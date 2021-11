Động thái lạ của Thế giới Di động: Mua 5.000 tỷ trái phiếu dài hạn khi đang vay ngắn hạn 18.000 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) đã công bố BCTC hợp nhất quý 3/2021 với lợi nhuận thuần giảm so với cùng kỳ do tác động của đại dịch Covid-19, tương đương 967 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong kỳ Công ty ghi nhận khoản doanh thu tài chính đột biến, chủ yếu là lãi tiền gửi với 686 tỷ đồng - cao gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2020.



Hiện, Công ty đang có khoản đầu tư ngắn hạn khoảng 6.814 tỷ đồng. Theo thuyết minh, đây bao gồm khoản tiền gửi ngắn hạn và trái phiếu ngắn hạn có kỳ hạn từ 3 tháng đến 1 năm, hưởng lãi theo lãi suất dao động từ 6%-8,65%/năm. Trong khi, tiền và tương đương tiền của Công ty tiếp tục giảm xuống còn 3.215 tỷ đồng, tức giảm hơn 1.300 tỷ so với cuối quý 2 và giảm hơn một nửa so với đầu năm.

Song song, trong kỳ MWG cũng xuất hiện khoản đầu tư tài chính dài hạn hơn 5.000 tỷ đồng. Được biết, đây là các khoản đầu tư trái phiếu thông qua các ngân hàng thương mại có kỳ hạn từ 3-5 năm và hưởng lãi suất từ 7,6%-9,3%/năm.

Thực tế, trên thị trường hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp có quy mô, vị thế dùng tiền nhàn rỗi, hoặc dùng tiền huy động ưu đãi cho vay tài chính lại để nhận chênh lệch lãi suất. Động thái này cũng mang về cho doanh nghiệp khoản lợi nhuận tài chính lên đến hàng ngàn tỷ mỗi năm.

Có thể thấy, MWG đang mở rộng khoản đầu tư tài chính, cụ thể là đầu tư trái phiếu. Ước tính với mức lãi trái phiếu dài hạn trung bình là 8,5%/năm, với hơn 5.000 tỷ đồng hiện có MWG dự thu đến 425 tỷ tiền lãi mỗi năm (chưa kể khoản đầu tư trái phiếu ngắn hạn).

Cùng với đó, MWG cũng đang cho Chứng khoán HSC vay 665 tỷ đồng, lãi suất 6,4-7%/năm và chuỗi nhà thuốc An Khang vay 262 tỷ đồng.

Dù tăng cường cho vay, dư nợ vay MWG trong kỳ cũng đồng thời tăng mạnh gần 2.000 tỷ lên 18.064 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn vào mức 14.165 tỷ đồng, hầu hết là các khoản vay tín chấp, có kỳ hạn trong khoảng 1-3 tháng với lãi suất thả nổi.

Vay dài hạn tăng mạnh lên 3.898 tỷ đồng; nguyên nhân do trong kỳ Công ty đi vay 2.768 tỷ đồng từ HSBC. Đây là khoản vay tín chấp với lãi suất thả nổi nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động, đáo hạn vào tháng 1/2023.