Thấy khách sạn gửi tin nhắn này qua Zalo thì hãy kiểm tra ngay trước khi thanh toán

27-12-2025 - 15:30 PM | Kinh tế số

Nếu không kiểm tra kỹ, khách lưu trú có thể phải đối mặt với hậu quả đáng tiếc.

Cuối năm là mùa cao điểm du lịch, khi nhu cầu nghỉ dưỡng, du xuân về quê hay đi chơi tăng mạnh, việc tìm kiếm khách sạn, homestay, resort phù hợp cũng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Cùng với đó, các hình thức lừa đảo mạo danh nơi lưu trú cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, đánh vào tâm lý muốn chốt phòng nhanh, sợ hết chỗ của khách hàng. Chỉ cần một chút lơ là, người đặt phòng hoàn toàn có thể mất tiền oan mà không kịp trở tay.

Hiện nay, sau khi chốt phòng qua fanpage, hotline hoặc các nền tảng trung gian, nhiều khách sạn sẽ chủ động gửi thông tin thanh toán trực tiếp cho khách qua Zalo. Cách làm này giúp tiết kiệm thời gian, thuận tiện cho cả hai bên và đã trở nên khá phổ biến. Tuy nhiên, chính sự tiện lợi đó lại trở thành kẽ hở để các đối tượng xấu lợi dụng. Chỉ cần giả mạo tên khách sạn, sao chép ảnh đại diện và gửi tin nhắn yêu cầu chuyển khoản, kẻ gian đã có thể khiến không ít người “sập bẫy” nếu không kiểm tra kỹ.

Nhiều doanh nghiệp khách sạn, khu nghỉ dưỡng đã mở tài khoản Zalo Official Account để chăm sóc khách hàng, xác nhận đặt phòng và cung cấp dịch vụ nhanh chóng hơn. Các tài khoản chính thống này thường có dấu xác thực, tên hiển thị rõ ràng và thông tin liên hệ trùng khớp với website hoặc fanpage chính thức. Tuy nhiên, không phải tin nhắn nào gửi qua Zalo cũng đều đến từ tài khoản chính chủ, nhất là khi người dùng có thói quen chỉ nhìn lướt qua tên hiển thị rồi vội vàng chuyển khoản.

Vì vậy, khi đặt phòng và nhận tin nhắn Zalo chứa thông tin thanh toán, điều quan trọng nhất là không nên vội bấm vào link hay chuyển tiền ngay lập tức. Hãy dành thêm vài phút để kiểm tra kỹ tên tài khoản, ảnh đại diện và xem đó có phải là Official Account hay chỉ là một tài khoản cá nhân lạ. Nếu tin nhắn hiển thị dưới dạng người lạ, không có xác thực rõ ràng, càng cần cẩn trọng hơn.

Thấy khách sạn gửi tin nhắn này qua Zalo thì hãy kiểm tra ngay trước khi thanh toán- Ảnh 3.

Hãy cẩn thận với những tài khoản hiển thị người lạ mà không phải Zalo Official Account khi đặt phòng khách sạn

Trong trường hợp có bất kỳ nghi ngờ nào, khách hàng nên chủ động xác nhận lại với khách sạn qua số điện thoại trên website chính thức hoặc các kênh đã liên hệ trước đó. Việc kiểm tra xem số Zalo gửi tin có trùng khớp với số hotline hay không cũng sẽ giúp giảm thiểu rủi ro mất tiền oan. Chỉ một bước xác nhận nhỏ trước khi thanh toán cũng có thể giúp khách lưu trú tránh được những sự cố đáng tiếc, để chuyến du lịch cuối năm diễn ra trọn vẹn và an tâm hơn.

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện việc này

Theo Hy Chu

Phụ nữ số

