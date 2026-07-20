Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đồng đội Messi cay cú đánh đối thủ, hết trận vẫn nhận thẻ đỏ

| | Sống

Đồng đội Messi cay cú đánh đối thủ, hết trận vẫn nhận thẻ đỏ

Leandro Paredes bị truất quyền thi đấu vì tham gia vụ xô xát sau tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026.

Leandro Paredes trở thành một trong số ít cầu thủ phải nhận thẻ đỏ ở chung kết World Cup dù trận đấu đã kết thúc. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tiền vệ Argentina lao vào vụ tranh cãi giữa cầu thủ hai đội và có hành động xô đẩy Eric Garcia, Gavi. Trọng tài sau đó rút thẻ đỏ với cầu thủ đang khoác áo Boca Juniors.

Sự việc bắt đầu khi một cầu thủ Argentina có lời qua tiếng lại với Eric Garcia bên phía Tây Ban Nha. Paredes đứng cách đó khá xa nhưng lập tức lao tới và đẩy ngã hậu vệ đối phương, trong khi các cầu thủ khác cũng tham gia tranh cãi.

Hình ảnh trên sóng truyền hình cho thấy Paredes còn tác động vào vùng mặt của Gavi. Với sự tham gia của Thiago Almada, tiền vệ Barcelona bị đẩy ngã xuống sân.

Đồng đội Messi cay cú đánh đối thủ, hết trận vẫn nhận thẻ đỏ- Ảnh 1.

Leandro Paredes tấn công cầu thủ Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

Cách đó chưa tới 5 m, Dani Olmo vẫn quỳ xuống ôm Nico Williams ăn mừng chức vô địch, trong khi vụ xô xát xảy ra giữa cầu thủ hai đội. Paredes sau đó phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài dù trận đấu đã kết thúc.

Tờ Marca của Tây Ban Nha bình luận rằng “Paredes đã được thêm vào danh sách một trong những cầu thủ bị ghét nhất”.

Paredes cũng có nhiều tình huống va chạm kể từ khi được tung vào sân. Anh phải nhận thẻ vàng chỉ ít phút sau khi vào sân vì hành động xô đẩy Dani Olmo.

Cuối thời gian bù giờ hiệp hai, Paredes tiếp tục phạm lỗi ngay trước vòng cấm. Trọng tài không rút thêm thẻ đối với tiền vệ Argentina ở tình huống này.

Đây là trận đấu mà một số cầu thủ Argentina không kiểm soát tốt cảm xúc. Enzo Fernandez nhận thẻ vàng đầu tiên vì lỗi phản ứng với trọng tài. Tiền vệ này sau đó nhận thẻ vàng thứ hai vì pha phạm lỗi không cần thiết với Pau Cubarsi khi thời gian thi đấu chính thức sắp kết thúc.

Argentina còn gặp khó khăn về nhân sự do chấn thương. Lisandro Martinez phải rời sân ở cuối hiệp một. Sang hiệp hai, Cristian Romero cũng không thể tiếp tục thi đấu vì lý do tương tự.

Đến hiệp phụ thứ hai, Nicolas Tagliafico gặp chấn thương nhưng vẫn phải ở lại trên sân do Argentina đang chơi thiếu người và đã sử dụng hết quyền thay cầu thủ.

Theo Mai PhươngVTC news

ĐSPL

Từ Khóa:
FIFA World Cup

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngành học "khát" 50.000 nhân lực, ra trường dễ kiếm 15-20 triệu/tháng, làm lâu năm thu nhập tiền tỷ: Muốn trúng tuyển thí sinh phải học giỏi toán Top 20% cả nước

Ngành học "khát" 50.000 nhân lực, ra trường dễ kiếm 15-20 triệu/tháng, làm lâu năm thu nhập tiền tỷ: Muốn trúng tuyển thí sinh phải học giỏi toán Top 20% cả nước Nổi bật

Vụ ngộ độc khí H₂S làm 5 người tử vong: Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình thông báo tình hình sức khoẻ 8 nạn nhân còn lại

Vụ ngộ độc khí H₂S làm 5 người tử vong: Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình thông báo tình hình sức khoẻ 8 nạn nhân còn lại Nổi bật

Tất cả người dân có tài khoản Zalo chú ý kiểm tra ngay thứ này để không bị đọc trộm tin nhắn

Tất cả người dân có tài khoản Zalo chú ý kiểm tra ngay thứ này để không bị đọc trộm tin nhắn

09:16 , 20/07/2026
Khí H₂S nguy hiểm ra sao, dấu hiệu nhận biết là gì?

Khí H₂S nguy hiểm ra sao, dấu hiệu nhận biết là gì?

08:59 , 20/07/2026
Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất: Mbappe xô đổ kỷ lục Messi

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất: Mbappe xô đổ kỷ lục Messi

08:38 , 20/07/2026
Quan niệm "ngủ trưa" 30 phút đã bị bác bỏ; một bác sĩ cho biết: Đối với người trên 70 tuổi, hãy cố gắng tuân thủ 4 quy tắc này khi ngủ

Quan niệm "ngủ trưa" 30 phút đã bị bác bỏ; một bác sĩ cho biết: Đối với người trên 70 tuổi, hãy cố gắng tuân thủ 4 quy tắc này khi ngủ

08:30 , 20/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên