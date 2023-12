Đơn xin nghỉ học của cậu bé cấp 1 khiến giáo viên cười đau bụng: Không nói nhiều, gọi điện "mách" ngay phụ huynh!

Ở độ tuổi tiểu học, trẻ nhỏ thường mải chơi hơn chăm chỉ học tập. Nhiều khi trẻ nghĩ ra đủ lý do trời ơi đất hỡi để có thể xin nghỉ học. Một số lý do như "đau bụng", "đau đầu", "mệt trong người",... may ra có thể được thầy cô, cha mẹ châm chước. Nhưng không ít lần, trẻ nghĩ ra những lý do vô lý đến mức khiến thầy cô bật cười và phải nhấc máy gọi ngay cho phụ huynh.

Chẳng hạn, một cậu bé tiểu học ở Trung Quốc từng khiến giáo viên không thể nhịn cười khi viết đơn xin nghỉ học. Cụ thể, cậu nhóc này đã mạnh dạn xin giáo viên nghỉ hẳn 1 tuần với lý do khó đỡ như sau:

"Đơn xin nghỉ học,

Kính gửi thầy,

Vì tháng này kinh nguyệt của em không đều nên muốn xin nghỉ học 1 tuần, mong thầy đồng ý!".

Lý do xin nghỉ học khó đỡ

Một cậu bé tiểu học có... kinh nguyệt, đúng là lý do không thể chấp nhận được và chỉ có trẻ tiểu học với đầu óc ngây thơ với nghĩ ra được lý do buồn cười như thế. Nhiều cư dân mạng sau khi đọc xong lá đơn cho rằng, có thể cậu nhóc này có chị gái và từng thấy chị gái xin nghỉ học với lý do này nên muốn bắt chước chăng? Dù là vì lý do thì chắc chắn, giáo viên cần liên hệ ngay với bố mẹ em học sinh này để trao đổi thêm rồi.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng chia sẻ thêm những lý do xin nghỉ học khó đỡ khác của con em mình. Một cư dân mạng chia sẻ, con của cô này từng xin cô giáo cho nghỉ học với lý do "cảm thấy ngày mai sẽ bị ốm nên xin nghỉ ở nhà để chuẩn bị".

Quả thật, trẻ nhỏ luôn có những suy nghĩ khiến người lớn phải bật cười!