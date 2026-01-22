Đồng loạt phá dỡ mặt bằng làm dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm

UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đang tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân và tổ chức thuộc dự án. Đồng thời, khẩn trương phối hợp với UBND phường Yên Hòa, UBND phường Việt Hưng và UBND xã Đông Anh để hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc cho thuê đất đối với các tổ chức ngành điện và giao đất đối với các hộ dân thuộc dự án.