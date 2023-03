Đồng hồ Citizen NJ0150 có gì đặc biệt, giá và mẫu bán chạy

Sức hút đặc biệt của Citizen NJ0150



Sự cộng hưởng nhuần nhuyễn trong việc kết hợp các chất liệu và thẩm mỹ thiết kế là sức hút khiến phái mạnh không thể bỏ lỡ. Dưới đây là những đánh giá chi tiết đồng hồ Citizen mẫu mới mang số hiệu NJ0150.

Mặt số hình thùng xu hướng 2023: Khi mặt số hình thùng (Tonneau) luôn có một sức hút khó cưỡng, được nhiều thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ lẫn Nhật Bản ứng dụng như Rolex, Tissot.

Quay trở lại và trở thành hình ảnh xu hướng của người dùng khi muốn chọn những mẫu có thiết kế độc, lạ. Các mẫu Citizen NJ0150 đáp ứng được vẻ đẹp nam tính, nhẹ nhàng bo cong đường nét tạo sự tinh tế.



Thiết kế tinh tế, thanh lịch: Hướng đến phân khúc khách hàng văn phòng, doanh nhân nên Citizen NJ0150 sở hữu ngoại hình lịch lãm. Tôn vinh sự mạnh mẽ và đẳng cấp đấng mày râu.

Cụ thể, đây là sự kết hợp giữa mặt số thùng xu hướng, dây đeo Oyster với 2 dải mờ và 1 dải đánh bóng ở giữa tạo sự sang trọng.

Mặt số có kích thước trung bình 40mm với độ dày phù hợp 11.7mm càng tăng thêm sự thoải mái trên cổ tay phái mạnh. Trái ngược lại nét thô, bự trên những chiếc đồng hồ thép không gỉ truyền thống.

Chất liệu cao cấp: Xuất hiện trong bộ sưu tập Tsuyosa mang ý nghĩa sức mạnh, các mẫu Citizen NJ0150 lần này không hề gây thất vọng khi sử dụng những chất liệu bền bỉ.

Hoàn thiện vẻ ngoài bằng chất liệu thép không gỉ 316L, mang đến độ hút sáng và độ bền bỉ. Mặt số được chải phay xước cẩn thận và tận dụng nhiều màu sắc nam tính như xanh dương, xanh lục, trắng, đen.

Tập hợp những vật liệu chế tác cao cấp như kính sapphire, cyclops, thép không gỉ 316L, cọc số dạ quang

Cọc số và kim giờ, phút phủ dạ quang làm tốt chức năng quan sát thời gian dù trong điều kiện thiếu sáng. Bảo vệ bên ngoài là mặt kính sapphire với độ trong suốt tốt, khả năng chống trầy xước. Cùng với đó là mặt kính Cyclops tại ô cửa sổ hiển thị ngày, đáp ứng đủ đầy chức năng.



Bộ máy Automatic bền bỉ: Citizen Tsuyosa NJ0150 sử dụng bộ máy Automatic Caliber 8210 với khả năng dự trữ năng lượng lên đến 40 giờ. 21 chân kính và tần số dao động 21,600vph tăng độ bền bỉ, vận hành mượt mà và giảm thiểu ma sát cho bộ máy cơ khí.

Bộ máy Automatic nhưng vẫn gọn, nhẹ thoải mái trên cổ tay phái mạnh

Hơn nữa, cho những ai yêu thích có thể quan sát rõ ràng qua mặt sau của mặt số.

Mức giá đồng hồ các mẫu Citizen NJ0150 hiện nay

Đồng hồ Citizen Automatic NJ0150 chính hãng hiện nay có mức giá hơn 11 triệu đồng (Mức giá tham khảo tại đại lý bán lẻ đồng hồ Citizen chính hãng tại Việt Nam - Đồng hồ Hải Triều).

Dựa trên những chất liệu cao cấp, bộ máy In-house chất lượng do Citizen kiểm soát và thiết kế hoàn toàn tương xứng với giá thành.

4 mẫu Citizen NJ0150 bán chạy

Cùng điểm qua các mẫu đồng hồ Citizen NJ0150 được yêu thích hiện nay. Lựa chọn cho quý ông lịch lãm hiện đại.

Thiết kế lịch lãm và tông màu thời thượng

Citizen Tsuyosa NJ-0150-81L: Với các chàng trai yêu thích sắc xanh dương mát mắt, lịch lãm thì Citizen NJ-0150-81L sinh ra dành cho bạn. Không nằm ngoài thiết kế chung của bộ sưu tập, mẫu này sẽ tăng được sự uy tín và là màu sắc không kén da.



Đặc biệt, mẫu này khá trẻ trung và thu hút may mắn cho người mệnh Thủy.

Citizen Tsuyosa NJ-0150-81E: Đồng hồ Citizen Tsuyosa NJ-0150-81E là mẫu có mặt số đen huyền bí và không kém phần nam tính. Với chàng trai thích sự đơn giản nhưng sang trọng, tăng sự uy tín thì đừng ngần ngại chọn mẫu này.

Tất cả các mẫu của bộ sưu tập Tsuyosa đều đạt khả năng chống nước 5ATM. Tức là phái mạnh có thể thoải mái hoạt động đi mưa, tắm hoặc đi bơi.

Citizen Tsuyosa NJ-0150-81A: Mẫu đồng hồ Citizen Tsuyosa NJ-0150-81A dành cho những ai thích sự trẻ trung và dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục. Với mặt số trắng tinh tế và trang nhã.

Đặc biệt, tất cả mẫu mã được trang bị dạng khóa bấm hiện đại, phù hợp với nhịp sống ngày nay và bảo vệ được vẻ đẹp chung.

Các mẫu Citizen NJ0150 bán chạy có mặt tại đại lý bán lẻ Đồng hồ Hải Triều

Citizen Tsuyosa NJ-0150-81X: Những năm trở lại đây, đồng hồ mặt xanh lục thời trang gây sốt và được giới trẻ đặc biệt yêu thích. Xuất hiện ở phiên bản Citizen Tsuyosa NJ-0150-81X là một sự lựa chọn cho những ai theo đuổi phong cách cá tính.



Màu sắc sang trọng tỏa sáng trên các chất liệu cao cấp, thuộc thương hiệu có lịch sử lâu đời trong chế tác càng tăng độ uy tín và xứng đáng cho sự đầu tư.

Đồng hồ Citizen NJ0150 sở hữu sức hút khó cưỡng và \bày bán tại nhiều địa điểm. Để đảm bảo, hãy chọn mua các siêu phẩm này tại đại lý uy tín để nhận mẫu mã đúng tiêu chuẩn hãng và hưởng đầy đủ bảo hành đi kèm.

Một trong số các đại lý chính hãng hiện nay là Đồng hồ Hải Triều với hơn 30 năm kinh nghiệm và nhiều showroom trên Việt Nam đáng tham khảo.