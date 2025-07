Giả mạo bệnh viện đa khoa, tung tin nạn nhân mưa bão để lừa tiền từ thiện

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, trên địa bàn tỉnh, do ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 3 (Wipha) gây mưa to trên diện rộng, một số khu vực có nguy cơ xảy ra lũ lụt, sạt lở đất, một số cây công trình gãy đổ gây ảnh hưởng đến cuộc sống, giao thông, hoạt động lao động sản xuất của người dân.

Lợi dụng tình hình liên quan mưa bão, một số đối tượng đã đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang trong dư luận. Đặc biệt, có đối tượng tạo các bài viết, lợi dụng lòng hảo tâm, kêu gọi từ thiện, ủng hộ các gia đình nạn nhân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 22/7/2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện 1 tài khoản giả mạo “Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Bắc Ninh” đăng tải hình ảnh, thông tin không đúng sự thật về việc: “01 gia đình (03 người) khi tham gia thông do ảnh hưởng của bão đã bị cây đè vào trong tình trạng nguy kịch” và kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ gia đình nạn nhân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua công tác xác minh nắm tình hình, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ việc như thông tin đăng tải.

Ảnh: CA

Qua vụ việc, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo nhân dân theo dõi, nắm tình hình, diễn biến đường đi của bão; chủ động, phối hợp với chính quyền địa phương phòng chống, ứng phó khi bão đổ bộ và ảnh hưởng do hoàn lưu bão gây ra (nhất là các khu vực có nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất), đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, hoạt động sản xuất.

Cảnh giác trước các chiêu trò của một số đối tượng lợi dụng tình hình, ảnh hưởng của bão số 3 (Wipha) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Tuyệt đối không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng; đồng thời kiên quyết phản bác, ngăn chặn các thông tin sai lệch, tránh gây hoang mang trong cộng đồng và ảnh hưởng đến công tác phòng chống bão.

Khi phát hiện tình hình, diễn biến xấu do ảnh hưởng của bão (lũ lụt, sạt lở đất); vụ việc, đối tượng có dấu hiệu lợi dụng tình hình, ảnh hưởng của bão để trục lợi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đề nghị liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.