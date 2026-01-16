Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tự doanh CTCK tiếp đà bán mạnh trong phiên cuối tuần, một mã Bluechips bị "xả" gần 300 tỷ đồng

16-01-2026 - 18:19 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK tiếp đà bán mạnh trong phiên cuối tuần, một mã Bluechips bị "xả" gần 300 tỷ đồng

Tự doanh CTCK bán ròng 224 tỷ trên HOSE.

Thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khá mạnh trong phiên cuối tuần 16/1 với diễn biến có tính chất đầu cơ, xoay vòng nhanh ở nhiều nhóm mã. Đóng cửa, VN-Index giảm -29,64 điểm (-1,56%) về mức 1.864,80 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.227 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK bán ròng 224 tỷ trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại FPT với giá trị -265 tỷ đồng, tiếp theo là STB (-194 tỷ), HPG (-66 tỷ), VNM (-62 tỷ) và VCB (-18 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như MWG (-9 tỷ), BCM (-8 tỷ), GVR (-5 tỷ), FRT (-5 tỷ) và BMP (-4 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu SHB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 71 tỷ đồng. Theo sau là KDH (53 tỷ), VHM (41 tỷ), PVD (37 tỷ), VRE (37 tỷ), GAS (32 tỷ), FUEVFVND (15 tỷ), GMD (13 tỷ), VPB (13 tỷ) và SSI (13 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sóng cổ phiếu Công nghệ - Viễn thông: FPT tăng kịch trần, ELC, FOX vượt đỉnh lịch sử

Sóng cổ phiếu Công nghệ - Viễn thông: FPT tăng kịch trần, ELC, FOX vượt đỉnh lịch sử Nổi bật

DN thép có cổ phiếu tăng 200%: Cổ đông lớn nhất muốn thoái bớt vốn, lý do gây bất ngờ

DN thép có cổ phiếu tăng 200%: Cổ đông lớn nhất muốn thoái bớt vốn, lý do gây bất ngờ Nổi bật

Cổ phiếu 'ông lớn' công nghệ bùng nổ

Cổ phiếu 'ông lớn' công nghệ bùng nổ

17:42 , 16/01/2026
Chủ tịch Chứng khoán FPT xin từ chức

Chủ tịch Chứng khoán FPT xin từ chức

15:58 , 16/01/2026
Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.200 tỷ đồng trong phiên cuối tuần, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.200 tỷ đồng trong phiên cuối tuần, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

15:45 , 16/01/2026
DNSE đạt lợi nhuận trước thuế kỷ lục, tăng 50% so với năm ngoái

DNSE đạt lợi nhuận trước thuế kỷ lục, tăng 50% so với năm ngoái

15:30 , 16/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên