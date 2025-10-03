Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đột kích tụ điểm ma túy tại quán bar New Style Club ở Hưng Yên

03-10-2025 - 14:54 PM | Xã hội

Công an phường Thái Bình (Hưng Yên) đột kích triệt phá tụ điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý tại quán bar New Style Club.

Ngày 3/10, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin về việc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 27 người về các tội danh như: Tàng trữ, Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy .

Trong số 27 bị can, có 7 người là chủ quán, quản lý và nhân viên của quán bar New Style Club thuộc phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên và 20 bị can còn lại là khách hàng của tụ điểm này.

Đột kích tụ điểm ma túy tại quán bar New Style Club ở Hưng Yên- Ảnh 1.

Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành triệt phá "điểm nóng" ma túy tại quán bar New Style Club ở phường Thái Bình. (Ảnh: K.L)

Trước đó vào đêm 27, rạng sáng 28/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an phường Thái Bình đột kích triệt phá tụ điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý tại cơ sở kinh doanh New Style Club.

Tại thời điểm kiểm tra, bên trong quán bar New Style Club có 15 bàn khách đang sử dụng dịch vụ.

Đột kích tụ điểm ma túy tại quán bar New Style Club ở Hưng Yên- Ảnh 2.

Cơ quan Công an phát hiện 40/94 dân chơi trong tụ điểm New Style Club dương tính với chất ma túy. (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Trên các bàn, lực lượng chức năng thu giữ nhiều đồ vật có liên quan đến hành vi tổ chức, chứa chấp sử dụng và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý như: các gói nilon chứa tinh thể kết tinh màu trắng, các viên nén nghi là ma túy tổng hợp và nhiều dụng cụ, đồ vật phục vụ sử dụng ma túy tổng hợp như như ống hút, bình khí nén, bóng cười,…

Kết quả test nhanh đối với 94 người có mặt trong quán, cho kết quả 40 trường hợp dương tính với ma túy (các loại Methamphetamin, MDMA, Ketamin, cần sa).

Vụ án hiện đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra.

KHÁNH LINH - TIẾN THẮNG/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bắt, di lý Nguyễn Thị Ngọc Lê

Bắt, di lý Nguyễn Thị Ngọc Lê Nổi bật

Danh sách 10 phường có số người vi phạm giao thông nhiều nhất cả nước

Danh sách 10 phường có số người vi phạm giao thông nhiều nhất cả nước Nổi bật

Infographic: Sự nghiệp Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa

Infographic: Sự nghiệp Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa

14:15 , 03/10/2025
Ông Nguyễn Tiến Hải tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Ông Nguyễn Tiến Hải tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang

13:56 , 03/10/2025
Thượng tướng Thái Đại Ngọc làm Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai

Thượng tướng Thái Đại Ngọc làm Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai

13:42 , 03/10/2025
Khám xét khẩn căn hộ cao cấp của vợ chồng Nguyễn Thị Thu Kiều

Khám xét khẩn căn hộ cao cấp của vợ chồng Nguyễn Thị Thu Kiều

13:34 , 03/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên