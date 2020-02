Đồng Nai: Sẽ đấu giá 5 khu đất ở huyện Long Thành với giá khởi điểm 550 tỷ đồng

Các khu đất ở huyện Long Thành đưa ra đấu giá có tổng diện tích 82,2 ha và đều là những khu vực đắc địa, gần đường lớn rất thuận lợi cho phát triển thương mại, dịch vụ và xây dựng khu dân cư.



Giá khởi điểm của 5 khu đất trên là gần 550 tỷ đồng. Những khu đất trên đều được UBND tỉnh quy hoạch là đất ở, đất thương mại dịch vụ. Doanh nghiệp, cá nhân đấu giá thành công các khu đất trên có thể triển khai nhanh các dự án vì hầu hết đã có sẵn đất sạch và quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. Các khu đất dự kiến đấu giá nằm trên địa bàn xã Long Đức, Lộc An, Long An, Phước Bình, Bình Sơn.

Theo các chuyên gia trên lĩnh vực bất động sản, những khu đất trên có lợi thế lớn là nằm gần Cảng hàng không quốc tế Long Thành, giao thông thuận lợi nên nhiều nhà đầu tư rất muốn mua. Do đó, giá bán có thể cao gấp 1,5-2 lần so với giá khởi điểm.

Theo Quyết định 4383/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Long Thành, trên địa bàn huyện có 10 khu đất sẽ được đấu giá với tổng diện tích 249 ha. Trong đó, có 4 khu đất quy hoạch khu dân cư gồm: Khu dân cư thuộc xã An Phước, Long Đức rộng hơn 186 ha; 2 khu dân cư ở xã Long Đức có diện tích lần lượt là 22 ha và 4 ha; Khu dân cư xã Lộc An gần 2 ha. Còn lại các khu đất khác nằm tại thị trấn Long Thành, các xã Long An, Bình An, Phước Bình.

Năm 2019, huyện Long Thành có 2 khu đất "vàng" đấu giá được gần 4,8 ngàn tỷ đồng. Năm 2020, huyện Long Thành tiếp tục là địa phương có nhiều khu đất công có diện tích lớn và vị trí đẹp đưa ra đấu giá.

Theo kế hoạch, dự kiến năm 2020, Đồng Nai tiếp tục đưa ra đấu giá khoảng 20 khu “đất vàng” ở các huyện Long Thành, Thống Nhất, Trảng Bom, Định Quán và 2 thành phố là Long Khánh và Biên Hòa. Số tiền thu được từ việc bán đất sẽ đầu tư vào các dự án quan trọng của tỉnh. Tổng diện tích của các khu đất sẽ đưa ra đấu giá năm 2020 là hơn 276 ha và giá khởi điểm là 2.352 tỷ đồng. Tuy nhiên, đất đai Đồng Nai đang có giá nên nếu đấu giá thành công có thể thu về số tiền gấp 1,5-2 lần so với giá khởi điểm.

Khu đất có diện tích lớn nhất là hơn 93 ha nằm trên địa bàn thị trấn Dầu Giây và xã Hưng Lộc (huyện Thống Nhất). Giá khởi điểm hơn 860 tỷ đồng, được quy hoạch là đất dự án khu dân cư. Với lợi thế nằm gần đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và tới đây là đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, Dầu Giây - Phan Thiết, dự án này được nhiều doanh nghiệp muốn mua để đầu tư xây dựng.

Thửa đất có diện tích lớn thứ hai dự kiến sẽ đấu giá trong tháng 9/2020 nằm ở 2 xã Bình Sơn - Lộc An (huyện Long Thành), rộng hơn 23 hécta, quy hoạch làm dự án đất ở, giá khởi điểm trên 310 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tại 2 xã Bình Sơn - Lộc An còn có khu đất quy hoạch phát triển thương mại dịch vụ khoảng 12 ha dự tính được đấu giá trong tháng 11/2020 và giá khởi điểm là 169 tỷ đồng.