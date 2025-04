Cảnh giác thủ đoạn mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo

Lợi dụng đặt xe taxi công nghệ để chiếm đoạt tiền

Công an tỉnh Nam Định phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, vừa triệt phá một ổ nhóm có hành vi lợi dụng dịch vụ đặt xe taxi công nghệ để chiếm đoạt tiền.

Những tài khoản ngân hàng trôi nổi được mua bán bất hợp pháp từ nhiều nguồn đã giúp nhóm đối tượng này phạm tội.

Ba đối tượng vừa bị bắt giữ để điều tra về hành vi chiếm đoạt tiền cước xe taxi công nghệ. Đối tượng chủ mưu khai nhận, làm dịch vụ đặt xe taxi để hưởng tiền chênh lệch. Trong một lần đặt xe cho khách qua tính năng đặt xe taxi tích hợp trong ứng dụng của một ngân hàng, đối tượng đã tình cờ phát hiện tài khoản ngân hàng của đối tượng đang sử dụng không còn tiền, nhưng vẫn đặt được xe.

Những tài khoản ngân hàng trôi nổi được mua bán bất hợp pháp từ nhiều nguồn đã giúp nhóm đối tượng này phạm tội.

Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận trình báo từ một công ty kinh doanh ví điện tử. Đại diện đơn vị này cho biết đã liên kết với nhiều ngân hàng để kinh doanh theo hình thức tích hợp một ứng dụng đặt xe taxi công nghệ vào ứng dụng của ngân hàng.

"Công ty chúng tôi vẫn ứng trước tiền cho khách hàng. Gần đây chúng tôi phát hiện nhiều tài khoản cá nhân đã được ứng trước tiền đi taxi, nhưng sau thời gian quy định đã không hoàn trả lại tiền cho công ty chúng tôi", đại diện công ty kinh doanh ví điện tử cho biết.

Theo kết quả điều tra, đối tượng chủ mưu và 2 đồng phạm là tài xế taxi công nghệ đã cấu kết với nhau, thu mua bất hợp pháp nhiều tài khoản ngân hàng từ các hội nhóm trên mạng. Mục đích là để sử dụng những tài khoản ngân hàng không còn tiền này đặt và rút tiền cước taxi từ những cuốc xe gian lận theo phương thức: Đối tượng chủ mưu đặt xe taxi thông qua ví điện tử hỗ trợ ứng trước tiền cước đi xe được tích hợp trong ứng dụng ngân hàng. Khi kết thúc cuốc xe, đơn vị kinh doanh ví điện tử ứng trước tiền cước đi xe taxi của khách trả ngay cho tài xế. Ngay sau đó, tài xế và đối tượng chủ mưu ăn chia số tiền này theo thỏa thuận. Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt là gần 60 triệu đồng

"Lái xe taxi trong ổ nhóm này đã di chuyển xe ra những vị trí vắng xe taxi. Sau đó tài xế gửi định vị cho đối tượng chủ mưu là Chu Anh Quân để Quân thông qua ứng dụng của hãng đặt được đúng chiếc xe của của các đối tượng lái xe taxi trong ổ nhóm này", Thiếu tá Phạm Thái Dương (Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Nam Định) cho hay.

Cơ quan công an nhận định, hình thức liên kết các ví điện tử với các ngân hàng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng, nhất là khi tình trạng mua bán tài khoản ngân hàng bất hợp pháp vẫn chưa được ngăn chặn triệt để.

"Khuyến cáo các ngân hàng và các đơn vị hỗ trợ thanh toán trực tuyến, đối với các tài khoản ngân hàng mới tạo lập cần đạt mức tín nhiệm tín dụng nhất định mới cho phép thực hiện các giao dịch trả sau", Thượng úy Hoàng Đức Minh (Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Nam Định) đưa ra khuyến cáo.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các đơn vị có liên quan trong đấu tranh ngăn chặn tình trạng mua bán tài khoản ngân hàng, ví điện tử bất hợp pháp cũng đóng vai trò rất quan trọng.

