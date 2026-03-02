Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đồng USD tăng mạnh do nhu cầu tài sản an toàn

02-03-2026 - 16:18 PM | Smart Money

Ảnh: THX/TTXVN

Ảnh: THX/TTXVN

Đồng USD tăng mạnh, euro và nhiều đồng tiền châu Á giảm khi xung đột Mỹ - Israel - Iran leo thang.

Đồng euro giảm giá, trong khi đồng USD tăng mạnh trong phiên 2/3 tại châu Á, do nhu cầu trú ẩn tài sản an toàn của nhà đầu tư sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran, khiến Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng, làm gia tăng nguy cơ chiến sự kéo dài ở Trung Đông.

Đồng euro giảm 0,3% xuống 1,1781 USD/euro. Các nhà phân tích của Wells Fargo nhận định đồng euro đang ở trong tình thế khó khăn. Mùa nạp lại kho dự trữ khí đốt tự nhiên của châu Âu sắp bắt đầu, khi lượng dự trữ của khu vực này ở mức thấp kỷ lục, có nghĩa là họ sẽ cần mua một lượng lớn năng lượng ngay khi giá cả có khả năng tăng vọt.

Đồng yen ban đầu tăng giá nhưng đà tăng bị hạn chế do lượng nhập khẩu dầu lớn của Nhật Bản, và giảm nhẹ xuống 156,32 yen/USD.

Đồng đô la Australia (AUD) giảm 0,7% xuống 0,7065 USD/AUD, mặc dù các nhà giao dịch cho rằng áp lực lâu dài hơn có thể sẽ dồn lên các nước nhập khẩu năng lượng.

Đồng bảng Anh giảm hơn 0,5%, còn đồng nhân dân tệ của Trung Quốc giảm khoảng 0,2% trong giao dịch quốc tế, do Trung Quốc là nước nhập khẩu năng lượng và là người mua dầu chính của Iran.

Đồng tiền của các nước xuất khẩu như Canada và Na Uy ổn định.

Việc Iran xác nhận Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng đã làm gia tăng lo ngại khu vực Trung Đông rơi vào vòng xoáy bất ổn kéo dài. Các đợt không kích qua lại giữa Mỹ, Israel và Iran khiến giới đầu tư đẩy mạnh mua vào các tài sản bảo toàn giá trị.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ trong cuộc phỏng vấn độc quyền qua điện thoại ngày 1/3 với tờ Daily Mail của Anh rằng chiến dịch quân sự chống Iran sẽ "kéo dài bốn tuần - hoặc ít hơn".

Giá dầu thô đã tăng vọt trong phiên giao dịch sáng 2/3 tại châu Á, trước lo ngại xung đột quân sự tại Trung Đông có thể kéo dài trong nhiều tuần. Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 9% lên 79,42 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 8,6% lên mức 72,61 USD/thùng.

Trong phiên này giá dầu có lúc tăng mạnh lên mức cao nhất trong bốn năm, khi chiến dịch phối hợp Mỹ-Israel chống lại Iran đẩy thị trường toàn cầu vào tình trạng hỗn loạn. Giá dầu Brent tăng tới 13% lên trên 82 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 1/2025, trước khi giảm sau đó.

Theo PV

vtv.vn

