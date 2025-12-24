Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện việc này

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Sáng 17/12, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch chuyển đổi số, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trong giai đoạn 2026 – 2031 và những năm tiếp theo. Hội nghị do Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai chủ trì.

Tham dự Hội nghị có Vụ trưởng Vụ Chuyển đổi số của Văn phòng Quốc hội Bùi Danh Tuyên; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan; cùng toàn thể Thường trực HĐND, đại biểu chuyên trách và cán bộ chuyên môn tại điểm cầu các xã, phường trên toàn địa bàn Thành phố.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Trụ sở HĐND Thành phố tham dự cuộc họp. (Ảnh: Cổng TTĐT TP Hà Nội)

Hà Nội đi đầu triển khai hệ thống phần mềm phục vụ HĐND hai cấp

Tại hội nghị, HĐND thành phố đã công bố Kế hoạch chuyển đổi số của HĐND các cấp trong năm 2026, xác định các nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2026 – 2031 và các năm tiếp theo. Đây được xem là nền tảng quan trọng để từng bước hình thành mô hình HĐND số, nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Cùng với việc ban hành kế hoạch, các bên liên quan đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác chuyển đổi số giữa Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố với Vụ Chuyển đổi số (Văn phòng Quốc hội), cũng như với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố. Việc phối hợp này nhằm bảo đảm các nền tảng số được triển khai thống nhất, thông suốt và an toàn.

Đáng chú ý, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai đồng bộ hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động của HĐND hai cấp. Hệ thống này bao gồm nhiều ứng dụng thiết thực như quản lý thông tin bầu cử thành phố Hà Nội; phòng họp không giấy tờ Q-Cabinet; ứng dụng tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của người dân gửi đến cấp thành phố; cùng các nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ hoạt động giám sát, tổng hợp và phân tích thông tin.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng được trực tiếp giới thiệu, tập huấn cách sử dụng các nền tảng số mới, nhằm sớm đưa công nghệ vào thực tiễn hoạt động của HĐND các cấp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt, triển khai các ứng dụng trong hoạt động của HĐND các cấp. (Ảnh: Cổng TTĐT TP Hà Nội)

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai khẳng định, chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Theo đó, việc triển khai chuyển đổi số cần được thực hiện đồng bộ, thực chất, gắn với những công việc cụ thể và có thể đo lường hiệu quả.

Lãnh đạo HĐND thành phố cho biết, trong bối cảnh thành phố đang chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ tới, việc sớm đưa các nền tảng số vào vận hành không chỉ phục vụ hoạt động thường xuyên của HĐND mà còn đáp ứng trực tiếp yêu cầu của Hội đồng Bầu cử quốc gia, bảo đảm công khai, minh bạch và thuận lợi cho người dân.

Để hệ thống phần mềm vận hành hiệu quả, HĐND thành phố đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, khẩn trương hoàn thiện các quy định pháp lý liên quan, đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong suốt quá trình khai thác, sử dụng dữ liệu.

Liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, HĐND thành phố nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm đường truyền, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ được đầu tư đồng bộ, đặc biệt tại cơ sở. Với việc thành phố dự kiến dành hơn 9.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 4% tổng chi ngân sách năm 2026 cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, các đơn vị liên quan được yêu cầu khẩn trương rà soát, củng cố hạ tầng tại 126 xã, phường đã được giám sát, ưu tiên phục vụ công tác bầu cử.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố lưu ý, chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi các cơ sở dữ liệu được xây dựng đầy đủ, chính xác, thống nhất và liên thông. Việc nhập liệu, khai thác và chia sẻ dữ liệu dùng chung cần được thực hiện nghiêm túc, gắn với hệ thống định danh điện tử và cơ sở dữ liệu quốc gia, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của HĐND các cấp cần đi kèm với trách nhiệm kiểm soát chất lượng dữ liệu đầu vào, bảo đảm tính khách quan, chính xác, tránh tình trạng số liệu không phản ánh đúng thực tế.

Tăng tương tác số, nâng cao hiệu quả giám sát

HĐND thành phố yêu cầu việc triển khai kế hoạch chuyển đổi số phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả. Các xã, phường cần chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế, tránh triển khai hình thức hoặc sao chép máy móc.

Chuyển đổi số cũng được xác định là nhiệm vụ gắn liền với việc sắp xếp, rà soát vị trí việc làm và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, đại biểu HĐND. Việc sử dụng các nền tảng số, trong đó có phòng họp không giấy tờ Q-Cabinet, được yêu cầu áp dụng thường xuyên trong tổ chức kỳ họp, hội nghị, góp phần giảm giấy tờ và nâng cao hiệu quả điều hành.

Cùng với đó, HĐND thành phố nhấn mạnh việc đẩy mạnh tiếp xúc cử tri trên môi trường số, tăng cường tương tác, tiếp nhận và phản hồi kiến nghị của người dân đúng thẩm quyền, đúng quy trình. Công tác giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát cũng được theo dõi xuyên suốt trên nền tảng số, nhằm kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.