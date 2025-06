Ôm đất Hóc Môn, Củ Chi gần 5 năm, nhà đầu tư vẫn chưa thể bán bằng giá mua ban đầu

Chị V, sống tại quận 12 chia sẻ rằng, cuối năm 2021, chị mua một lô đất 100m2 ở Hóc Môn với giá 3 tỷ đồng. Đến năm 2023, giá lô đất giảm khoảng 20%. Cuối năm 2024, chị rao bán nhưng không có người mua. Đến nay, có người trả giá 2,7 tỷ đồng, nghĩa là sau 5 năm đầu tư, giá bán vẫn thấp hơn giá chị mua ban đầu.

Theo chị V, từ năm 2018 đến 2021, chị từng đầu tư đất nền ở Hóc Môn, Củ Chi và kiếm được lợi nhuận vài lần trong thời gian ngắn. Lúc đó, thị trường đầu tư rất sôi động, việc mua bán đất diễn ra nhanh chóng và mỗi lô đất có thể lời khoảng vài trăm triệu đồng khá dễ dàng.

Sau thời kỳ thị trường trầm lắng, thị trường đất nền ở Hóc Môn và Củ Chi hiện đã có dấu hiệu khởi sắc so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, hoạt động mua bán đầu tư tại đây vẫn chưa thể phục hồi như giai đoạn 2018-2021, khiến giá đất chưa thể tăng trở lại. Nhiều nhà đầu tư đang nắm giữ đất khu vực này chọn cách chờ đợi them; việc bán nhanh cũng không hề dễ dàng.

Ảnh: TB

Anh Ph cũng gặp khó khăn tương tự khi mua một lô đất nông nghiệp (có một phần đất thổ cư) diện tích hơn 500m2 tại Củ Chi từ đầu năm 2021. Sau nhiều lần rao bán không thành, hiện nay do cần tiền gấp, anh rao bán với giá thấp hơn 20% so với giá mua vào nhưng vẫn chưa có người mua. Theo anh Ph, giữa năm 2023, anh từng rao bán lô đất với giá giảm hơn 30% so với giá mua vào nhưng không ai quan tâm. Anh tiếp tục giữ đất đến nay, nhưng giá vẫn chưa thể trở lại mức như thời điểm mua.

Theo ghi nhận, thị trường đất nền Củ Chi, Hóc Môn đã nhích giá so với cùng kì năm ngoái nhưng chưa trở về giá của giai đoạn 2021-2022. Thanh khoản thị trường đã hồi phục tuy nhiên hoạt động đầu tư chưa diễn ra sôi nổi. Theo đó, nhiều nhà đầu tư vẫn gặp khó khăn trong việc ra hàng.

Trong báo cáo thị trường tháng 4/2025 của Batdongsan.com.vn chỉ ra, mức độ quan tâm đất nền của người mua vẫn tiếp tục thuộc về khu vực quận 9, quận 2, quận Thủ Đức (nay là Tp. Thủ Đức), trong khi tại Hóc Môn, Củ Chi, Q.12, Bình Chánh mức độ quan tâm đất nền còn khá khiêm tốn.

Theo dự báo, đất nền phía Nam sẽ có đợt tăng giá vào cuối năm nay, tuy nhiên không lan rộng ra toàn thị trường. Làn sóng tăng giá chỉ tập trung ở các khu vực có hạ tầng được đầu tư mạnh. So với thị trường phía Đông, nhà đất khu Tây Tp.HCM chậm nhịp hơn, ở cả gia dịch lẫn mặt bằng giá. Dẫu vậy, nhiều nhà đầu tư ôm đất Củ Chi, Hóc Môn vẫn kì vọng rằng, mức độ biến động tăng giá sẽ tốt lên ở giai đoạn 2026-2027, khi phân khúc này ngày càng khan hiếm, nhu cầu nhà đầu tư vẫn khá tốt.