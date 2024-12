Đột kích kho hàng, phát hiện "bí mật" người phụ nữ ở Hà Nội cất giấu để bán trong dịp Tết Nguyên đán 2025

Ngày 5/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, liên quan đến đường dây mua bán 1,3 tấn pháo nổ từ Quảng Ninh, Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ, mới đây Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã tiếp tục mở rộng điều tra và thu giữ thêm hơn 2 tấn pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất…

Đối tượng Nguyễn Thị Hiếu cùng số pháo hoa bị thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Trước đó, ngày 22/11/2024, Công an huyện Triệu Sơn đã phát hiện và đấu tranh triệt xóa đường dây mua bán pháo nổ trái phép từ Quảng Ninh, Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ. Bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Bùi Văn D. sinh năm 2010 ở xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn; Trương Thị Thảo Trang, sinh năm 1993 ở xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh và Nguyễn Thị Hiếu, sinh năm 1987 ở huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội; thu giữ hơn 1,3 tấn pháo các loại.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Công an huyện Triệu Sơn đã thu giữ tại kho cất giấu hàng của Nguyễn Thị Hiếu thêm hơn 2 tấn pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất.

Đây là số pháo hoa nổ do Hiếu mua ở nước ngoài rồi thuê người vận chuyển về Việt Nam qua các đường tiểu ngạch, sau đó đưa về kho để cất giấu để bán trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.