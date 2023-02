Động thái của Bộ Xây dựng về dự án chung cư, liền kề giá cả trăm triệu m2

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết trong quý IV/2022, giá giao dịch bình quân các loại căn hộ chung cư (bao gồm: căn hộ bình dân, trung cấp, cao cấp) không tăng so với quý trước.

Thị trường bất động sản vẫn xuất hiện những căn hộ, liền kề giá hàng trăm triệu đồng/m2.

Về mức giá cụ thể cho từng phân khúc, theo Bộ Xây dựng, căn hộ bình dân (có mức giá dưới 25 triệu đồng/m2) tại thành phố Hà Nội và TPHCM là rất ít.



Trong khi đó, báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết, phân khúc cao cấp (mức giá trên 50 triệu), tại TP Hà Nội và TPHCM có nhiều dự án mới được chào bán, quảng cáo với mức giá cao, có dự án lên tới hơn 200 triệu đồng/m2: Dự án chung cư tại Tây Mỗ, TP Hà Nội có giá bán từ 70-80 triệu đồng/m2; Dự án căn hộ chung cư Celadon City (Tân Phú, TPHCM) có giá khoảng 80 triệu đồng/m2; Dự án Empire City Thủ Thiêm (Quận 2, TPHCM) có giá khoảng 105-221 triệu đồng/m2.

Trong khi đó với thị trường nhà ở riêng lẻ, đất nền, Bộ Xây dựng cho biết giá giao dịch trong các dự án tại nhiều địa phương trong năm 2022 tăng cao trong hai quý đầu năm và giảm dần về cuối năm. Trong quý IV/2022, giá giao dịch bình quân nhà ở riêng lẻ, đất nền cơ bản không tăng so với quý trước. Cá biệt có một số dự án tại một số khu vực có xu hướng giảm nhưng không nhiều.

Tại TP Hà Nội, dự án khu đô thị mới Văn Phú (Hà Đông) nhà liền kề có giá khoảng 145 triệu đồng/m2; Dự án nhà biệt thự tại Gia Lâm có giá khoảng 180 triệu đồng/m2; Dự án khu đô thị Nam Thăng Long – Ciputra (Tây Hồ) nhà biệt thự có giá khoảng 284 triệu đồng/m2; Dự án khu đô thị Chi Đông (Mê Linh) đất nền có giá khoảng 22 triệu đồng/m2.

Tại TPHCM, dự án nhà liền kề tại quận 2 có giá khoảng 152 triệu đồng/m2; Dự án khu đô thị Vạn Phúc City (Thủ Đức) nhà liền kề có giá khoảng 182 triệu đồng/m2; Dự án Nine South Estates (Nhà Bè) nhà biệt thự có giá khoảng 121 triệu đồng/m2; Dự án Verosa Park Khang Điền (Quận 9) nhà biệt thự có giá khoảng 147 triệu đồng/m2; Dự án khu đô thị An Phú - An Khánh (Quận 2) đất nền có giá khoảng 185 triệu đồng/m2.

Theo Bộ Xây dựng, lượng giao dịch bất động sản quý IV/2022 cụ thể như sau: Lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ thành công là 14.349 giao dịch (bằng khoảng 28% so với quý III/2022), trong đó: tại miền Bắc có 3.821 giao dịch; tại miền Trung có 5.968 giao dịch; tại miền Nam có 4.560 giao dịch; riêng tại thành phố Hà Nội có 454 giao dịch thành công, tại thành phố Hồ Chí Minh có 1.986 giao dịch thành công.

Lượng giao dịch đất nền thành công là 149.197 giao dịch (bằng khoảng 130% so với quý III/2022), trong đó: tại miền Bắc có 29.402 giao dịch; tại miền Trung có 32.579 giao dịch; tại miền Nam có 87.216 giao dịch thành công.

Nhằm thúc đẩy nguồn cung cho thị trường, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương rà soát lập danh mục các dự án nhà ở, bất động sản trên địa bàn; đánh giá cụ thể lý do, nguyên nhân đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai hoặc chậm triển khai. Trên cơ sở đó, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về pháp lý, thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án nhà ở. Đặc biệt, các địa phương phải theo dõi chặt chẽ, kịp thời, nắm bắt thông tin thị trường bất động sản.