Đông Bắc Vùng Thủ Đô: Trung tâm của đô thị đa trung tâm

Vùng Thủ đô và xu hướng đa cực, đa trung tâm



Theo các chuyên gia, quy hoạch đô thị đa trung tâm, đa cực là xu hướng tất yếu trên thế giới. Để trở thành một "cực" đúng nghĩa, mỗi trung tâm mới đều phải có hạ tầng xã hội hoàn chỉnh từ trường học, bệnh viện đến công viên, khu mua sắm, vui chơi giải trí… KTS. Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng, hạ tầng có ý nghĩa quyết định đối với các đô thị vùng ven. "Phải có hệ thống hạ tầng, giao thông công cộng hoàn chỉnh để người dân thấy sống ở đó cảm thấy hạnh phúc, tin tưởng, cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn người ta mới ở".

Xu hướng hình thành đô thị vệ tinh của Hà Nội đã tăng tốc trong khoảng 5 - 10 năm trở lại đây với sự xuất hiện của những "thành phố trong thành phố" như chuỗi vành đai đô thị Centa VSIP Bắc Ninh, Eco Park, Vinhomes Ocean Park ở phía Đông – Đông Bắc…Với lợi thế vượt trội về không gian và hạ tầng, các "thành phố mới" có thể san sẻ hiệu quả áp lực dân số cho vùng lõi, đồng thời "nói không" với những "căn bệnh" trầm kha của nội đô cũ như thiếu bãi đỗ xe, thiếu không gian công cộng, tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường…

Những Đại đô thị Xanh tạo điểm nhấn trong bức tranh BĐS Vùng Thủ đô

Các chuyên gia nghiên cứu thị trường đều khẳng định: Đầu tư BĐS sẽ đổ về khu vực Đông Bắc Hà Nội bởi nơi này có nhiều yếu tố thuận lợi như địa hình cao thoáng, giao thông thuận tiện, tiện ích đa dạng….. Hội tụ đầy đủ những ưu thế đó, khu vực Đông Bắc nói chung và TP. Từ Sơn nói riêng sẽ đem đến cho cư dân cuộc sống tinh hoa và những trải nghiệm vượt bậc về một không gian sống đẳng cấp, thượng lưu. Với vị trí tâm điểm kết nối Hà Nội và các tỉnh, thành trong toàn miền Bắc, Từ Sơn có những KĐT đáp ứng đầy đủ cả nhu cầu an cư và đầu tư, trong khi BĐS tại Từ Sơn lại có mặt bằng giá rất hấp dẫn, chỉ bằng 1/2 mức giá trong khu vực.

Thị trường BĐS Từ Sơn bắt đầu sôi động kể từ cuối năm 2017, đầu năm 2018, khi có thông tin nguồn vốn hàng tỷ USD sẽ được đầu tư để hình thành Đại đô thị VSIP Bắc Ninh, tiêu chuẩn Singapore. Từ đó đến nay, các NĐT liên tục đổ vốn vào thị trường, đã biến khu vực này trở thành một đô thị trung tâm đúng nghĩa: Đầy đủ tiện ích nội ngoại khu, hạ tầng hiện đại và cư dân ngày càng sầm uất. Giới chuyên gia nhận định, nhờ khả năng kết nối chặt chẽ với lõi nội đô và các tỉnh thành lân cận, phía Đông – Đông Bắc nói chung và Từ Sơn nói riêng đang dần trở thành trung tâm mới của toàn bộ vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Từ Sơn là thành phố trẻ, năng động, có sức hút đặc biệt với giới đầu tư

