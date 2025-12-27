Trung Quốc thông xe hầm đường bộ cao tốc dài nhất thế giới

(Ảnh: Xinhua)

Thắng Lợi Thiên Sơn hiện là hầm đường bộ cao tốc dài nhất thế giới - nằm trên tuyến cao tốc Urumqi - Yuli (G0711) tại Khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc.

Hầm Thắng Lợi Thiên Sơn có chiều dài 22,13 km, xuyên qua khu vực trung tâm của dãy núi Thiên Sơn hùng vĩ. Công trình giúp rút ngắn quãng đường từng mất nhiều giờ di chuyển qua vùng núi hiểm trở xuống chỉ còn khoảng 20 phút, đánh dấu bước đột phá lớn về hạ tầng giao thông tại khu vực này.

Cùng ngày, toàn tuyến cao tốc Urumqi - Yuli dài 324,7 km, sau hơn 5 năm thi công, cũng chính thức đi vào hoạt động. Nhờ đó, thời gian di chuyển từ Urumqi, thủ phủ của Tân Cương ở phía Bắc dãy Thiên Sơn, tới Korla ở phía Nam được rút ngắn từ 7 giờ xuống còn khoảng 3,5 giờ, góp phần nâng cao hiệu quả kết nối Bắc - Nam Tân Cương.

Tuyến cao tốc Urumqi - Yuli bao gồm 12 nút giao, 17 đường hầm, cùng hàng trăm cây cầu, cống và đường chui. Trong đó, hầm Thắng Lợi Thiên Sơn là hạng mục trọng điểm và phức tạp nhất. Theo ông Song Hailiang, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc (CCCC), công trình này không chỉ là hầm cao tốc dài nhất thế giới mà còn sở hữu giếng đứng đường bộ sâu nhất toàn cầu, xác lập hai kỷ lục thế giới.

Dãy núi Thiên Sơn dài khoảng 2.500 km, chạy xuyên suốt Tân Cương, từ lâu được xem là rào cản tự nhiên lớn đối với giao thông và phát triển kinh tế khu vực. Việc hoàn thành tuyến cao tốc xuyên núi có ý nghĩa chiến lược, không chỉ kết nối các cụm đô thị phía Bắc và phía Nam Tân Cương, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự liên thông giữa ba khu thương mại tự do thí điểm tại Urumqi, Kashgar và Khorgos.

Theo giới chức giao thông Tân Cương, tuyến cao tốc mới sẽ giảm chi phí vận tải, thúc đẩy sự bổ trợ nguồn lực giữa hai khu vực Bắc - Nam, đồng thời tăng tốc lưu thông hai chiều giữa năng lượng và công nghiệp chế tạo ở Bắc Tân Cương với nông sản và tài nguyên đặc thù ở Nam Tân Cương.

Ngoài ra, cao tốc Urumqi - Yuli còn kết nối với Hành lang đất liền Á - Âu mới, các tuyến giao thông trọng điểm sang Trung Á, Tây Á và Pakistan, cũng như Hành lang thương mại quốc tế đường bộ - đường biển mới, qua đó củng cố vai trò của Tân Cương như một trung tâm chiến lược trong mạng lưới lưu thông trong nước và quốc tế của Trung Quốc.