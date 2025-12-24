ChatGPT ra mắt tính năng tổng kết năm độc đáo lấy cảm hứng từ Spotify Wrapped

ChatGPT, sản phẩm chatbot AI phát triển bởi OpenAI, đã công bố tính năng mới mang tên 'Your Year with ChatGPT' cho người dùng tại một số thị trường nhất định. Tính năng này hiện có sẵn cho người dùng ở Mỹ, Canada, Vương quốc Anh, Úc và New Zealand. Đây là một phần trong nỗ lực của OpenAI nhằm mang đến trải nghiệm cá nhân hóa và tương tác hơn cho người dùng.

Tính năng này sẽ có sẵn cho người dùng thuộc các gói miễn phí, Plus và Pro, với điều kiện họ đã bật các tùy chọn 'reference saved memories' và 'reference chat history', cũng như đáp ứng một ngưỡng hoạt động hội thoại tối thiểu. Tuy nhiên, tài khoản Team, Enterprise hoặc Education sẽ không được sử dụng tính năng này.





'Your Year with ChatGPT' được thiết kế để nhẹ nhàng, bảo mật và do người dùng kiểm soát. Nó lấy cảm hứng từ các tính năng tổng kết năm của các ứng dụng tiêu dùng khác, đặc biệt là Spotify Wrapped. Ứng dụng sẽ tạo ra một bài thơ và một hình ảnh về năm của người dùng, tập trung vào các chủ đề mà họ quan tâm.





Người dùng có thể kích hoạt trải nghiệm này trực tiếp bằng cách yêu cầu ChatGPT cung cấp 'Your Year with ChatGPT'. Tính năng này sẽ được quảng bá trên màn hình chính của ứng dụng ChatGPT, nhưng sẽ không tự động mở hoặc ép buộc người dùng sử dụng. Nó sẽ có mặt trên ứng dụng web và ứng dụng di động cho iOS và Android.