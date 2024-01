Đồng yên giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tháng: Lý do ở bên kia quả địa cầu?

Đồng yên giảm xuống mức 146 yên/USD lần đầu tiên trong một tháng vào hôm thứ Năm, sau khi lạm phát cao hơn dự kiến ở Mỹ đã làm giảm kỳ vọng của nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 3.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 12/2023 đã tăng 3,4% so với một năm trước đó và tăng 0,3% so với tháng trước. Cả hai mức tăng đều cao hơn so với tháng 11.

Ngay sau khi báo cáo được công bố vào 11/1, đồng yên đã suy yếu chạm mức 146 yên/USD lần đầu tiên kể từ ngày 11/12 năm ngoái. Đồng tiền Nhật dao động trong tháng qua, đạt mức 140 yên/USD vào gần cuối năm 2023 trước khi chạm mức 145 yên/USD vào đầu tháng 1 do kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất mờ dần.

Đồng yên giảm nhẹ vào hôm thứ Năm cũng một phần là do dữ liệu tháng 11 đầy thất vọng được công bố vào hôm thứ Tư. Dữ liệu cho thấy tăng trưởng thu nhập của người lao động chậm lại so với dự báo, với mức lương thực tế giảm tháng thứ 20 liên tiếp và 3% trong năm.

Một yếu tố khác có thể đè nặng lên đồng yên là chương trình đầu tư chứng khoán Tài khoản Tiết kiệm Cá nhân Nippon (NISA) mở rộng. Chương trình đã được tăng trần trong năm nay như một phần trong nỗ lực thúc đẩy “chủ nghĩa tư bản mới” của Thủ tướng Fumio Kishida.

NISA cho phép các cá nhân Nhật Bản đầu tư miễn thuế cả ở trong nước và nước ngoài. Do đó, gia tăng đầu tư nước ngoài có thể góp phần làm suy yếu đồng yên khi các nhà đầu tư bán tháo đồng tiền này.

Theo Nikkei