Đón sóng du lịch biển, Marriott Bonvoy ra mắt 3 khu nghỉ dưỡng biển

Nha Trang Marriott Resort & Spa, Đảo Hòn Tre là khu nghỉ dưỡng biển ấn tượng với 829 phòng và biệt thự, Đà Nẵng Marriott Resort & Spa, Non Nước Beach Villas trở thành khu nghỉ dưỡng biệt thự hướng biển có hồ bơi riêng độc đáo của Marriott tại Việt Nam và Renaissance Hội An Resort & Spa là khu nghỉ dưỡng bên bờ biển với thiết kế đầy phong cách và năng động… là 3 khu nghỉ dưỡng biển cao cấp được Marriott đồng thời ra mắt ngày 29/9/2023 nhằm tiếp tục khẳng định vị thế và cam kết đầu tư lâu dài và mở rộng nhiều phân khúc thị trường tại Việt Nam.



Thuộc sở hữu của Vinpearl - thương hiệu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng – giải trí lớn bậc nhất Việt Nam, ba khu nghỉ dưỡng biển khai trương lần này hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo và khác biệt khi khám phá vẻ đẹp của Việt Nam. "Chúng tôi rất vui mừng được ra mắt ba khu nghỉ dưỡng ấn tượng trong cùng một ngày. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng cho sự mở rộng của chúng tôi tại Việt Nam, mang đến cho du khách trong nước và quốc tế những lựa chọn tuyệt vời về dịch vụ chất lượng cao và những trải nghiệm đáng nhớ trên khắp đất nước tuyệt đẹp này. Sự hợp tác chặt chẽ của chúng tôi với Vinpearl cũng giúp hai bên phát huy tối đa tiềm lực, từ đó, cùng nhau tạo ra những cơ hội vượt trội cho ngành du lịch của Việt Nam. Chúng tôi mong được chào đón du khách trong và ngoài nước cũng như giới thiệu những thương hiệu đầu ngành của Marriott tới nhiều điểm đến hơn nữa." Ông Jakob Helgen, Phó Chủ tịch Khu vực – Thái Lan, Việt Nam, Campuchia & Myanmar, Marriott International cho biết.

Sở hữu vị trí đắc địa trên ba bãi biển đẹp bậc nhất Việt Nam, bộ ba khu nghỉ dưỡng mới này khẳng định vị thế của Marriott Bonvoy tại Nha Trang và Đà Nẵng, đồng thời đánh dấu sự có mặt khu nghỉ dưỡng đầu tiên của nhà đầu tư này tại phố cổ Hội An với khu nghỉ dưỡng bên bờ biển mang thương hiệu Renaissance đầu tiên tại Việt Nam - Renaissance Hội An Resort & Spa. Ba khách sạn mới này cũng nâng tổng số lượng khách sạn được quản lý bởi tập đoàn Marriott International tại Việt Nam lên 19 khách sạn và khu nghỉ dưỡng, thuộc 8 thương hiệu hàng đầu trong ngành – Marriott Hotels, JW Marriott Hotels, Autograph Collection, Le Méridien Hotels & Resorts, Renaissance Hotels, Sheraton Hotels & Resorts , Four Points by Sheraton và Fairfield by Marriott – mở ra nhiều kỳ vọng cho tương lai.

Nha Trang Marriott Resort & Spa, Đảo Hòn Tre là khu nghỉ dưỡng ấn tượng với 403 phòng và Suite cùng 426 biệt thự 2, 3 và 4 phòng ngủ, rất lý tưởng cho những kỳ nghỉ vui vẻ cùng gia đình.

Du khách có thể trải nghiệm 4 nhà hàng và quán bar, bảy hồ bơi, hai sân tennis, trung tâm thể dục, Quan Spa, câu lạc bộ trẻ em…. Với chương trình M Passport đặc trưng của thương hiệu dành cho du khách nhí, các gia đình đi cùng trẻ em có thể tận hưởng các hoạt động đầy cảm hứng như điêu khắc lâu đài cát, trò chơi trên bãi biển và các điểm đến vui chơi giải trí nổi tiếng như công viên chủ đề VinWonders, Vinpearl Golf Nha Trang - điểm đến thiên đường cho những trải nghiệm golf đẳng cấp.



Đà Nẵng Marriott Resort & Spa, Non Nước Beach Villas tọa lạc tại vị trí hoàn hảo trên bờ biển miền Trung, bên bãi cát vàng của bãi biển Non Nước và được bao quanh bởi các điểm tham quan danh tiếng như Ngũ Hành Sơn linh thiêng.

Được thiết kế theo phong cách tân cổ điển trang nhã, điểm đến này cũng chính thức trở thành khu nghỉ dưỡng toàn biệt thự đầu tiên của Marriott Bonvoy tại Việt Nam với biệt thự 2, 3 và 4 phòng ngủ rộng rãi, tất cả đều được trang bị nhiều tiện nghi từ không gian sống trong nhà đến ngoài trời, và hồ bơi riêng.



Renaissance Hội An Resort & Spa có lợi thế di chuyển thuận tiện, chỉ cách sân bay Quốc tế Đà Nẵng chỉ 35 phút lái xe

Tọa lạc bên bãi biển Cửa Đại, khu nghỉ dưỡng sôi động này được chú trọng thiết kế, đánh dấu sự gia nhập của Marriott Bonvoy vào Hội An, khu phố hội được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Khu nghỉ dưỡng có 218 phòng và căn biệt thự hướng biển có hồ bơi riêng này là sự hòa quyện giữa phong cách thư thái của một khu nghỉ bên bờ biển cùng sự tinh tế của một nơi nghỉ dưỡng mang nhiều dấu ấn văn hóa. Du khách có thể trải nghiệm dùng bữa tại các nhà hàng, quầy bar thiết kế riêng độc đáo hoặc thư giãn với các dịch vụ Spa chăm sóc sức khỏe, sử dụng phòng Gym 24/7, sân tenis hoặc thả mình thư giãn với hồ bơi vô cực lớn bậc nhất ở Hội An.