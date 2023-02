Đồng ý thành lập thêm 1 thành phố, 3 thị xã, 11 thị trấn và 34 phường

Tại phiên họp chiều 13/2, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội các tờ trình của Chính phủ về việc thành lập, nhập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của 10 tỉnh Bình Dương, Bắc Ninh, An Giang, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bến Tre, Bắc Kạn, Đắk Lắk và Trà Vinh.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại phiên họp.

Đối với tỉnh Bình Dương, thành lập thành phố Tân Uyên trên cơ sở nguyên trạng 191,76 km 2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 466.053 người, 10 phường và 2 xã của thị xã Tân Uyên.



Theo phương án này, Bình Dương không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số, số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhưng tăng 1 thành phố, giảm 1 thị xã, có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 91 đơn vị hành chính cấp xã.

Đối với tỉnh Bắc Ninh, thành lập thị xã Thuận Thành thuộc tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở nguyên trạng 117,83 km 2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 199.577 người của huyện Thuận Thành.

Trong đó, thành lập 10 phường (Hồ, An Bình, Song Hồ, Gia Đông, Thanh Khương, Hà Mãn, Trạm Lộ, Trí Quả, Xuân Lâm, Ninh Xá) trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Hồ và 9 xã kể trên.

Thành lập thị xã Quế Võ thuộc tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở nguyên trạng 155,11 km 2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 219.929 người của huyện Quế Võ.

Trong đó, thành lập 11 phường trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Phố Mới và 10 xã của huyện Quế Võ hiện nay.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, với việc điều chỉnh này, tỉnh Bắc Ninh không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trực thuộc nhưng có tăng 2 thị xã và 21 phường, giảm 2 huyện, 19 xã và 2 thị trấn.

Đối với tỉnh An Giang, thành lập thị xã Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang trên cơ sở nguyên trạng 354,59 km 2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 143.098 người của huyện Tịnh Biên.

Trong đó thành lập 7 phường (Tịnh Biên, Nhà Bàng, Chi Lăng, An Phú, Nhơn Hưng, Núi Voi, Thới Sơn) trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 3 thị trấn và 4 xã kể trên.

Thành lập thị trấn Đa Phước và Hội An trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Kết quả, tỉnh An Giang không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhưng tăng 1 thị xã và 7 phường, giảm 1 huyện, 1 thị trấn và 6 xã.

Đối với tỉnh Quảng Nam, thành lập 5 phường trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 5 xã thuộc thị xã Điện Bàn; thành lập thị trấn Trung Phước trên cơ sở nguyên trạng diện tích và quy mô dân số của xã Quế Trung thuộc huyện Nông Sơn. Theo phương án này, Quảng Nam tăng 5 phường và 1 thị trấn, giảm 6 xã.

Đối với tỉnh Vĩnh Phúc, t hành lập thị trấn Kim Long; Tam Hồng và phường Định Trung. Qua đó, tỉnh Vĩnh Phúc tăng 2 thị trấn và 1 phường, giảm 3 xã.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, thành lập thị trấn Hóa Thượng và nhập toàn bộ 40,67 km 2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.573 người của xã Quân Chu vào thị trấn Quân Chu thuộc huyện Đại Từ. Qua đó, Thái Nguyên không giảm 1 đơn vị hành chính cấp xã.

Đối với tỉnh Bến Tre , thành lập các thị trấn Tiên Thủy, Tiệm Tôm, Phước Mỹ Trung. Theo phương án này, Bến Tre tăng 3 thị trấn và giảm 3 xã.

Tỉnh Bắc Kạn sẽ thành lập thị trấn Vân Tùng, qua đó tăng 1 thị trấn và giảm 1 xã.

Với tỉnh Đắk Lắk , phương án là thành lập thị trấn Pơng Drang; còn tại tỉnh Trà Vinh sẽ điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Long Khánh về ấp Mé Láng thuộc xã Ngũ Lạc quản lý.

Thẩm tra, Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết thành lập 1 thành phố (Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), 3 thị xã (Thuận Thành và Quế Võ thuộc tỉnh Bắc Ninh, Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang), 34 phường (thuộc thành phố, thị xã của các tỉnh Bắc Ninh, An Giang, Quảng Nam, Vĩnh Phúc) và 11 thị trấn (thuộc các huyện của các tỉnh An Giang, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bến Tre, Bắc Kạn, Đắk Lắk) cũng như việc nhập xã Quân Chu vào thị trấn Quân Chu thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và việc điều chỉnh địa giới 2 đơn vị cấp xã của tỉnh Trà Vinh.

Cuối phiên họp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết và thông qua 10 Nghị quyết.

Cơ quan thẩm tra đề nghị chính quyền địa phương tại 10 tỉnh có giải pháp bảo đảm tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn; kiểm soát tốt tình trạng đầu cơ, đẩy giá đất; có phương án bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc, tài sản của các cơ quan, tổ chức và việc chuyển đổi các loại giấy tờ hành chính cho người dân khi có nhu cầu…