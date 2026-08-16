Động đất Indonesia: 51 người chết, hàng nghìn người chưa thể về nhà

Khoảng 5.000 người đã phải sơ tán sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter tại tỉnh Đông Nusa Tenggara, miền Đông Indonesia xảy ra ngày 15-8. Số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 51, trong khi công tác cứu hộ vẫn tiếp tục tại những khu vực bị sạt lở và chia cắt.

Một công trình bị đổ sập sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter tại tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia. Ảnh: Reuters

Trận động đất sau đó kéo theo khoảng 341 dư chấn. Thứ trưởng Y tế Indonesia Benjamin Paulus Octavianus cho biết 36 người bị thương nặng và 77 người bị thương nhẹ. Nhiều người vẫn chưa dám trở về nhà do lo ngại các đợt rung lắc tiếp theo.

Tình hình đặc biệt khó khăn tại huyện Sikka, nơi hơn 3.300 người đã tự sơ tán hoặc được đưa tới các sân vận động và địa điểm an toàn. Nhiều gia đình phải ngủ ngoài trời, dựng lều tạm cạnh những ngôi nhà bị hư hại. Tại thành phố cảng Maumere, một số bệnh nhân được điều trị trong lều dựng bên ngoài bệnh viện.

Sạt lở đất khiến nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn, gây trở ngại cho việc tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng. Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Indonesia cho biết các đội cứu hộ đã tới được một số địa điểm tại Maumere trước đó bị cô lập.

Số người mất tích hiện chưa được xác định đầy đủ. Nhiều nạn nhân được cho là còn mắc kẹt dưới các công trình đổ sập. Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB), hơn 1.300 ngôi nhà đã bị hư hại sau động đất.

Hơn 3.500 binh sĩ và cảnh sát đã được điều tới Đông Nusa Tenggara để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, sơ tán người dân và đưa hàng cứu trợ tới các khu vực bị ảnh hưởng. Lực lượng chức năng cũng khẩn trương khơi thông những tuyến đường bị sạt lở để tiếp cận các khu dân cư còn bị chia cắt.

Động đất cũng làm gián đoạn nhiều dịch vụ thiết yếu. Công ty năng lượng nhà nước Pertamina cho biết 20 trạm xăng phải tạm ngừng hoạt động do mất điện, ảnh hưởng đến nguồn cung nhiên liệu tại một số khu vực.

Trong khi thiệt hại tiếp tục được thống kê, chính quyền Đông Nusa Tenggara đang xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp để huy động thêm nguồn lực cho công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Khu vực này từng hứng chịu trận động đất mạnh 7,5 độ Richter năm 1992, gây thiệt hại trên diện rộng. Động đất lần này được xem là thảm họa địa chấn gây thương vong lớn nhất tại Indonesia kể từ trận động đất ở Tây Java năm 2022.

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