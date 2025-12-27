Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Clip 10 giây hé lộ robot hình người thế hệ thứ 2 của VinMotion

27-12-2025 - 14:30 PM

VinMotion đang phát triển robot hình người ngày càng linh hoạt, thông minh và đa năng để có thể dần đi vào cuộc sống.

VinMotion (công ty con của Tập đoàn Vingroup) mới đây đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên về robot hình người Motion 2. Dù video giới thiệu chỉ vỏn vẹn 10 giây nhưng phần nào cho thấy thiết kế tổng thể của mẫu robot thế hệ mới.

Clip 10 giây hé lộ robot hình người thế hệ thứ 2 của VinMotion

Trước đó, tại tọa đàm "Robot và Tự động hóa thông minh" trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFutue 2025 diễn ra đầu tháng 12-2025, TS Nguyễn Trung Quân, Giám đốc khoa học của VinMotion, đã chia sẻ một số thông tin đáng chú ý liên quan Motion 2.

Cụ thể, các robot hình người của VinMotion đã đi lại linh hoạt hơn, nhanh hơn. Phần công nghệ AI cũng được tích hợp giao tiếp linh hoạt đa ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Việt và tiếng Anh.

"Motion 2 được xem là mẫu robot đột phá hơn rất nhiều so với Motion 1. Nó được thiết kế để hướng đến khả năng chuyển động ưu việt, vượt trội hơn cả người bình thường" - ông Quân thông tin.

Hé lộ robot hình người thế hệ thứ 2 của VinMotion - Ảnh 1.

Hình ảnh phía trước của robot Motion 2

Trong quá trình thiết kế, công ty đặt ra 3 tiêu chí quan trọn để bảo đảm robot có thể vận hành liên tục 24/7, gồm: self-standing up (robot nếu có bị ngã phải tự đứng dậy được); tự thay pin hoặc tự sạc pin khi cần thiết; phần cứng cũng như cả hệ thống cần ở trạng thái hoạt động ổn định liên tục, không nghỉ trong nhiều giờ.

"Mục tiêu của chúng tôi là phát triển robot hình người ngày càng trở nên linh hoạt, thông minh và đa năng để có thể dần đi vào cuộc sống ở nhiều mảng khác nhau, từ dịch vụ, công nghiệp đến giúp việc gia đình" - ông Quân hé lộ, đồng thời cho rằng đây là một mục tiêu rất lớn nhưng lúc này là thời điểm vàng để chúng ta có thể mơ đến việc đó.

Việc ra mắt Motion 2 vào thời điểm này cho thấy VinMotion đang đẩy nhanh lộ trình thương mại hóa robot hình người.

Hé lộ robot hình người thế hệ thứ 2 của VinMotion - Ảnh 2.

Các góc cạnh của robot Motion 2

Hé lộ robot hình người thế hệ thứ 2 của VinMotion - Ảnh 3.

Hé lộ robot hình người thế hệ thứ 2 của VinMotion - Ảnh 4.

Ngoại hình của robot thế hệ mới

