Helia)

Một trong những lý do quan trọng, đó chính là khi quyết định hỗ trợ vốn và liên kết với một dự án, ngân hàng thường tiến hành thẩm định về khả năng tài chính, pháp lý và uy tín của chủ đầu tư. Càng những dự án lớn, chủ đầu tư uy tín, thì sự hợp tác với các ngân hàng lớn, tên tuổi cũng là một trong những bảo chứng đem lại niềm tin và trợ lực tài chính tốt cho nhà đầu tư. Nếu như nhà đầu tư tận dụng và sử dụng được nguồn vốn vay này có thể hoàn toàn yên tâm và hưởng các ưu đãi tốt nhất từ cả ngân hàng lẫn chủ đầu tư.

Chia sẻ về việc này, đại diện CĐT Bitexco cho biết, tại khu đô thị The Manor Central Park (Khu đô thị Nam đường vành đai 3), sự hợp tác giữa Bitexco và Vietcombank đối với các hợp đồng mua mới nhà phố phân khu The Helia sẽ đem lại những lợi thế chủ động về dòng tiền cho nhà đầu tư với chính sách thanh toán siêu ưu đãi: lãi suất 0% trong 36 tháng và "sau 3 năm mới cần thanh toán hết".

Như vậy có thể thấy, việc lựa chọn thời điểm lý tưởng để đầu tư BĐS mới là quan trọng nhất, và đây chính là giai đoạn tốt không thể bỏ lỡ để mua vào của phân khúc nhà phố nội đô.