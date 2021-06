Đồng hành cùng Novaon, TCT Đức Giang chuyển đổi số toàn diện doanh nghiệp

Chuyển đổi số từ thách thức của ngành dệt may

Qua 30 năm hình thành và phát triển, TCT Đức Giang đã khẳng định vị thế của một doanh nghiệp dệt may đầu ngành, nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam với doanh thu 3.200 tỷ đồng năm 2019 và 15 công ty thành viên cùng 8.000 cán bộ nhân viên.

Trong những năm gần đây, dệt may luôn đóng vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, với kim ngạch xuất khẩu đạt 35,29 tỷ USD năm 2020. Tuy nhiên, tỷ trọng lợi nhuận biên mỏng, biến động cung cầu do Covid và thách thức trong bài toán xây dựng sản phẩm chiến lược, mở rộng doanh thu nội địa là những bài toán lớn đặt ra cho ngành dệt may.

Từ những yêu cầu bức thiết của thị trường, TCT Đức Giang lựa chọn giải pháp của NOVAON để chuyển đổi số toàn diện toàn bộ hệ thống, tập trung tăng cường năng lực cho khối quản trị doanh nghiệp và khối thương mại. Dự án sẽ góp phần thay đổi toàn diện hệ thống sản xuất, kinh doanh và điều hành cho TCT Đức Giang theo định hướng chuyển đổi số.

Theo chia sẻ của ông Hoàng Vệ Dũng, Chủ tịch HĐQT TCT Đức Giang, quyết định chuyển đổi số là một quyết định bước ngoặt trong chiến lược phát triển của TCT. Do đó, TCT Đức Giang rất chú trọng việc lựa chọn đối tác đủ năng lực, có thể cung cấp các nền tảng đạt tiêu chuẩn quốc tế để triển khai dự án chuyển đổi số toàn diện.

3 trụ cột chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh

"Chúng tôi lựa chọn NOVAON vì tin tưởng vào năng lực tư vấn, triển khai cũng như chất lượng giải pháp công nghệ mà NOVAON đề xuất. Dự án sẽ giúp TCT Đức Giang quản lý hiệu quả toàn bộ nguồn lực từ sản xuất, thương mại cho đến quản trị điều hành, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Đức Giang trong kỷ nguyên số. Chúng tôi xác định đây là một quá trình chuyển đổi chiến lược, với 3 trụ cột: thứ nhất, quyết tâm của ban lãnh đạo cùng toàn thể đội ngũ, thứ hai, xây dựng văn hoá đổi mới sáng tạo và thứ ba, giải pháp công nghệ cùng sự đồng hành của đội ngũ dự án NOVAON", ông Hoàng Vệ Dũng, Chủ tịch HĐQT TCT Đức Giang cho biết.

Hệ thống Quản trị doanh nghiệp tổng thể là hệ thống chuyển đổi số toàn diện được triển khai cho TCT Đức Giang với các phân hệ quản lý tài chính kế toán, kế toán quản trị, quản lý bán hàng, quản lý sản xuất, quản lý nghiên cứu (R&D), quản lý chất lượng, quản lý kho, quản lý mua hàng... Đáng chú ý, TCT Đức Giang lựa chọn áp dụng hệ thống báo cáo quản trị thông minh BI theo giải pháp Tableau. Các báo cáo được trích xuất tự động từ kho dữ liệu tập trung một cách trực quan theo thời gian thực là một công cụ đắc lực cho lãnh đạo và quản lý cấp trung trong việc phân tích dữ liệu kinh doanh để đưa ra quyết định với độ chính xác cao. Riêng khối thương mại, hai nền tảng "Make in Viet Nam" là OnCustomer & OnMarketer sẽ giúp quản trị trải nghiệm khách hàng, giúp tối ưu và gia tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng trên mọi điểm chạm.

Ông Nguyễn Minh Quý, Chủ tịch Tập đoàn NOVAON khẳng định: "NOVAON đánh giá cao tầm nhìn và quyết tâm của Ban lãnh đạo TCT Đức Giang trong quyết định chuyển đổi số toàn diện doanh nghiệp. NOVAON cam kết không chỉ thực hiện tốt vai trò tư vấn, triển khai, cung cấp giải pháp trong dự án chuyển đổi số cho TCT Đức Giang mà còn trở thành người đồng hành dài hạn để cùng chia sẻ giá trị, nâng tầm quản trị và hội nhập quốc tế".

Tập đoàn NOVAON đã tích cực tư vấn và triển khai các giải pháp chuyển đổi số cho 95.000 doanh nghiệp, trong đó có những doanh nghiệp hàng đầu trong Top VNR500 của Việt Nam như: Thế Giới Di Động, Viettel, An Cường, TH True Milk, Vietravel, May 10, Con Cưng, Điện Máy Thiên Hoà, Cen Homes, Động Lực, Austdoor, Yola, Ila, Vicostone, Thạch Bàn... Với kinh nghiệm tư vấn và triển khai chuyển đổi số đa ngành, sở hữu đội ngũ 1.000 chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế số cùng hơn 20 sản phẩm số "Make in Việt Nam", NOVAON đang từng bước khẳng định vị thế là một đối tác chuyển đổi số hàng đầu cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

TCT Đức Giang và Tập đoàn NOVAON sẽ triển khai dự án chuyển đổi số trong vòng 06 tháng. Cùng với mục tiêu chuyển đổi số thành công, TCT Đức Giang đặt ra mục tiêu đến năm 2025 doanh thu xuất khẩu đạt 200 triệu USD, doanh thu nội địa đạt 1.000 tỷ đồng. Dự án chuyển đổi số sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của TCT Đức Giang, đồng thời, đóng góp vào việc thúc đẩy chuyển đổi số của ngành dệt may Việt Nam nói chung.