Động thái “lạ” của loạt ông lớn địa ốc phía Nam

Nếu các doanh nghiệp như Vingroup, Nam Long, Masterise Homes, Khang Điền, Gamuda Land… mạnh mẽ khởi động dự án thì Hưng Thịnh, Novaland vẫn khá e dè, chưa có động thái triển khai dự án lại, mà chỉ tập trung bán các sản phẩm còn lại ở các dự án và tiến độ xây dựng vẫn khá chậm.

Mới đây, Vingroup “mở sóng tiên phong” bất động sản nghỉ dưỡng với dự án 5 Way Phú Quốc. Đây là nguồn cung mới ra thị trường cuối năm nay với hơn 80 sàn F1 tham dự. Mức giá chưa tiết lộ nhưng dự đoán sẽ rất đa dạng với các chính sách khác nhau.

Trước đó không lâu, ông lớn này đã khởi động các sản phẩm cũ của Vinhomes Grand Park như Glory Heights, The Beverly, The Manhattan, The Origami. Ngoài ra, một số dự án lớn của Tập đoàn này như Vinhomes Vũ Yên, Vinhomes Hạ Long, Cần Giờ, Long An, Hóc Môn…hiện chưa có thông tin triển khai cụ thể.

Trong khi đó, Nam Long cũng đang là doanh nghiệp hoạt động mạnh mẽ tại thị trường bất động sản phía Nam. Đây cũng là một trong số ít doanh nghiệp có nguồn cung căn hộ giá vừa tầm ra thị trường Tp.HCM thời điểm này. Cụ thể, doanh nghiệp đang triển khai tháp AK NEO trong khu đô thị Akari City giai đoạn 2 ghi nhận bán khá tốt. Đồng thời, tiếp tục triển khai giỏ hàng còn lại của Mizuki Park, Akari City, Waterpoint. Trong đó, tại Waterpoint rục rịch sản phẩm Ehome Southgate (giá từ 1 tỉ đồng/căn); sản phẩm biệt thự biệt lập Park Village…Ngoài ra, khả năng 2024, doanh nghiệp này sẽ triển khai Izumi Riverside nằm trong khu đô thị Izumi City (Đồng Nai).

Khang Điền cũng không nằm ngoài cuộc chơi cuối năm khi vừa bán hàng tồn The Classia, vừa triển khai hơn 1000 căn The Privia với giá 6x. Theo ghi nhận, đợt 1, doanh nghiệp đã có 300 lượt được booking. Với dự án nhà phố Solina ở Bình Chánh vẫn đang san lấp mặt bằng. Trước đó, doanh nghiệp này dự kiến bung dự án thấp tầng Emeria, Clarita 2 vào quý 4/2023 nhưng hiện tại chưa rõ thời điểm triển khai cụ thể.

Tại Bình Dương, Gamuda Land, Pi Group, Phú Đông Group, CapitaLand cũng “hào hứng” không kém, kì vọng đón sóng thị trường cuối năm. Cụ thể, dự án PiCity Sky Park của Pi Group triển khai 300 căn đợt 1 mới đây với khoảng 700 booking. Còn dự án SkyOne của Phú Đông Group dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào cuối năm nay, cung cấp hơn 700 sản phẩm nhà vừa túi tiền (giá trên dưới 1,5 tỉ đồng/căn) ra thị trường. Đồng thời, doanh nghiệp này tiếp tục hơn 100 căn còn lại của Phú Đông Sky Garden (Dĩ An)…

Trong khi, Gamuda Land vẫn bán hàng tồn Elysian (mới bán được rất ít), đồng thời tiếp tục bán Artisan Park tại Thành Phố Mới Bình Dương vào cuối năm nay. Một dự án M&A của doanh nghiệp này tại đường Mai Chí Thọ; một dự án nhà phố Bình Chánh; một dự án tại Nhơn Trạch dự tính sẽ triển khai vào năm 2024.

CapitaLand dự kiến sẽ triển khai khu thấp tầng The Orchard trong dự án Sycamore Thành Phố Mới Bình Dương vào quý 4 năm nay khi mà nhà mẫu đã được xây dựng xong. Cùng với đó, doanh nghiệp này vẫn tích cực bàn giao nhà và bán giỏ hàng tồn tại dự án Define Thạnh Mỹ Lợi (quận 2) và De La Sol (quận 4).

Nam Group cũng tái khởi động lại dự án Thanh Long Bay (Bình Thuận) vào cuối năm nay với khu nhà cao tầng.

Phát Đạt cũng chuẩn bị triển khai 1400 nền dự án All New ở gần Đại Phú Gia Quy Nhơn; trong khi 2700 căn hộ ở Bình Dương dự kiến triển khai vào năm 2024.

Sau thời gian “vắng bóng”, Danh Khôi quay trở lại triển khai dự án The Wellton Nha Trang, đồng thời triển khai tiếp dự án căn hộ Astral City (Bình Dương).

Doanh nghiệp địa ốc đang tích cực hoạt động để đón sóng sức cầu cuối năm nay.

Ở chiều ngược lại, một số ông lớn từng “khuynh đảo” thị trường bất động sản phía Nam như Novaland, Hưng Thịnh lại chưa có động thái rõ nét ở giai đoạn này.

Novaland vẫn chưa thấy động thái triển khai lại, chủ yếu cập nhật tiến độ xây dựng của một số dự án căn hộ nhưng tốc độ xây còn chậm. Gần như các dự án mà doanh nghiệp này dự tính triển khai năm 2022 đã hoãn toàn bộ.

Tương tự, Hưng Thịnh cũng ngưng triển khai các dự án mới, tập trung bán các sản phẩm còn lại ở các dự án, có cập nhật tiến độ xây dựng nhưng vẫn rất chậm.

Hay Masterise Homes tích cực xây dựng để bàn giao Lumiere Riverside, Masteri Centre Point và The Global City, đối với Lumiere Rivers mới đây bán khu shophouse khá thàh công. Với dự án The Global City cuối năm bàn giao thấp tầng.

Cùng với đó, loạt doanh nghiệp cũng nhắm đến sức cầu cuối năm để gia nhập thị trường. Tuy nhiên, nhìn tổng quan thị trường bất động sản phía Nam đa số vẫn là nguồn cung cũ được triển khai tiếp. Mới đây, Sơn Kim Land vẫn triển khai giỏ hàng các giai đoạn của The Metropole và phân khu biệt thự của The 9 Stellars. Trong khi Đất Xanh bàn giao Opal Skyline, các dự án mới chưa có thông tin về triển khai.

Theo bà Trang Bùi, Tổng giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam, sức mua của khách hàng có dấu hiệu quay trở lại. Thị trường căn hộ, đất nền và biệt thự tại phía Nam đã chứng kiến tín hiệu phục hồi trong quý 2/2203 và nửa đầu quý 3/2023. Lượng cung mới được tung ra nhiều hơn. Sự gia tăng lượng bán mới là nhờ vào các chính sách hỗ trợ người mua từ các chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, các dự án mở bán thời điểm này đều đến từ những chủ đầu tư có uy tín trên thị trường, đã hoàn thiện quy trình pháp lý, bắt đầu xây dựng trở lại. Một số dự án bị vướng mắc ở quý trước cũng đang tái khởi động bán hàng sau khi được chính quyền can thiệp hỗ trợ. Các ngân hàng cũng giảm lãi suất trong thời gian gần đây giúp thị trường có những tín hiệu hồi phục.