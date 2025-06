Dòng căn hộ với tầm nhìn “kép” tuyệt đối điện ảnh của Sun Symphony Residence

Tầm nhìn 2 trong 1: Đặc quyền thị giác tuyệt đối điện ảnh

Được kiến tạo trên tầng cao của các tòa tháp Sun Symphony Residence, các căn hộ Dual Front là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc phá cách và tầm nhìn 2 trong 1 đắt giá, tiên phong tại TP sông Hàn xuất hiện loại hình này.

Từ phòng khách đến phòng ngủ, từ ô cửa kính tầng 1 đến sân vườn tầng thượng, chủ nhân Dual Front đều có thể tận mắt chiêm ngưỡng cùng lúc hai biểu tượng đặc sắc nhất của thành phố.

Một khung cảnh là cầu Thuận Phước – cây cầu dây văng dài bậc nhất Việt Nam ẩn hiện trên đường chân trời ở điểm giao hòa giữa biển trời tại Vịnh Đà Nẵng, nơi ánh hoàng hôn mỗi chiều nhuộm vàng mặt nước. Khung hình còn lại là dòng sông Hàn thơ mộng, thu trọn sức sống sôi động của thành phố ban ngày và hóa thân thành sàn diễn đỉnh cao của vũ hội pháo hoa lung linh sắc màu tại Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF vào những đêm hè.

Sự phá vỡ giới hạn không chỉ dừng lại ở tầm nhìn, mà còn thể hiện qua cách Dual Front thiết lập những đẳng cấp mới cho không gian sống thượng lưu. Nếu phần lớn căn hộ thông thường chỉ dừng lại ở một mặt sàn, thì các căn hộ 2 mặt tiền tại Sun Symphony Residence lại mở ra một không gian sống "thênh thang" với ba tầng độc lập trong cùng một căn hộ, diện tích lên tới 300m² với sân vườn riêng trên mái cùng thiết kế sang trọng và chú trọng đến từng trải nghiệm của gia chủ.

Tại tầng một, gia chủ có thể thiết kế không gian tiếp khách sang trọng, bếp mở và khu vực sinh hoạt chung. Đó sẽ là nơi cả gia đình đa thế hệ có thể cùng có những phút xem phim, thư giãn thoải mái hay quây quần trong những bữa ăn tối ấm cúng ngắm pháo hoa bên ngoài khung cửa. Tầng hai sẽ là không gian riêng tư với phòng ngủ, phòng làm việc, thay đồ... Mỗi phòng đều có cửa kính lớn đem trọn ánh sáng vào không gian cùng tầm nhìn rộng mở với kính Low-E cao cấp, bức xạ nhiệt tốt, tạo sự thoáng mát mọi lúc cho căn hộ.

Sân vườn "thênh thang" trên gác mái. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property

Đặc biệt, mỗi căn hộ đều sở hữu sân vườn riêng trên mái, một đặc quyền hiếm có chỉ dành cho số ít chủ nhân tinh hoa. Tại không gian trên cao này, cư dân có thể tự do kiến tạo những không gian riêng: từ bể bơi riêng tư, vườn nướng BBQ, đến góc café thư giãn hay phòng gym tại gia. Tất cả góp phần tạo nên một "resort tại gia" – nơi mỗi ngày đều là một kỳ nghỉ.

"Căn hộ này giống như một gallery ba tầng, nơi tôi có thể thoải mái thể hiện cá tính. Quan trọng hơn cả, tôi có thể đón bình minh mỗi sáng với tầm nhìn tuyệt đối điện ảnh – ngay từ chiếc giường ngủ của mình."- Chị Hồng Nhung – một nhà đầu tư đến từ TP.HCM chia sẻ.

Giá trị vượt trội từ Sun Symphony Residence

Là một mảnh ghép thuộc Sun Symphony Residence, nghiễm nhiên các căn hộ dual front cũng sẽ thừa hưởng toàn bộ giá trị từ quần thể semi-compound năng động này.

Tọa lạc tại vị trí hiếm hoi còn lại bên sông Hàn, Sun Symphony Residence cũng đồng thời nằm ở trung tâm của mọi hoạt động văn hóa, du lịch và kinh tế, cho phép cư dân dễ dàng kết nối với các điểm đến nổi tiếng như cầu Rồng, bãi biển Mỹ Khê, hay trung tâm hành chính của thành phố.

Công viên Central Park trong khuôn viên quần thể. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property

Vị trí đắc địa này không chỉ mang lại sự tiện lợi, mà còn là bảo chứng cho tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản, khi Đà Nẵng đang hướng đến trở thành trung tâm tài chính, du lịch của khu vực. Bởi giới thượng lưu và tinh hoa thường có "khẩu vị" chọn những tọa độ sống không cao cấp, thuận tiện kết nối đến mọi tiện ích mà còn phải trung tâm, ở những vị trí không dành cho số động, cận kề các biểu tượng.

Tiếp đến, hệ tiện ích vị nhân sinh – đề cao trải nghiệm của cư dân tại Sun Symphony Residence cũng là lợi thế không nhỏ góp phần nâng tầm giá trị các BĐS tại đây. Theo đó, chủ nhân của các căn hộ dual front có thể thỏa sức bơi lội ở cả 3 hồ bơi nội khu: 2 hồ bơi vô cực nhìn thẳng sông Hàn và 1 hồ bơi bốn mùa trong nhà, hay tập luyện trong phòng gym hiện đại, thư giãn tại spa, trong khi trẻ nhỏ thoải mái vui chơi tại các kids club, công viên Central Park 5000m2…

Bể bơi vô cực ngắm pháo hoa mãn nhãn. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property

Và hơn hết, chất thượng lưu còn được định hình rõ nét khi từ 3 bến thủy nội khu, cư dân sẽ được lên du thuyền thư thả du ngoạn sông Hàn mỗi cuối tuần. Hệ thống camera an ninh giám sát 24/7 cũng sẽ được bố trí khắp nội khu để đem đến cho cư dân sự an toàn, an tâm tuyệt đối.

Trong thời đại mà mọi thứ đều có thể sao chép, những giá trị thực sự đáng sở hữu là thứ không thể lặp lại và nhà phát triển bất động sản cao cấp Sun Property (thành viên Sun Group) đã đem đúng tinh thần đó vào việc bắt tay sáng tạo nên chỉ 14 căn hộ có hai mặt tiền của Sun Symphony Residence.

Bến thủy nội khu ngay dưới chân các tòa tháp. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property

"Từng căn hộ dual front tại Sun Symphony Residence đều sở hữu tầm nhìn kép, đó không chỉ là tầm nhìn hướng ra những mỹ cảnh nổi tiếng mà còn là tầm nhìn cho thấy đẳng cấp của chính chủ nhân với phong cách sống khác biệt: sống giữa tầng mây, ngắm trọn thành phố từ trên cao, và tận hưởng cuộc sống theo cách không phải ai cũng có thể." – KTS trưởng của dự án chia sẻ.