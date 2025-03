Động thái ở Panama của tỷ phú Hồng Kông (Trung Quốc) khiến Bắc Kinh tức giận: Dừng mọi thỏa thuận mới

Ảnh chụp lối vào Cảng Balboa gần Kênh đào Panama sau khi CK Hutchison Holdings Ltd (Hồng Kông, Trung Quốc) đồng ý bán cổ phần của mình tại đây cho một liên danh do BlackRock Inc (Mỹ) dẫn đầu, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gây áp lực nhằm hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Ảnh: Reuters