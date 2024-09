Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, ngày 27/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng Bùi Văn Thức (23 tuổi), Trần Văn Khang (26 tuổi) và Đinh Văn Hiểu (28 tuổi) cả 3 quê tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo hồ sơ công an, từ đầu năm 2024, Thức bắt đầu thực hiện hành vi cho vay tiền lấy lãi trên địa bàn huyện Trảng Bom và TP. Biên Hòa, mỗi lần cho vay từ 5 triệu đến 50 triệu đồng trả cả gốc và lãi trong vòng 25 ngày hoặc 30 ngày tương ứng với lãi suất 365% - 380%/năm và có sự giúp sức của Khang và Hiểu, đến thời điểm bị bắt, cơ quan công an xác định 3 đối tượng đã cho 12 người vay với số tiền trên 400 triệu, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom đang điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an nhiều địa phương khác cũng đang điều tra nhiều vụ án về cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP.HCM) mới đây cho biết đang thụ lý điều tra vụ án "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" được phát hiện ngày 27/3/2024, tại căn hộ cao cấp (P.An Lạc A, quận Bình Tân) do Đặng Thanh Sơn (SN 2003, quê Hải Phòng) thực hiện. Quá trình điều tra xác định, Sơn đã hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn quận Bình Tân nhằm thu lợi bất chính. Trong quá trình điều tra, các đối tượng khai đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng từ 2 triêuuj đồng trở lên với lãi suất 20%/tháng. Thông qua Chuyên đề Công an TPHCM, Công an quận Bình Tân đề nghị những người từng vay tiền góp lãi suất cao của Đặng Thanh Sơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án trên liên hệ Đội CSHS Công an quận Bình Tân, gặp ĐTV Bùi Thanh Liêm (ĐT: 0927.234205) để làm rõ về khoản tiền vay cùng mức lãi suất để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, tỉnh Quảng Trị mới đây cũng cho biết đang tiến hành xác minh tin báo về tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra ngày 11/6/2024 tại Khu phố 6, Phường 1, TP.Đông Hà. Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, từ năm 2022 đến tháng 6/2024, Phạm Bá Dũng Minh (sinh năm 1995) đã cho nhiều cá nhân trong và ngoài địa bàn thành phố Đông Hà có hoạt động vay, mượn tiền của Phạm Bá Dũng Minh với lãi suất cao.

Để phục vụ yêu cầu giải quyết tin báo về tội phạm, căn cứ Điều 5, Điều 88 Bộ Luật Tố tụng Hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị thông báo: Những cá nhân, tổ chức trong và ngoài địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, có hoạt động vay, mượn tiền của Phạm Bá Dũng Minh đề nghị đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà, địa chỉ: 55 Quốc lộ 9, Phường 5, thành phố Đông Hà để làm việc hoặc liên hệ điều tra viên Trương Đình Đức qua số điện thoại trực ban hình sự 0901978978. Trường hợp nào từ chối làm việc, cung cấp thông tin sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.