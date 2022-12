Đồng Nai: Doanh nghiệp FDI chiếm 74,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu

Đồng Nai có khoảng trên 50 mặt hàng chính xuất khẩu qua 170 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI chiếm phần lớn. Và chiều ngược lại, thì nhập nhiều Đồng Nai nhập khẩu nhiều mặt hàng từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Úc, châu Âu và Hàn Quốc.



Theo báo cáo của Sở Công thương tỉnh Đồng Nai, tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đầu năm 2022, ước tính kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt gần 22,713 triệu USD tăng 13% so với cùng kỳ trong đó khối FDI ước đạt 16,883 triệu USD (Chiếm 74,3% KNXK), tăng 10,5 % so với cùng kỳ và nhập khẩu ước khoảng 17,453 triệu USD, cán cân thương mại nghiêng về phía Đồng Nai với xuất siêu đạt 5,29 tỷ USD. Đây sẽ là mức xuất siêu cao nhất từ trước đến nay của Đồng Nai. Những ngành có xuất siêu lớn là giày dép, dệt may, sản phẩm gỗ, xơ sợi dệt, phương tiện vận tải và phụ tùng, cà phê.

Trong 3 tháng cuối năm 2022, các doanh nghiệp tại Đồng Nai gặp rất nhiều khó khăn trong tìm đầu ra cho sản phẩm vì các thị trường lớn trên đều giảm đơn đặt hàng. Do đó, các doanh nghiệp Đồng Nai đang xúc tiến thương mại để mở rộng xuất khẩu sang các nước thuộc khu vực Trung Đông, Nam Phi, ASEAN.