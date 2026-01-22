Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đồng loạt phá dỡ mặt bằng làm dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm

22-01-2026 - 13:40 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hiện 17/17 tổ chức, 42/43 hộ dân đồng thuận với phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Công tác phá dỡ các công trình phục vụ dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm đang được khẩn trương tiến hành.

Đồng loạt phá dỡ mặt bằng làm dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 1.

Những ngày qua, công tác phá dỡ các công trình trụ sở, nhà dân phía mặt phố Đinh Tiên Hoàng đang được đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành trong tháng 3 để triển khai Dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Đồng loạt phá dỡ mặt bằng làm dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 2.

Toàn bộ hộ dân bên trong ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng đã được di dời, phá dỡ từ 19/1

Đồng loạt phá dỡ mặt bằng làm dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 3.

Đây là ngõ có quán phở Thìn nổi tiếng với tuổi đời trên 70 năm

Đồng loạt phá dỡ mặt bằng làm dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 4.

Ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng nằm đối diện hồ Hoàn Kiếm

Đồng loạt phá dỡ mặt bằng làm dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 5.

Phía bên trong, toàn bộ đồ đạc, tài sản đã được di chuyển để chuẩn bị phá dỡ

Đồng loạt phá dỡ mặt bằng làm dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 6.

Khách sạn có mặt trước trên phố Lý Thái Tổ, mặt sau thông ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng hiện vẫn hoạt động phục vụ khách. Khách sạn được xây dựng từ năm 2019, hoạt động chính thức từ tháng 4/2025, cũng trong diện phải di dời

Đồng loạt phá dỡ mặt bằng làm dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 7.

Trụ sở Tổng Công ty Điện lực Hà Nội tại 69 Đinh Tiên Hoàng đã di dời toàn bộ

Đồng loạt phá dỡ mặt bằng làm dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 8.

UBND phường Hoàn Kiếm cho biết hiện 17/17 tổ chức, 42/43 hộ dân đồng thuận với phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư.

Đồng loạt phá dỡ mặt bằng làm dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 9.

1 hộ dân đang xin được tái định cư, UBND phường đã có văn bản báo cáo UBND Thành phố Hà Nội

Đồng loạt phá dỡ mặt bằng làm dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 10.

UBND phường đã tiếp nhận mặt bằng của 8/17 tổ chức, 37/43 hộ dân đã bàn giao nhà, hiện các đơn vị đang tiến hành khẩn trương phá dỡ

Đồng loạt phá dỡ mặt bằng làm dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 11.

UBND phường Hoàn Kiếm đã phê duyệt toàn bộ phương án BTHTTĐC đối với 17 tổ chức và 43 hộ dân, phấn đấu hoàn thành công tác GPMB trong tháng 03/2026

Đồng loạt phá dỡ mặt bằng làm dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 12.

Khách sạn Điện lực tại địa chỉ 30 Lý Thái Tổ đang khẩn trương tháo dỡ, di chuyển đồ đạc để chuẩn bị công tác phá dỡ

Đồng loạt phá dỡ mặt bằng làm dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 13.

UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đang tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân và tổ chức thuộc dự án. Đồng thời, khẩn trương phối hợp với UBND phường Yên Hòa, UBND phường Việt Hưng và UBND xã Đông Anh để hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc cho thuê đất đối với các tổ chức ngành điện và giao đất đối với các hộ dân thuộc dự án.

Đồng loạt phá dỡ mặt bằng làm dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 14.

Đây là Dự án đã được UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm tạo “làn xanh” đặc biệt đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 của Thủ đô, do đó, công tác giải phóng mặt bằng cần phải triển khai trong thời gian ngắn và gấp rút.

Đồng loạt phá dỡ mặt bằng làm dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 15.

Do đó, trong thời gian tới, UBND phường Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục tập trung tối đa nhân lực, vật lực và các nguồn lực cần thiết; đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án

Đồng loạt phá dỡ mặt bằng làm dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 16.

Qua đó, quyết tâm khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và sớm đưa dự án về đích theo đúng kế hoạch đề ra, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân và yêu cầu phát triển chung của địa phương.

Đồng loạt phá dỡ mặt bằng làm dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 17.

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm có tổng diện tích khoảng 2,14ha, đang được nghiên cứu quy hoạch phát triển theo mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD).

Đồng loạt phá dỡ mặt bằng làm dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 18.

Khu đất có ranh giới phía tây giáp hồ Hoàn Kiếm và đường Đinh Tiên Hoàng; phía bắc giáp khu dân cư hiện hữu; phía đông giáp phố Lý Thái Tổ; phía nam giáp phố Trần Nguyên Hãn. Quảng trường mới sẽ được hình thành ở phía đông hồ Hoàn Kiếm, kết hợp với không gian cây xanh, tạo điểm nhấn sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động nghệ thuật, triển lãm và sự kiện văn hóa.

Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

