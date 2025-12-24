Mua app ngân hàng giả trên Telegram, thanh niên lừa đảo nhiều người bán hàng

Công an phường Vũ Phúc thông báo Quyết định Khởi tố vụ án, Khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Công Năng.

Sáng 23/12, Công an phường Vũ Phúc (tỉnh Hưng Yên) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Công Năng (SN 2000, trú tại thôn Nghĩa Tường, xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Vũ Phúc phát hiện Phạm Công Năng có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao. Lực lượng chức năng đã phân công cán bộ xác minh, làm rõ phương thức, thủ đoạn phạm tội của đối tượng.

Qua xác minh, Công an phường Vũ Phúc phát hiện ngày 27/11/2025 Phạm Công Năng đã liên hệ với một đối tượng dùng Telegram để mua ứng dụng ngân hàng giả. Sau khi Năng thanh toán tiền, đối tượng gửi đường link (mỗi đường link chỉ sử dụng được 1 lần) cho Năng để tải ứng dụng ngân hàng giả và đăng nhập để sử dụng. Ứng dụng ngân hàng giả có giao diện và cách thức sử dụng giống hệt như ứng dụng thật.

Sau khi mua ứng dụng ngân hàng giả, Năng lên mạng xã hội Facebook để tìm những người có nhu cầu bán hàng, liên hệ gặp gỡ rồi mua sản phẩm hoặc vào các cửa hàng kinh doanh mua đồ, sau đó giả chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Bằng thủ đoạn trên, Phạm Công Năng đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Đ.T.T (SN 1991, trú tại thôn Nguyệt Giám, xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên) một điện thoại iPhone 11 Pro trị giá 3,9 triệu đồng. Tại cơ quan Công an, đối tượng còn khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo với ít nhất 2 nạn nhân khác, tổng giá trị tài sản chiếm đoạt khoảng 5 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Vũ Phúc đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Công Năng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025). Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Theo Công an, trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, các đối tượng tội phạm cũng gia tăng hoạt động lừa đảo với thủ đoạn ngày càng tinh vi, lợi dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân chỉ sử dụng các ứng dụng, ví điện tử đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép; kiểm tra kỹ thông tin trước khi xác nhận thanh toán; bảo mật thông tin tài khoản và lưu giữ lịch sử giao dịch. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn bị lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.