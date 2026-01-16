Tự doanh CTCK tiếp đà bán mạnh trong phiên cuối tuần, một mã Bluechips bị "xả" gần 300 tỷ đồng

Thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khá mạnh trong phiên cuối tuần 16/1 với diễn biến có tính chất đầu cơ, xoay vòng nhanh ở nhiều nhóm mã. Đóng cửa, VN-Index giảm -29,64 điểm (-1,56%) về mức 1.864,80 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.227 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK bán ròng 224 tỷ trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại FPT với giá trị -265 tỷ đồng, tiếp theo là STB (-194 tỷ), HPG (-66 tỷ), VNM (-62 tỷ) và VCB (-18 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như MWG (-9 tỷ), BCM (-8 tỷ), GVR (-5 tỷ), FRT (-5 tỷ) và BMP (-4 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu SHB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 71 tỷ đồng. Theo sau là KDH (53 tỷ), VHM (41 tỷ), PVD (37 tỷ), VRE (37 tỷ), GAS (32 tỷ), FUEVFVND (15 tỷ), GMD (13 tỷ), VPB (13 tỷ) và SSI (13 tỷ đồng).