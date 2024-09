Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Angel Island quy mô hơn 200ha

Sáng 24-9, tại TP Biên Hoà, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai phối hợp tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư vào tỉnh Đồng Nai với chủ đề "Kết nối- hội nhập- cất cánh".

Tại sự kiện này, UBND tỉnh Đồng Nai đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 17 dự án tiêu biểu, với tổng trị giá 6 tỷ USD, trong đó có dự án quy mô lớn, như: Khu trung tâm thương mại Hiệp Hòa (TP Biên Hoà), Nhà ở xã hội phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa), Khu công nghiệp Long Đức 3 (huyện Long Thành), Khu Nhà ở xã hội Phước An (huyện Nhơn Trạch).

Cùng với đó, UBND Tỉnh Đồng Nai cũng đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho đại diện Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sông Tiên, chủ đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Nhơn Phước (Angel Island). Angel Island có quy mô 204,7 ha, tọa lạc tại đảo Nhơn Phước – Nhơn Trạch – Đồng Nai, cách quận 1 (TP HCM) 20 phút di chuyển bằng đường thủy. Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sông Tiên làm chủ đầu tư, Tập đoàn Hưng Thịnh làm đối tác chiến lược.

Được bao quanh 100% bởi sông Đồng Nai, Angle Island được phát triển theo mô hình đô thị đảo biệt lập, với đa dạng dòng sản phẩm. Được định hướng phát triển trở thành một khu đô thị phức hợp cao cấp trên hòn đảo nguyên sinh gần nhất với TPHCM, dự án quy hoạch phần lớn diện tích cho không gian xanh và tiện ích./.

Để được chấp thuận chủ trương đầu tư, trước đó, quá trình thẩm định pháp lý dự án Angel Island được tiến hành chặt chẽ thông qua lấy ý kiến các Bộ, Sở ngành, các cấp liên quan. Trong thời gian tới, chủ đầu tư tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo để hoàn thiện pháp lý dự án, đảm bảo đúng nguyên tắc quy hoạch chi tiết đồng bộ với quy hoạch cấp cao hơn và theo chủ trương đầu tư đã được chấp thuận.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, ước tính tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt khoảng 43.700 tỷ đồng, khoảng 78% dự toán tỉnh, tăng 11% so cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư trong nước hơn 42.100 tỷ đồng, gấp 5 lần so với cùng kỳ 2023. Thu hút đầu tư vốn FDI đạt gần 1,1 tỷ USD, tăng 34% so cùng kỳ.

Quy hoạch tỉnh Đồng Nai xác định đến năm 2030, lấy 2 khu vực làm động lực phát triển mới cho tỉnh gồm: khu vực đô thị Sân bay Long Thành (thuộc địa phận các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ) và khu vực hành lang sông Đồng Nai (gồm 5 phân khu thuộc địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhơn Trạch và thành phố Biên Hòa).