Centa Riverside Zone 2 – Sở hữu vị trí đắt giá giữa trái tim Vùng Thủ đô

Là tinh hoa của Trung tâm Vùng Thủ đô, Centa Riverside Zone 2 là dòng sản phẩm đặc biệt mà CĐT phát triển tại KĐT Xanh Centa VSIP Bắc Ninh, mang tới không gian sống đẳng cấp, với những trải nghiệm độc bản nhưng phù hợp với đại đa số người dân. Đồng thời, Centa Riverside Từ Sơn còn là tài sản có tiềm năng sinh lời cao, mang giá trị bền vững lâu dài. Với vị trí nằm cạnh dòng sông Tào Khê thơ mộng, hưởng trọn sinh khí của sông Đuống, các sản phẩm tại Centa Riverside Từ Sơn đều có phong thủy vượng khí đem lại cuộc sống sung túc, phồn vinh cho gia chủ, tạo nên giá trị khác biệt mà hiếm dự án nào trên thị trường BĐS Vùng Thủ đô hiện nay có được.

Centa Riverside là KĐT kiểu mẫu đầu tiên của Vùng Thủ đô

Centa Riverside (Khu đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh) là đô thị cửa ngõ cách trung tâm Hà Nội 12 km về hướng Đông Bắc, cách TP Bắc Ninh 8 km về hướng Tây Nam, chỉ mất chưa đầy 30p là di chuyển đến sân bay Nội Bài…kết nối trực tiếp vào Cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn, Hà Nội – Thái Nguyên…và hệ thống cửa khẩu, cảng biển của toàn Miền Bắc. Đặc biệt, Centa Riverside Zone 2 sở hữu dãy nhà phố thương mại cuối cùng của Đại đô thị, nằm trên mặt tiền đại lộ Hữu Nghị rộng 61m, huyết mạch liên kết 3 KCN lớn là Tiên Sơn – Đại Đồng – VSIP, nơi có hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư, nhà khoa học đang sinh sống, làm việc. Đồng thời đây là tâm điểm kết nối giao thương của các làng nghề truyền thống nổi tiếng như Ninh Hiệp, Đồng Kỵ, Đa Hội…mang tới tiềm năng kinh doanh sôi động suốt 4 mùa.

Ngoài mức giá chỉ bằng 1/2 BĐS cùng phân khúc, để giúp khách hàng dễ dàng sở hữu sản phẩm, CĐT đang áp dụng chính sách vô cùng hấp dẫn: Ngân hàng cho vay lên tới 70% giá trị trong thời hạn 30 năm, miễn gốc lãi 12 tháng. Bên cạnh đó, CĐT còn đưa ra bộ 3 lựa chọn tiến độ đóng tiền linh hoạt cùng với tổng mức chiết khấu lên tới 5%. Đặc biệt là chương trình "Mua nhà sang, trúng xế xịn"với phần thưởng lên đến 2,7 tỷ đồng. Như vậy, chỉ cần 2,2 tỷ đồng tương đương 30% giá trị là khách hàng đã sở hữu được 1 sản phẩm "Vừa túi tiền – Lời tiện ích".

Ở Centa Riverside Zone 2 một bước chân, ngàn tiện ích

Được xây dựng theo mô hình đô thị tích hợp "all in one", Centa Riverside Zone 2 giải quyết tối ưu bài toán "vừa ở vừa kinh doanh", hội tụ đầy đủ những tinh hoa về tiêu chuẩn sống cao cấp, mang tới những giá trị thịnh vượng, bền vững. Dự án đang được giới đầu tư quan tâm cao độ và đây là cơ hội "vàng" để sở hữu những căn shophouse, biệt thự có vị trí đắt giá tại Centa Riverside Zone 2.



Vào 8h sáng thứ 7 ngày 8/6/2024 dự án Centa Riverside Zone 2 sẽ được mở bán chính thức tại Văn phòng Việt Nhân Bắc Ninh, SH 75-76 Đại đô thị VSIP, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh. Để tìm hiểu chi tiết các sản phẩm tiềm năng, khách hàng vui lòng liên hệ Việt Nhân Bắc Ninh

Hotline: 0969.64.0002



Website: https://centariverside.vn/



Hoặc đến tham quan, tìm hiểu trực tiếp tại dự án để có được cảm nhận rõ nét nhất.