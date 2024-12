Bắt khẩn cấp Hồ Văn Nam

Ngày 22/12/2024, Công an tỉnh Phú Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuy Hòa vừa ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Hồ Văn Nam (SN 1997, trú xã Hòa An, huyện Phú Hòa) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào trưa ngày 16/12, Hồ Văn Nam điều khiển xe mô tô chở Phạm Quốc Toàn (SN 1998, trú cùng xã) đến khu vực phường 9, thành phố Tuy Hòa với mục đích trộm cắp tài sản.

Hồ Văn Nam (bên trái) và Phạm Quốc Toàn - Ảnh: CA Tỉnh Phú Yên

Khi đến một phòng trọ ở đường Phạm Ngọc Thạch, phường 9, Toàn đứng ngoài cảnh giới, Nam đi vào phòng trọ lén lút lấy trộm ba lô của anh Thạch Đình Duy, bên trong có 1 máy tính xách tay và một số đồ dùng cá nhân.

Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận ngoài vụ trộm cắp tài sản trên, vào trưa 17/12, đối tượng còn thực hiện trót lọt một vụ trộm cắp tài sản khác tại phòng trọ ở khu phố Trần Phú, Phường 2.

​Công an thành phố Tuy Hòa đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý.