Apple trừ tiền trực tiếp từ ứng dụng để thu nợ?

23-12-2025 - 18:04 PM | Kinh tế số

Theo thỏa thuận mới, Apple có thể trừ tiền mua hàng trong ứng dụng, phí ứng dụng trả phí hoặc nguồn doanh thu khác liên quan đến nhà phát triển.

Apple vừa công bố bản thỏa thuận cấp phép hãng thu hồi các khoản phí và hoa hồng chưa thanh toán bằng cách khấu trừ trực tiếp từ doanh thu mua hàng trong ứng dụng hoặc các khoản tiền khác mà Apple xử lý thay cho nhà phát triển.

Như vậy, Apple có quyền "bù trừ hoặc thu hồi" các khoản mà hãng cho rằng mình được hưởng, bao gồm cả số tiền Apple thu hộ từ người dùng cuối.

Điều này đồng nghĩa Apple có thể trừ tiền mua hàng trong ứng dụng, phí ứng dụng trả phí hoặc các nguồn doanh thu khác liên quan đến tài khoản nhà phát triển.

Thay đổi này đặc biệt ảnh hưởng đến các nhà phát triển tại những thị trường cho phép sử dụng hệ thống thanh toán bên ngoài, nơi nhà phát triển vẫn có nghĩa vụ báo cáo doanh thu cho Apple để nộp các khoản hoa hồng hoặc phí theo quy định địa phương.

Nếu Apple cho rằng doanh thu đã bị báo cáo thiếu, hãng có thể tự động thu phần chênh lệch.

Đáng chú ý, Apple khẳng định có thể thực hiện việc thu hồi bất cứ lúc nàotheo từng đợt, khiến nhà phát triển có nguy cơ bị khấu trừ doanh thu đột ngột. Tuy nhiên, thỏa thuận không nêu rõ cơ chế xác định việc nhà phát triển còn nợ tiền hay không.

Quy định mới có thể ảnh hưởng đến nhà phát triển tại Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Nhật Bản, nơi Apple đang áp dụng các mô hình thu phí khác nhau.

Tại Mỹ, tính hợp pháp của việc thu hoa hồng đối với thanh toán ngoài vẫn đang được tranh luận, khi các vụ kiện liên quan đến Apple chưa đi đến hồi kết.

Tại EU, một trong những khoản phí đáng chú ý là Core Technology Fee (CTF) - phí công nghệ cốt lõi, hiện ở mức 0,5 euro cho mỗi lượt cài đặt sau khi vượt quá 1 triệu lượt trong 12 tháng.

Apple cho biết từ tháng 1-2026 sẽ thay thế CTF bằng Core Technology Commission (CTC) - phí hoa hồng công nghệ cốt lõi, một mô hình phí tính theo tỉ lệ phần trăm, áp dụng cho các ứng dụng sử dụng thanh toán ngoài hoặc phân phối theo điều khoản kinh doanh thay thế.

Thỏa thuận mới cũng cho phép Apple thu hồi khoản nợ từ các đơn vị liên quan, bao gồm công ty mẹ, công ty con hoặc các ứng dụng khác thuộc cùng tài khoản nhà phát triển.

Apple chưa đưa ra bình luận về các thay đổi này.

Nghề thuộc top 10 ngành tăng trưởng nhanh nhất đến 2030: Khát nhân lực 10 năm tới, lương lên tới 50 triệu đồng/tháng

Theo Lê Tỉnh

Người Lao Động

