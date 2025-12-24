Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mua app ngân hàng giả trên Telegram, thanh niên lừa đảo nhiều người bán hàng

24-12-2025 - 08:57 AM | Kinh tế số

Mua ứng dụng ngân hàng giả trên Telegram, giả chuyển tiền khi mua hàng, Phạm Công Năng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị Công an phường Vũ Phúc khởi tố, bắt giữ.

Công an phường Vũ Phúc thông báo Quyết định Khởi tố vụ án, Khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Công Năng.

Công an phường Vũ Phúc thông báo Quyết định Khởi tố vụ án, Khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Công Năng.

Sáng 23/12, Công an phường Vũ Phúc (tỉnh Hưng Yên) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Công Năng (SN 2000, trú tại thôn Nghĩa Tường, xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Vũ Phúc phát hiện Phạm Công Năng có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao. Lực lượng chức năng đã phân công cán bộ xác minh, làm rõ phương thức, thủ đoạn phạm tội của đối tượng.

Qua xác minh, Công an phường Vũ Phúc phát hiện ngày 27/11/2025 Phạm Công Năng đã liên hệ với một đối tượng dùng Telegram để mua ứng dụng ngân hàng giả. Sau khi Năng thanh toán tiền, đối tượng gửi đường link (mỗi đường link chỉ sử dụng được 1 lần) cho Năng để tải ứng dụng ngân hàng giả và đăng nhập để sử dụng. Ứng dụng ngân hàng giả có giao diện và cách thức sử dụng giống hệt như ứng dụng thật.

Sau khi mua ứng dụng ngân hàng giả, Năng lên mạng xã hội Facebook để tìm những người có nhu cầu bán hàng, liên hệ gặp gỡ rồi mua sản phẩm hoặc vào các cửa hàng kinh doanh mua đồ, sau đó giả chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản. 

Bằng thủ đoạn trên, Phạm Công Năng đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Đ.T.T (SN 1991, trú tại thôn Nguyệt Giám, xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên) một điện thoại iPhone 11 Pro trị giá 3,9 triệu đồng. Tại cơ quan Công an, đối tượng còn khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo với ít nhất 2 nạn nhân khác, tổng giá trị tài sản chiếm đoạt khoảng 5 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Vũ Phúc đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Công Năng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025). Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Theo Công an, trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, các đối tượng tội phạm cũng gia tăng hoạt động lừa đảo với thủ đoạn ngày càng tinh vi, lợi dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân chỉ sử dụng các ứng dụng, ví điện tử đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép; kiểm tra kỹ thông tin trước khi xác nhận thanh toán; bảo mật thông tin tài khoản và lưu giữ lịch sử giao dịch. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn bị lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Theo An Thịnh

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
BIDV đưa ra cảnh báo khẩn, người dùng lưu ý!

BIDV đưa ra cảnh báo khẩn, người dùng lưu ý! Nổi bật

Cách các gã khổng lồ AI Trung Quốc 'lách luật' để sử dụng công nghệ của NVIDIA

Cách các gã khổng lồ AI Trung Quốc 'lách luật' để sử dụng công nghệ của NVIDIA Nổi bật

Bấm vào nút này trên điện thoại để dùng wifi miễn phí mọi lúc mọi nơi

Bấm vào nút này trên điện thoại để dùng wifi miễn phí mọi lúc mọi nơi

07:45 , 24/12/2025
ChatGPT ra mắt tính năng tổng kết năm độc đáo lấy cảm hứng từ Spotify Wrapped

ChatGPT ra mắt tính năng tổng kết năm độc đáo lấy cảm hứng từ Spotify Wrapped

07:22 , 24/12/2025
Apple trừ tiền trực tiếp từ ứng dụng để thu nợ?

Apple trừ tiền trực tiếp từ ứng dụng để thu nợ?

18:04 , 23/12/2025
2025 là một năm mà robot hình người đã có thể bước ra đời thực và khiến cả thế giới phải rùng mình

2025 là một năm mà robot hình người đã có thể bước ra đời thực và khiến cả thế giới phải rùng mình

17:30 , 23/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên