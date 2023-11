Đồng đô la suy yếu, tỷ giá VND/USD lập tức giảm mạnh ngày 15/11

Cụ thể tại Vietcombank, giá USD đã giảm 100 đồng so với hôm qua xuống còn 24.110-24.450 đồng. BIDV cũng điều chỉnh 75 đồng xuống mức 24.130-24.430 đồng. VietinBank niêm yết 24.112-24.452 đồng, thấp hơn cuối phiên hôm qua tới 120 đồng.



Tỷ giá USD tại Techcombank sáng này cũng giảm khoảng 90 đồng xuống 24.125-24.435 đồng. ACB giảm 90 đồng xuống 24.130-24.430 đồng.

Giá USD tự do phổ biến ở mức 24.620 đồng chiều mua và 24.720 đồng chiều bán, cao hơn khá nhiều so với các ngân hàng thương mại.

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay là 24.016 đồng/USD. Theo biên độ +/-5%, tỷ giá sàn và tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 22.815-25.217 đồng/USD.

Tỷ giá trong nước có xu hướng hạ nhiệt khi đồng USD suy yếu trên thị trường quốc tế. Chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng bạc xanh với các đồng tiền chủ chốt rớt mạnh từ vùng 106 điểm xuống 104 điểm chỉ trong một ngày. Trong tối ngày 14/11, DXY có thời điểm rớt xuống dưới 104 điểm.

Nguyên nhân đồng đô la suy yếu là do dữ liệu mới công bố của Bộ Lao động Mỹ. Cụ thể, chỉ số CPI tháng 10 của Mỹ tăng 3,2% so với năm 2022, không thay đổi so với tháng 9. Thông tin này mang đến hy vọng rằng giá cả đang giảm bớt áp lực lên nền kinh tế Mỹ. Theo đó, giới chuyên gia kỳ vọng Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ không tăng lãi suất trong cuộc họp tới và bắt đầu chu trình giảm lãi suất sớm hơn. Các thị trường chứng khoán cũng đồng loạt tăng điểm sau thông tin này. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 327 điểm, tương đương 0,9%. Chỉ số S&P 500 tăng 1,2% và Nasdaq 100 tăng 1,5%. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm dưới 4,5% sau dữ liệu lạm phát hạ nhiệt.