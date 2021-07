Đông Hải Bến Tre (DHC): Lãi ròng 5 tháng tăng 67% lên mức 264 tỷ đồng, ASP dự tiếp tục tăng cùng với nhu cầu bao bì giấy trong năm 2021

CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021, thông qua kế hoạch doanh thu đạt 3.500 tỷ, tăng 21% và lãi ròng 399 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với năm 2020.



Ước tính 5 tháng đầu năm, ban lãnh đạo DHC cho biết doanh thu đạt 1.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 264 tỷ đồng, lần lượt tăng 57% và tăng 67% so với cùng kỳ. Như vậy sau 5 tháng, DHC đã thực hiện 66% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Nói về đà tăng trưởng kinh doanh, trong kỳ nhu cầu giấy bao bì tăng mạnh, thúc đẩy cả sản lượng bán (trong đó giấy tăng 18%; bao bì tăng 38%) và giá bán trung bình (ASP). Ban lãnh đạo kỳ vọng giá bán trung bình và biên lợi nhuận gộp sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm 2021 khi nhu cầu giấy bao bì đi lên, bù đắp cho đà tăng của giá đầu vào là thùng carton cũ.

Ghi nhận, thùng carton cũ tăng giá gây áp lực giảm tạm thời lên biên lợi nhuận gộp của DHC trong quý 2-3/2021 so với quý 1/2021. Hiện, giá thùng carton cũ của Mỹ hiện khoảng 300 USD/tấn so với mức 275 USD/tấn vào tháng 3/2021. Do đó, DHC dự kiến vào tháng 9 tới, giá bán trung bình mặt hàng giấy của Công ty sẽ tăng so với tháng trước nhờ nhu cầu đi lên vào cuối năm.

Diễn biến ngược lại, giá đầu vào có thể dần giảm xuống nhờ hệ thống thu gom giấy vụn toàn cầu hoạt động bình thường trở lại khi Mỹ và EU tiếp tục mở cửa nền kinh tế và nguồn cung container vận chuyển khả dụng trên toàn cầu cải thiện.

Được biết, DHC là công ty sản xuất giấy bao bì quy mô trung bình tại Việt Nam với thị phần ~5% trong năm 2020, theo ước tính của Chứng khoán Bản Việt (VCSC). DHC sở hữu 2 nhà máy sản xuất giấy tái chế và 1 nhà máy sản xuất bao bì tại tỉnh Bến Tre ở miền Nam. Các sản phẩm chính của DHC bao gồm giấy bao bì và thùng cacton.

Chia sẻ với cổ đông tại Đại hội vừa qua, DHC cho biết nhà máy giấy bao bì mới đang trên đà chạy thử nghiệm vào quý 4/2021 và đến quý 1/2022 sẽ đi vào hoạt động. VCSC nhận định DHC sẽ mở rộng công suất giấy bao bì hiện tại thêm 130% và ước tính sẽ đóng góp lần lượt 12% và 18% vào tổng doanh thu của DHC trong năm 2021 và 2022.

Với dự án nhà máy giấy Giao Long 3, Công ty đang tiến hành nghiên cứu khả thi. Nếu được triển khai, VCSC cho rằng DHC sẽ sản xuất các loại giấy cao cấp hơn các sản phẩm hiện tại của công ty, bên cạnh việc mở rộng công suất thêm ít nhất 120%.

Hiện, DHC đã chốt quỹ đất cho Giao Long 3 tại Khu công nghiệp Phú Thuận, Bến Tre, gần các nhà máy hiện tại của công ty. Theo kế hoạch, Công ty sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trước cuối năm 2021 và trình Chính phủ đánh giá tác động môi trường vào năm 2022 để xin giấy phép đầu tư.

Trên thị trường, giá cổ phiếu DHC đã liên tục tăng trong vòng một năm trở lại đây, hiện giao dịch tại mức 105.000 đồng/cp.