Đồng Nai hủy 331 dự án gần 4.600ha, sẽ tìm nhà đầu tư cho 17 khu dân cư

Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh sẽ có khoảng 17 dự án khu dân cư tại TP. Biên Hòa và huyện Nhơn Trạch được đưa ra đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Các dự án trên quy mô hơn 420 ha và diện tích đất trên hầu hết phải thu hồi của các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Trong đó, riêng TP. Biên Hòa có 15 dự án và huyện Nhơn Trạch có hai dự án.

Một số dự án khu dân cư đưa ra đấu thầu có diện tích đất lớn là: Khu đô thị du lịch Đại Phước gần 80 ha (huyện Nhơn Trạch); khu dân cư theo quy hoạch phường An Hòa, TP. Biên Hòa; khu dân cư phường Phước Tân (TP. Biên Hòa); khu đất dọc theo đường ven sông Cái thuộc các phường Thống Nhất, Tân Mai, Tam Hiệp, An Bình (TP. Biên Hòa); khu đất dọc theo đường ven sông Đồng Nai ở phường Hóa An, phường Bửu Hòa (TP. Biên Hòa);...

Tỉnh Đồng Nai cho biết, trong năm 2022, địa phương đã hủy bỏ 331 dự án thu hồi đất có tổng diện tích gần 4.600 ha tại các huyện, TP. Biên Hòa và TP. Long Khánh.

Nguyên nhân dẫn đến các dự án bị hủy bỏ là do HĐND tỉnh đã thông qua từ năm 2015 - 2019, nhưng chủ đầu tư không triển khai, kéo dài quá thời hạn quy định.

Các dự án bị thu hồi đa số thuộc khu vực các huyện Nhơn Trạch, Định Quán, Trảng Bom, Tân Phú và TP. Biên Hòa.

Trong đó, có gần 100 dự án đã được tỉnh phê duyệt từ năm 2015, nhưng sau gần 7 năm vẫn chưa triển khai làm ảnh hưởng đến nhiều người dân trong vùng dự án và không phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Những dự án bị thu hồi được quy hoạch diện tích đất lớn chủ yếu là các khu dân cư như: khu dân cư của CTCP Nhơn Trạch, khu dân cư Đại Phước - Phú Hữu, khu dân cư Long Tân, khu dân cư Vĩnh Thanh - Phú Thạnh, khu dân cư Phước An (huyện Nhơn Trạch); khu dân cư dịch vụ Giang Điền (huyện Trảng Bom); khu dân cư đô thị Bình Sơn (huyện Long Thành);...

Trước đó, vào cuối tháng 1/2022, UBND tỉnh Đồng Nai đã “điểm mặt” hàng loạt dự án còn “đắp chiếu” ở huyện Nhơn Trạch như: Dự án lập quy hoạch chi tiết khu dân cư tại xã Phước An; khu thương mại dịch vụ tại xã Phước Thiền; khu dân cư tại xã Phú Hội; khu dân cư thương mại tại xã Long Tân và xã Phú Hội; khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên do CTCP DIC - Đồng Tiến làm chủ đầu tư; khu chợ và dân cư Dân Xuân tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.

Theo quy định, đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ, thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này.

Hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất…

Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý 54 dự án với tổng diện tích hơn 673,4 ha được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Sở này thông tin về 39 dự án chậm đưa đất vào sử dụng với tổng diện tích 507,5 ha theo Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 43 ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định thu hồi, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất đối với 12 dự án với tổng diện tích 33,85 ha và gia hạn cho 27 dự án thêm 24 tháng với tổng diện tích 473,68 ha.





