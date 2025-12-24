Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ChatGPT ra mắt tính năng tổng kết năm độc đáo lấy cảm hứng từ Spotify Wrapped

24-12-2025 - 07:22 AM | Kinh tế số

ChatGPT của OpenAI đã giới thiệu tính năng 'Your Year with ChatGPT' cho người dùng ở một số thị trường.

ChatGPT ra mắt tính năng tổng kết năm độc đáo lấy cảm hứng từ Spotify Wrapped- Ảnh 1.

ChatGPT, sản phẩm chatbot AI phát triển bởi OpenAI, đã công bố tính năng mới mang tên 'Your Year with ChatGPT' cho người dùng tại một số thị trường nhất định. Tính năng này hiện có sẵn cho người dùng ở Mỹ, Canada, Vương quốc Anh, Úc và New Zealand. Đây là một phần trong nỗ lực của OpenAI nhằm mang đến trải nghiệm cá nhân hóa và tương tác hơn cho người dùng.

Tính năng này sẽ có sẵn cho người dùng thuộc các gói miễn phí, Plus và Pro, với điều kiện họ đã bật các tùy chọn 'reference saved memories' và 'reference chat history', cũng như đáp ứng một ngưỡng hoạt động hội thoại tối thiểu. Tuy nhiên, tài khoản Team, Enterprise hoặc Education sẽ không được sử dụng tính năng này.

ChatGPT ra mắt tính năng tổng kết năm độc đáo lấy cảm hứng từ Spotify Wrapped- Ảnh 2.


'Your Year with ChatGPT' được thiết kế để nhẹ nhàng, bảo mật và do người dùng kiểm soát. Nó lấy cảm hứng từ các tính năng tổng kết năm của các ứng dụng tiêu dùng khác, đặc biệt là Spotify Wrapped. Ứng dụng sẽ tạo ra một bài thơ và một hình ảnh về năm của người dùng, tập trung vào các chủ đề mà họ quan tâm.

ChatGPT ra mắt tính năng tổng kết năm độc đáo lấy cảm hứng từ Spotify Wrapped- Ảnh 3.


Người dùng có thể kích hoạt trải nghiệm này trực tiếp bằng cách yêu cầu ChatGPT cung cấp 'Your Year with ChatGPT'. Tính năng này sẽ được quảng bá trên màn hình chính của ứng dụng ChatGPT, nhưng sẽ không tự động mở hoặc ép buộc người dùng sử dụng. Nó sẽ có mặt trên ứng dụng web và ứng dụng di động cho iOS và Android.

Theo Bình Minh

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
BIDV đưa ra cảnh báo khẩn, người dùng lưu ý!

BIDV đưa ra cảnh báo khẩn, người dùng lưu ý! Nổi bật

Cách các gã khổng lồ AI Trung Quốc 'lách luật' để sử dụng công nghệ của NVIDIA

Cách các gã khổng lồ AI Trung Quốc 'lách luật' để sử dụng công nghệ của NVIDIA Nổi bật

Apple trừ tiền trực tiếp từ ứng dụng để thu nợ?

Apple trừ tiền trực tiếp từ ứng dụng để thu nợ?

18:04 , 23/12/2025
2025 là một năm mà robot hình người đã có thể bước ra đời thực và khiến cả thế giới phải rùng mình

2025 là một năm mà robot hình người đã có thể bước ra đời thực và khiến cả thế giới phải rùng mình

17:30 , 23/12/2025
Biết mẹo này sẽ không sợ mất iPhone ngay cả khi điện thoại bị tắt nguồn

Biết mẹo này sẽ không sợ mất iPhone ngay cả khi điện thoại bị tắt nguồn

17:03 , 23/12/2025
Vietlott liên tục cảnh báo khẩn về khoản phí "lạ", càng cuối năm người chơi càng cẩn trọng

Vietlott liên tục cảnh báo khẩn về khoản phí "lạ", càng cuối năm người chơi càng cẩn trọng

17:00 , 23/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên