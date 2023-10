Đông Tây Hotel chính thức đổi tên thành Le Palmier Hotels & Resorts

Tiếp nối hành trình với tên gọi mới

Ngày 04/10/2023, Đông Tây Hotel đã công bố chính thức việc đổi tên với thương hiệu mới là "Le Palmier Hotels & Resorts". Đây là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình của hệ thống khách sạn Đông Tây Hotel trên hành trình phát triển và đang nhận được sự đón nhận của các du khách tại điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam này.

Tên gọi "Le Palmier" trong tiếng Pháp có ý nghĩa là loài cây họ cau, cọ, dừa - là tượng trưng cho sự vươn lên mạnh mẽ, uy tín, và mang đến sự chan hòa, yêu thương. Cách phát âm "Le Palmier" mang đến cảm xúc tinh tế, tương tự như cảm giác mà khách hàng sẽ trải nghiệm khi đến với Le Palmier Hotels & Resorts.

Biểu tượng mới của Le Palmier Hotels & Resorts

Bên cạnh việc đổi tên, bộ nhận diện thương hiệu cũng đồng loạt được thay đổi tại hệ thống khách sạn. Biểu tượng của Le Palmier là sự liên kết hình ảnh với loài cây cau, cọ, dừa, với những đường nét toát lên sự tinh tế và sự cân bằng tuyệt đối, vừa mang ý nghĩa tượng trưng cho đôi bàn tay xòe rộng để nâng niu, ôm ấp và mang đến sự phục vụ tận tâm cho khách hàng. Ở đó, khách hàng được xem như "lõi trung tâm", là viên ngọc quý. Đồng thời cũng là biểu tượng cho sự vươn lên và không ngừng làm mới để luôn trở thành phiên bản tốt nhất, nhằm mang lại những giá trị ngày càng cao cho khách hàng.

Ông Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Điều hành Công ty CP Đông Tây Hospitality chia sẻ: "Việc thay đổi tên cho hệ thống khách sạn tại Phú Quốc mở ra một chương mới trong quá trình Đông Tây Group chúng tôi phát triển trong mảng quản lý, vận hành. Chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, đồng thời tiếp tục thực hiện sứ mệnh đổi mới để mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng với các dịch vụ nghỉ dưỡng cùng những trải nghiệm thư thái trong các không gian lưu trú của chúng tôi"

Hệ thống các khách sạn thuộc Le Palmier Hotels & Resorts tại Phú Quốc hiện đang được quản lý và vận hành bởi Đông Tây Hospitality - một thành viên trong hệ sinh thái của Đông Tây Group. Qua việc sử dụng tên gọi chung "Le Palmier Hotels & Resorts" và một nhận diện thương hiệu đồng nhất, Đông Tây Hospitality mong muốn đồng bộ các cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng, bao gồm hệ thống khách sạn tại Phú Quốc, Long An, Quảng Trị, Nghệ An,... cũng như hệ thống resort tại Hồ Tràm, Long An, Nha Trang, Lâm Đồng,... và các cơ sở liên quan đến ngành dịch vụ F&B và du lịch mà Đông Tây Group sẽ phát triển trong thời gian ngắn tới đây. Điều này sẽ giúp cho khách hàng và đối tác dễ dàng ghi nhớ tên gọi và nhận biết thương hiệu Le Palmier một cách dễ dàng.

Le Palmier Phú Quốc – Hệ thống khách sạn hiện đại, chuyên nghiệp tại Grand World Phú Quốc

Có vị trí nằm ngay tâm điểm thành phố không ngủ Grand World Phú Quốc, các cơ sở khách sạn của Le Palmier Phú Quốc là điểm đến hấp dẫn dành cho những du khách yêu thích không gian hiện đại và ấm cúng. Hệ thống phòng ốc tại Le Palmier Phú Quốc có thiết kế nội thất mang phong cách Indochine, với tông màu vàng và màu xanh lục đặc trưng, kết hợp cùng màu trắng tinh tế, mang đến vẻ đẹp vừa cổ điển và hiện đại.

Hệ thống khách sạn Le Palmier Phú Quốc được thiết kế theo phong cách Indochine

Với quy mô linh hoạt, nhiều loại hình phòng nghỉ, tích hợp mô hình kinh doanh cà phê tại tầng trệt, Le Palmier Phú Quốc có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu du khách từ lưu trú, nghỉ dưỡng đến ăn uống, mua sắm, giải trí,... Hội tụ đủ những điều kiện, từ vị trí đến kiến trúc và dịch vụ, Le Palmier Phú Quốc hứa hẹn tạo được sự thu hút du khách khi chọn đảo ngọc là điểm đến du lịch.

Đông Tây Hotel với tên gọi mới là Le Palmier Hotels & Resorts, kể từ đây với hướng đi vững mạnh hơn, quy mô hơn và vươn tầm cao hơn, hẳn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm khác biệt.