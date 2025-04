"Đại gia" Nhà nước bắt tay Vingroup làm trạm sạc xe điện bất ngờ báo lãi quý 1 đạt 78% kế hoạch cả năm

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power - Mã: POW) vừa công bố sản lượng điện trong quý 1/2025 đạt gần 4,3 tỷ kWh, tăng 20% so với cùng kỳ và đạt 23% kế hoạch cả năm.

Doanh thu Tổng Công ty tăng 26% so với quý 1/2024 lên mức 8.104 tỷ. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 385 tỷ đồng, tăng 38%. Kết quả này giúp công ty thực hiện được lần lượt 21% và 78% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm nay. Riêng công ty mẹ ghi nhận LNTT tăng 12% lên gần 454 tỷ đồng.

Nhà máy điện Vũng Áng 1 đóng góp doanh thu bán điện lớn nhất, ước đạt 3.144 tỷ đồng, giá bán điện bình quân đạt 1.787 đồng/kWh.

Nhà máy điện Cà Mau 1&2 mang về 2.748 tỷ đồng doanh thu bán điện, tương ứng giá bán điện bình quân 1.875 đồng/kWh. Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 ghi nhận doanh thu bán điện đạt 1.354 tỷ đồng doanh thu trong quý 1.

Liên quan tới lĩnh vực dịch vụ, công tác thoái vốn, PV Power cho biết công tác sữa chữa bảo dưỡng các nhà máy điện được thực hiện tốt đảm bảo các nhà máy luôn khả dụng cao. Về công tác giao nhận than cho NMĐ Vũng Áng 1, tổng khối lượng than giao nhận ước thực hiện đến hết ngày 31/3/2025 đạt 896.071 tấn (trong đó TKV cấp 636.802 tấn; TCT Đông Bắc cấp 187.109 tấn và 72.160 tấn than Lào thử nghiệm). Khối lượng than dự kiến theo quý 2/2025 đạt 910.000 tấn (+/- 10%).

Tuy nhiên, POW cũng cho biết gặp nhiều khó khăn khi thực hiện thoái vốn do tình hình chung của thị trường và danh mục thoái vốn phần lớn là các công ty chưa đại chúng. Công ty đang bám sát thị trường để xây dựng kế hoạch thoái vốn phù hợp cho từng đơn vị, đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Về dự án đầu tư nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ tổng thể của gói thầu EPC ước đạt 97%. Ngày 25/2 vừa qua, PV Power đã ký kết hợp đồng GSA và gửi PV GAS để hoàn thiện ký kết hợp đồng mua khí LNG tái hóa cho giai đoạn vận hành thương mại nhà máy.

PV Power cũng đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn cho dự án từ nguồn vốn vay ECA (Cơ quan tín dụng xuất khẩu) và các nguồn khác từ trong nước.

Quý 2/2025 , PV Power cho biết sẽ quản lý vận hành sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện, đảm bảo thiết bị khả dụng cao, huy động tối đa công suất, an toàn, hiệu quả các NMĐ và quyền lợi của cổ đông; phấn đấu tổng sản lượng điện sản xuất quý 2 đạt trên 4,84 tỷ kWh, tăng gần 14% so với quý 1.

Mục tiêu doanh thu đạt 9.337 tỷ và LNTT đạt 154 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, POW sẽ tổ chức thực hiện sửa chữa định kỳ đại tu nhà máy điện Hủa Na theo Kế hoạch tổ máy H1 từ 7/4 đến 11/5 và tổ máy H2 từ 1/3 đến 5/4; nghiên cứu cơ hội đầu tư phát triển điện năng lượng tái tạo như thủy điện nhỏ (dưới 30 MW), điện mặt trời lòng hồ, điện rác, điện gió trên bờ,...; tiếp tục nghiên cứu xúc tiến các dự án LNG (Dự án NMĐ LNG Quỳnh Lập - Nghệ An, Dự án NMĐ LNG Vũng Áng 3 - Hà Tĩnh, dự án NMĐ Cà Mau 3, kho cảng Nam Du…); tiếp tục báo cáo các cấp thẩm quyền để thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty mẹ - Tổng công ty.

PV Power là một thành viên của Tập Đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam (PVN), sở hữu 79,94% vốn. PV Power đang là doanh nghiệp điện có giá trị vốn hoá lớn nhất trên sàn chứng khoán với 28.200 tỷ đồng. Cuối năm 2024, doanh nghiệp đã khánh thành trạm sạc xe điện thí điểm đầu tiên tại số 6 phố Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội .

Dự án trạm sạc xe điện này là một phần trong chiến lược dài hạn của PV Power nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch tại Việt Nam. Trạm sạc tại số 6 Huỳnh Thúc Kháng sẽ tạo tiền đề để PV Power mở rộng quy mô, với mục tiêu đạt 1.000 trạm sạc trên toàn quốc vào năm 2035.

Gần đây, POW đã ký thoả thuận hợp tác phát triển trạm sạc cùng Vingroup, giao cho V-Green phát triển, hoàn thiện kế hoạch đạt 1.000 điểm sạc trên toàn quốc vào năm 2035. Hạ tầng trạm sạc do V-Green phát triển, vận hành sẽ dành riêng cho xe VinFast.