Cảnh giác chiêu lừa tài khoản ngân hàng trùng tên

Cũng là một chiêu trò lừa đảo được tiếp tay bởi hoạt động mua bán, thuê mượn, tài khoản ngân hàng bất hợp pháp, chiêu trò tạo lập các tài khoản ngân hàng trùng tên kết hợp với chiếm đoạt hoặc làm giả tài khoản mạng xã hội để bán hàng trực tuyến hay nhắn tin hỏi vay mượn tiền để lừa tiền. Không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một người đàn ông đặt mua đôi giày qua mạng. Vốn là người cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo mua bán hàng trực tuyến, trước khi chuyển 500.000 đồng tiền cọc mua giày, anh đã bằng nhiều cách để xác minh xem người bán giày có đúng là người quen biết hay không, nhưng anh vẫn bị lừa.

"Thông tin tài khoản ngân hàng trùng với tên của người trước đây tôi thường hay mua hàng, sau đó tôi mới chuyển tiền đặt cọc 500.000 đồng. Sau 2 - 3 ngày chưa nhận được hàng, tôi liên hệ nhưng các kênh thông tin đều bị chặn", nạn nhân chia sẻ.

Ảnh minh họa.

Cơ quan công an nhận định, sau khi thu thập các tài khoản ngân hàng bằng nhiều cách như thu mua, thuê mở tài khoản ngân hàng theo hình thức trực tuyến, đối tượng lừa đảo dò tìm trên mạng những tài khoản mạng xã hội bán hàng trực tuyến có tên trùng với tên các tài khoản ngân hàng đã thu thập được. Sau đó, các đối tượng chiếm đoạt hoặc làm giả các tài khoản mạng xã hội này để lừa đảo.

Quá trình kết nối với các bị hại là người mua hàng, đối tượng đề nghị họ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng trùng tên khiến không ít người đã sập bẫy lừa vì tin tưởng chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của người bán hàng trực tuyến.

"Các đối tượng tập hợp thông tin của các tổ chức, cá nhân bán hàng có uy tín trên môi trường mạng. Sau đó các đối tượng dùng thông tin này tiếp cận người dân, giả mạo cá nhân, tổ chức đó", Thượng tá Phạm Công Hải (Phó Đội trưởng Đội 4, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an) cho biết.

Tiếp tay cho đối tượng lừa đảo lâu nay vẫn chính là sự chủ quan của nhiều người dùng mạng xã hội và những lỗ hổng trong quản lý việc đăng ký và sử dụng tài khoản ngân hàng trực tuyến.

"Công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá đường dây thuê mở tài khoản; thứ hai là một số người dân bị lợi dụng mở tài khoản, nhận tiền, chuyển tiền thuê cho các đối tượng", Thượng tá Phạm Công Hải cho biết thêm.

Chuyên gia an ninh mạng cho biết, ứng dụng N-Trust phòng chống lừa đảo, cài đặt trên các thiết bị thông minh của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã chính thức vận hành. Đây sẽ là công cụ hữu ích giúp người dùng trước khi thực hiện các giao dịch trực tuyến, có thể kiểm tra xem có dấu hiệu lừa đảo hay không.

"Người dùng có thể copy các số điện thoại, đường link, số tài khoản đưa vào phần mềm. Phần mềm ngay lập tức trả về kết quả tra cứu từ cơ sở dữ liệu phòng, chống lừa đảo", ông Vũ Ngọc Sơn (Trưởng ban Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia) thông tin.

Một người phụ nữ cũng vừa bị lừa mất hơn 65 triệu đồng. Tin nhắn hỏi mượn tiền từ Facebook của một người bạn thân. Tên tài khoản mang tên người bạn đã khiến chị sập bẫy lừa tài khoản ngân hàng trùng tên. Mỗi người dân cần đề cao cảnh giác, xác minh thật kỹ khi nhận được những tin nhắn hỏi vay tiền qua mạng.

Qua những ví dụ trên có thể thấy, mỗi ngày, các đối tượng lừa đảo lại đẻ ra một hình thức lừa mới, cả những người cẩn trọng nhất cũng bị lừa. Vì vậy, cẩn thận không thừa, thậm chí, người dân cần cẩn thận gấp đôi, gấp ba, trước khi chuyển khoản cho ai đó. Một cú điện thoại xác minh số tài khoản có chuẩn hay không sẽ giúp chúng ta hạn chế được nhiều vụ lừa đảo.