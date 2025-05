Đón sóng sáp nhập Bình Dương - TP Hồ Chí Minh cùng Bcons Uni Valley

Bất động sản Bình Dương: Tiềm năng lớn trước thềm sáp nhập

Năm 2025 là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam trên toàn diện lĩnh vực chính trị - kinh tế - xã hội với sự kiện tiêu biểu là quyết định sáp nhập phần lớn các tỉnh thành trên cả nước.

Thị trường bất động sản, đặc biệt là khu vực phía Nam đang cho thấy phản ứng phục hồi mạnh mẽ khi mức độ quan tâm và lượng giao dịch tăng rõ rệt, nhất là các khu vực có hạ tầng phát triển mạnh và giá cả hấp dẫn như Bình Dương trước thềm "về chung nhà" với TP. Hồ Chí Minh.

Sự sáp nhập này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho tỉnh vốn được coi là "thuần công nghiệp", bao gồm việc mở rộng quỹ đất quy hoạch đô thị, giãn dân, kết nối giao thông, cũng như tăng cường liên kết giữa các cảng biển và khu công nghiệp.

Trong bối cảnh đó, thành phố Dĩ An, Bình Dương với vị trí giáp ranh TP. Thủ Đức hiện tại, đang nổi lên như một trong những khu vực có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ nhất khi hưởng lợi trực tiếp từ các chính sách phát triển và đầu tư hạ tầng. Theo quy hoạch đô thị mới, Dĩ An được định hướng với vai trò là cửa ngõ hạt nhân kết nối giữa nội đô TP. HCM, Bình Dương và Đồng Nai. Cộng hưởng với tốc độ đô thị hóa cực nhanh, Dĩ An đang dần thay đổi diện mạo từ một khu vực công nghiệp sang trung tâm đô thị trí thức – dịch vụ – thương mại.

Điều này không chỉ giúp nâng tầm vị thế khu vực mà còn khiến giá trị bất động sản tại đây có xu hướng tiệm cận mặt bằng giá của TP. HCM. Đón đầu xu thế này, Bcons Uni Valley – dự án nhà phố thương mại nằm ngay trung tâm TP. Dĩ An, chính là lựa chọn lý tưởng cho giới đầu tư muốn sở hữu bất động sản tại "vùng giá chân sóng" trước khi mức giá tăng mạnh. Đây là cơ hội không thể bỏ lỡ cho các nhà đầu tư từ miền Bắc, nơi quỹ đất và bất động sản đã chạm đỉnh, trong khi khu vực quanh TP. Hồ Chí Minh hiện vẫn còn dư địa lớn để phát triển.

Bcons Uni Valley: Giải pháp đầu tư chắc thắng nhờ lợi thế thương mại hoàn hảo

Tọa lạc tại phường Đông Hòa, trung tâm phát triển của Dĩ An, nhà phố thương mại Bcons Uni Valley chỉ mất khoảng 20 phút di chuyển để tới được trung tâm TP.HCM thông qua các trục giao thông chính như Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1K, tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên). Điều này không chỉ giúp cư dân dễ dàng di chuyển mà còn gia tăng giá trị thương mại của các căn nhà phố, thu hút khách hàng từ TP.HCM và các đô thị lân cận. Cũng nhờ vị trí này, Bcons Uni Valley cũng dễ dàng tiếp cận với hàng loạt tiện ích như TTTM GO, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ, Vincom Plaza, Trung tâm hành chính Dĩ An, KCN Sóng Thần… trong bán kính 3km.

Là một phần của quần thể đại đô thị Bcons City với hơn 10.000 căn hộ đã và đang hoàn thiện, Bcons Uni Valley sở hữu nguồn khách hàng sẵn có và ngày càng gia tăng trong tương lai gần khi các tòa được bàn giao vào cuối năm. Khi đó, toàn bộ quần thể Bcons City sẽ chính thức được kết nối thông suốt với 152 căn nhà phố Bcons Uni Valley chính là trung tâm thương mại dịch vụ, đón trọn nhu cầu từ hơn 35.000 cư dân khu vực và 70.000 sinh viên, giảng viên từ Làng Đại học Quốc gia kế bên.

Nhà phố thương mại Bcons Uni Valley hiện đã hoàn thiện và có thể khai thác ngay. (Nguồn: Đất Xanh Miền Bắc)

Mỗi căn shophouse tại đây được thiết kế 4 tầng linh hoạt (1 trệt 3 lầu), mặt tiền rộng thoáng từ 5 - 6m, phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh tại tầng trệt như quán cà phê, nhà hàng, văn phòng đại diện, spa, cửa hàng tiện lợi…Các tầng trên có thể dùng để ở hoặc khai thác cho thuê theo tháng, giúp dòng tiền được vận hành liên tục, điều mà nhiều loại hình đầu tư khác khó đáp ứng.

Đặc biệt, với mức giá hiện tại chỉ từ 8-10 tỷ đồng cho căn nhà phố 4 tầng, diện tích xây dựng hơn 200m², tương đương 40 triệu đồng/m² đã bao gồm VAT, dự án trở nên hấp dẫn hơn hẳn so với các dự án chung cư cùng khu vực có giá từ 50-70 triệu đồng/m². Ngoài ra, với chi phí xây dựng và nội thất có xu hướng tăng trung bình 6-8% mỗi năm, tương đương khoảng 14-15% sau 2 năm, nếu xuống tiền mua và hoàn thiện nội thất ngay từ bây giờ, nhà đầu tư có thể tiết kiệm chi phí đáng kể, rút gọn thời gian hoàn vốn. Việc có sẵn nội thất cũng giúp tăng sức hấp dẫn khi chuyển nhượng, đảm bảo giá trị được nâng lên đáng kể khi các tòa chung cư lân cận bàn giao.

Dự án hiện đang được áp dụng chính sách bán hàng hấp dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sở hữu sản phẩm.Với số vốn chỉ từ 2,4 tỷ đồng, khách hàng có thể ký hợp đồng nhận nhà ngay, ngân hàng hỗ trợ vay tới 65% giá trị sản phẩm với lãi suất 0% trong 18 tháng. Ngoài ra, gia chủ còn được tặng gói nội thất tới 400 triệu đồng, miễn phí quản lý 2 năm, giúp giảm thiểu gánh nặng tài chính và tối ưu lợi nhuận.

Đặc biệt, dự án được cam kết cho thuê lại trong 2 năm với lợi nhuận lên tới 528 triệu đồng, tương đương tỷ suất 16% so với vốn ban đầu. Sau thời gian cam kết, mức giá thuê hoàn toàn có khả năng tăng thêm do sự hình thành của cộng đồng cư dân trẻ, tri thức và lượng khách thuê đến từ các khu công nghiệp, khu công nghệ cao và làng đại học.

Như vậy có thể thấy, so với các sản phẩm đất nền hoặc nhà phố dân cư tự phát lân cận, Bcons Uni Valley vượt trội hoàn toàn nhờ pháp lý minh bạch, quy hoạch đồng bộ, khả năng khai thác kinh doanh thực tế và tiềm năng tăng giá từ làn sóng sáp nhập.

