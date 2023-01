Đồng hồ ngày tận thế: Chỉ còn 90 giây, cảnh báo nguy hiểm chưa từng có

Đồng hồ ngày tận thế ở mức 90 giây có nghĩa là chúng ta đang sống trong giai đoạn nguy hiểm chưa từng có.



Đánh dấu 'giờ tận thế' của toàn cầu được quy chuẩn ở khung 12h đêm. Đồng hồ ngày tận thế năm 2023 được đặt ở vị trí 90 giây trước 12h đêm. Kể từ khi thiết lập đồng hồ ngày tận thế, đây là thời khắc gần nhất với thảm họa tận thế của nhân loại.

Trong giai đoạn 2020 - 2022, đồng hồ ngày tận thế đã được đặt ở thời điểm 100 giây trước khi đến 12h đêm. Như vậy, năm 2023, kim đồng hồ đã nhích nhanh hơn 10 giây đến 12h đêm ngày tận thế.

Tuy nhiên, hậu quả của việc chuyển kim đồng hồ đến gần ngày tận thế hơn không chỉ do cuộc chiến Ukraine và nguy cơ leo thang hạt nhân ngày càng tăng. Nguyên nhân kế tiếp, còn do các mối đe dọa liên tục do khủng hoảng khí hậu gây ra. Cuối cùng là các mối đe dọa sinh học như dịch COVID-19.

Tiến sĩ Rachel Bronson, chủ tịch và giám đốc điều hành của Bản tin các nhà khoa học nguyên tử, cho biết: “Chúng ta đang sống trong thời kỳ nguy hiểm chưa từng có và thời gian của đồng hồ ngày tận thế phản ánh thực tế đó. Đó là một quyết định mà các chuyên gia của chúng tôi không hề xem nhẹ".

Thời gian của đồng hồ ngày tận thế được Bản tin của các nhà khoa học nguyên tử thiết lập, với sự hỗ trợ của Hội đồng Bảo trợ bản tin, bao gồm 10 người đoạt giải Nobel.

Bà Mary Robinson, chủ tịch The Elders - tổ chức của "các nhà lãnh đạo toàn cầu độc lập làm việc cùng nhau vì hòa bình và nhân quyền", do cố Tổng thống Nelson Mandela tập hợp từ năm 2007, cho biết:

“Đồng hồ ngày tận thế đang gióng lên hồi chuông cảnh báo cho toàn nhân loại. Chúng ta đang trên bờ vực thẳm".

Ông Ban Ki Moon, phó chủ tịch Hội Người cao tuổi toàn cầu và nguyên tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, cho biết: “Ba năm trước, tôi đã góp phần đưa kim đồng hồ ngày tận thế di chuyển dần về cuối. Hôm nay, thậm chí chúng còn gần đến 12h đêm hơn. Điều này cho thấy thế giới của chúng ta đã trở nên nguy hiểm hơn".

Ông Elbegdorj Tsakhia, cựu tổng thống Mông Cổ và là thành viên của The Elders, nói thêm: “Chúng ta cần một phản ứng tập thể bắt nguồn từ tinh thần và giá trị của Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Có vậy mới đưa chúng ta trở lại con đường cùng tồn tại hòa bình và phát triển bền vững".

Bản tin của các nhà khoa học nguyên tử được nhà bác học Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer, Eugene Rabinowitch và các nhà khoa học Đại học Chicago, Mỹ thành lập năm 1945. Đây là những người đã giúp phát triển vũ khí nguyên tử đầu tiên. Các nhà khoa học cảm thấy rằng họ "không thể thờ ơ với hậu quả công việc của họ". Do đó, họ phải tìm cách thông báo cho công chúng và các nhà hoạch định chính sách về các mối đe dọa do con người tạo ra đối với sự tồn tại của loài người. Đồng hồ ngày tận thế được tạo ra vào năm 1947 từ Bản tin của các nhà khoa học nguyên tử. Đồng hồ đã trở thành một biểu tượng quốc tế về khả năng dễ bị tổn thương của thế giới trước thảm họa từ vũ khí hạt nhân, biến đổi khí hậu và các công nghệ đột phá.