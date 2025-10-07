Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đồng yên chạm đáy 2 tháng, Nikkei 225 lập đỉnh 2 phiên liên tiếp: Mọi ánh mắt đổ dồn vào chính trị Nhật Bản

07-10-2025 - 10:52 AM | Tài chính quốc tế

Ngày 7/10, đồng yên giảm xuống mức thấp nhất hai tháng so với đồng USD khi mọi sự chú ý dồn vào những diễn biến chính trị tại Nhật Bản.

Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Nhật Bản đã bầu bà Sanae Takaichi - người theo chủ nghĩa bảo thủ cứng rắn – làm chủ tịch, mở đường cho bà trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Giới đầu tư hiện tiếp tục theo dõi xem ai sẽ tham gia nội các của bà Sanae Takaichi.

Đồng yên giảm 0,2% xuống 150,59 yên đổi 1 USD trong ngày 7/10. Trước đó, đồng tiền này có thời điểm chạm mức 150,62 yên đổi 1 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 1/8. Đồng tiền của Nhật Bản cũng trượt xuống mức 176,35 yên đổi 1 euro, mức thấp kỷ lục.

Đồng yên giảm trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng mạnh lên mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 7/10. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng 2 điểm cơ bản lên 1,694%, đạt mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2008. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 20 năm tăng gần 4 điểm cơ bản lên 2,734%, mức cao nhất kể từ năm 1999. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 30 năm tăng hơn 4 điểm cơ bản lên 3,333%, mức cao nhất mọi thời đại.

Một điểm cơ bản bằng 0,01% và lợi suất biến động ngược chiều với giá trái phiếu.

Trong khi đó, chứng khoán Nhật Bản liên tục lập kỷ lục. Chỉ số Nikkei 225 đã lập đỉnh phiên thứ hai liên tiếp vào thứ Ba. Động lực xuất phát từ đà tăng của cổ phiếu công nghệ tại Phố Wall, sau một thoả thuận lớn giữa OpenAI và AMD.

Theo CNBC, Reuters

