Đồng bạc xanh chạm đáy trong 30 năm: 'Vũ khí kinh tế' của Mỹ mất dần sức mạnh

07-10-2025 - 07:50 AM | Tài chính quốc tế

Báo cáo của IMF cho biết tỷ lệ đồng bạc xanh trong dự trữ của các ngân hàng trung ương đã giảm xuống còn 56,3%.

Đài RT (Nga) đưa tin, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 1/10 cho biết rằng tỷ trọng đồng đô la Mỹ trong dự trữ ngoại hối toàn cầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba thập kỷ vào quý 2 năm nay.

Đồng bạc xanh chiếm 56,3% dự trữ được phân bổ từ tháng 4 đến tháng 6, giảm 1,5 điểm phần trăm so với quý trước đó và là tỷ lệ thấp nhất kể từ năm 1995, mặc dù sự sụt giảm này chủ yếu là do biến động tiền tệ chứ không phải do các ngân hàng trung ương tích cực bán ra, báo cáo của IMF cho biết.

Đồng bạc xanh chạm đáy trong 30 năm: 'Vũ khí kinh tế' của Mỹ mất dần sức mạnh- Ảnh 1.

Đồng đô la Mỹ chạm mức thấp nhất trong 30 năm trong dự trữ ngoại hối toàn cầu. Ảnh: Getty Images

Các nhà nghiên cứu Glen Kwende, Erin Nephew và Carlos Sanchez-Munoz của IMF viết: "Tác động của tỷ giá hối đoái gần như đã dẫn đến toàn bộ sự sụt giảm tỷ trọng dự trữ ngoại hối bằng đồng đô la Mỹ". Họ ước tính rằng khoảng 92% sự sụt giảm này là do sự thay đổi về định giá.

Theo IMF, đồng đô la Mỹ đã giảm 9% so với đồng euro, 11% so với đồng franc Thụy Sĩ và 6% so với đồng bảng Anh trong giai đoạn này, do chịu ảnh hưởng từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế quan, gây áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nhằm cắt giảm lãi suất, và thâm hụt lớn hơn theo phiên bản dự luật ngân sách được ký thành luật vào ngày 4/7.

Tổng dự trữ ngoại hối được phân bổ là 12,03 nghìn tỷ USD vào cuối tháng 6.

Trong nửa đầu năm 2025, đồng đô la Mỹ đã giảm hơn 10% so với các loại tiền tệ chính, đánh dấu nửa năm đầu tồi tệ nhất kể từ năm 1973. Sự suy thoái được ghi nhận này trái ngược với vai trò truyền thống của đồng tiền này là tài sản trú ẩn an toàn.

Nga đã đẩy nhanh nỗ lực thoát khỏi đồng đô la Mỹ và đồng euro sau khi nhiều tổ chức tài chính của nước này bị loại khỏi hệ thống tài chính phương Tây vào năm 2022.

Quốc gia này đã đẩy mạnh giao thương với các đối tác quốc tế bằng đồng nội tệ của họ. Xu hướng này ngày càng được các thành viên BRICS ủng hộ, những nước dần rời xa việc sử dụng đồng tiền phương Tây trong thanh toán thương mại.

Các nền kinh tế lớn của BRICS đã bắt đầu giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Việc Washington sử dụng đồng tiền này làm vũ khí thông qua các lệnh trừng phạt đã thúc đẩy các doanh nghiệp tìm kiếm các phương thức thanh toán thay thế.

USD lao dốc đặt ra kịch bản không tưởng: Điều gì sẽ xảy ra nếu đồng bạc xanh không còn thống trị thế giới?

Theo Duy Nguyễn

